Над Киевщиной по беспилотникам работает ПВО, - ОВА

Вечером 30 марта Киевскую область атакуют российские беспилотники.

Об этом информирует пресс-служба Киевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером 30 марта российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.

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