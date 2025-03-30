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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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Над Киевщиной по беспилотникам работает ПВО, - ОВА

Робота ППО

Вечером 30 марта Киевскую область атакуют российские беспилотники.

Об этом информирует пресс-служба Киевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером 30 марта российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.

Также читайте: РФ атаковала Украину 163 "шахедами": 89 целей сбито, 51 - локационно потерян. ИНФОГРАФИКА

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беспилотник (3559) ПВО (2726) Шахед (957) война в Украине (3624)


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Кацапи - пі@араси , заспокойтеся ,
так як Украіна вам не по зубах 😣
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30.03.2025 23:45 Ответить
Летить рузько-трампонівське переміріє.
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30.03.2025 23:45 Ответить
 
 