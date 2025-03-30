Трамп думал над увольнением Уолтца из-за утечки данных в Signal, но не хотел осчастливить своих критиков, - Axios

Президент США Дональд Трамп серьезно рассматривал возможность уволить советника по национальной безопасности Майка Уолтца из-за утечки информации в чате Signal. Однако Трамп остыл и отказался от этого - отчасти потому, что не хотел осчастливить своих критиков.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Источники говорят, что сейчас должность Уолтца в безопасности, однако он поссорился с несколькими другими высокопоставленными чиновниками.

"Майк справится. Теперь Майк должен делать все лучше", - говорит собеседник.

Также собеседники говорят, что на самом деле Трампа больше разозлило то, что Уолтц имел номер главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга, чем то, что некоторые важные военные данные стали достоянием общественности.

В Axios добавляют, что если бы инцидент произошел во время первого президентства Трампа, то Уолтц, скорее всего, потерял бы свою должность. Но на этот раз Трамп не хотел, чтобы "медиа праздновали победу".

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Утечка конфиденциальной информации из чата Signal

Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

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