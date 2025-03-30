РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6043 посетителя онлайн
Новости Скандал в США из-за Signal
1 442 20

Трамп думал над увольнением Уолтца из-за утечки данных в Signal, но не хотел осчастливить своих критиков, - Axios

Трамп не уволил Волца, чтобы СМИ не праздновали победу

Президент США Дональд Трамп серьезно рассматривал возможность уволить советника по национальной безопасности Майка Уолтца из-за утечки информации в чате Signal. Однако Трамп остыл и отказался от этого - отчасти потому, что не хотел осчастливить своих критиков.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Источники говорят, что сейчас должность Уолтца в безопасности, однако он поссорился с несколькими другими высокопоставленными чиновниками.

"Майк справится. Теперь Майк должен делать все лучше", - говорит собеседник.

Также собеседники говорят, что на самом деле Трампа больше разозлило то, что Уолтц имел номер главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга, чем то, что некоторые важные военные данные стали достоянием общественности.

В Axios добавляют, что если бы инцидент произошел во время первого президентства Трампа, то Уолтц, скорее всего, потерял бы свою должность. Но на этот раз Трамп не хотел, чтобы "медиа праздновали победу".

Читайте также: "Никакой секретной информации не было": Хегсет о скандале с чатом в Signal

Утечка конфиденциальной информации из чата Signal

Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Читайте также: В Белом доме считают Уолтца "идиотом" из-за утечки данных из секретного чата в Signal, - The Atlantic

Автор: 

США (26506) Трамп Дональд (5134) мессенджеры (27) Майк Уолтц (75)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Ідіот💯
показать весь комментарий
30.03.2025 21:28
+6
"назло дедушке Байдену отморожу своі уші"
показать весь комментарий
30.03.2025 21:28
+6
ну так, добойобів треба всіх залишати, бо критиків і надалі буде багато, і нєхєр їх ощасливлювати.
показать весь комментарий
30.03.2025 21:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Твои критики хотели, что бы ты здох. А на волца хм пох...
показать весь комментарий
30.03.2025 21:27 Ответить
Ідіот💯
показать весь комментарий
30.03.2025 21:28 Ответить
нічого дивного - "дурень дурня не здає, щоб не пошитись в дурні"

це така президентська скоромовка

.
показать весь комментарий
30.03.2025 21:44 Ответить
"назло дедушке Байдену отморожу своі уші"
показать весь комментарий
30.03.2025 21:28 Ответить
Яке ж воно пихате та кончене!
показать весь комментарий
30.03.2025 21:40 Ответить
США тепер в клубі ішбранних нагодів де закони для холопів а пани панують.
показать весь комментарий
30.03.2025 21:29 Ответить
ну так, добойобів треба всіх залишати, бо критиків і надалі буде багато, і нєхєр їх ощасливлювати.
показать весь комментарий
30.03.2025 21:36 Ответить
кміс ему тоже 67% нарисовал?
показать весь комментарий
30.03.2025 21:39 Ответить
ндааа ...це той шо хоче зробити амеріканців щасливими ,своєю присутьністю у Біломі домі , цього достатьньо для 73% виборців ...
показать весь комментарий
30.03.2025 21:40 Ответить
ділимося досвідом - най закупками до армії займеться для початку. ( підказка - яйця міряйте в кг, можете в фунтах)
показать весь комментарий
30.03.2025 21:41 Ответить
>> Трамп думав...

Вже анекдот.
показать весь комментарий
30.03.2025 21:46 Ответить
Прямо як в анекдоті: Читав пейджер, багато думав.
показать весь комментарий
30.03.2025 21:48 Ответить
Не хотів ощасливити а залишити такого придурка - це ще більше щастя для критиків - це ж не останіи проиоб
показать весь комментарий
30.03.2025 21:56 Ответить
В тому то і проблема таких, як Трумпф, чи Зєлєнскій - вони не керуються здоровим глуздом і навіть інстинктом самозбереження. Вони будуть вперто прямувати у провалля, не змінюючи ні напрям, ні провідників. Вони накопичуватимуть злочини і правопорушення асе більше і більше і тому не зможуть віддати владу, бо опиняться у тюрмі. Нас чекають важкі часи. І як видно, не лише в Україні.
показать весь комментарий
30.03.2025 21:57 Ответить
Драп і його 5-6 незамінних менеджерів. Нічого не нагадує?
показать весь комментарий
30.03.2025 22:09 Ответить
Не хотів порадувати критиків, то порадував Пуйла і Сі.
показать весь комментарий
30.03.2025 22:44 Ответить
Трамп думав надзавершенням війни за 24 години, але не хотів ощасливити своїх виборців і світових друзів США.КОТРІ ВІРИЛИ В АМЕРИКАНСЬКУ ГІДНІСТЬ ,СПРАВЕДЛИВІСТЬ,ТА ПОРЯДНІСТЬ, ,до якої .куйло щодня витирає свої окровавлені українською кров'ю ручища.як до брудної ,смердячої шмати, для миття привокзальних туалетів рашистської 3,14дерації
показать весь комментарий
30.03.2025 23:13 Ответить
Не знімає, бо сам доручив Волцу дать сігнал. І цим сигналізатором мав стати Голдберг, і заодно отвєтіть за шпіонаж.
показать весь комментарий
30.03.2025 23:19 Ответить
Не покарати ідіота аби розумні не раділи.
показать весь комментарий
30.03.2025 23:42 Ответить
І тим самим показав, що він - дурень і йому фальшива репутація ліпша за безпеку ґромадян.
показать весь комментарий
31.03.2025 01:16 Ответить
 
 