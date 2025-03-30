Над Киевщиной по беспилотникам работает ПВО, - ОВА
Вечером 30 марта Киевскую область атакуют российские беспилотники.
Об этом информирует пресс-служба Киевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вечером 30 марта российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.
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так як Украіна вам не по зубах 😣