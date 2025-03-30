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Новости Обстрелы Сумщины
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Россияне в течение дня обстреляли 13 громад Сумщины, три человека ранены, повреждены дома

Вражеские обстрелы Сумщины

В течение дня воскресенья, 30 марта, российские оккупанты 102 раза обстреляли территорию Сумщины. Три человека получили ранения. Зафиксировано 190 взрывов.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались:

  • Середино-Будская громада: нанесен артиллерийский обстрел, сброс ВОГ с БпЛА, удар FPV-дроном. В результате удара ранен гражданский человек, поврежден жилой дом;
  • Краснопольская громада: зафиксированы пуски КАБ, удары FPV-дронами, минометные обстрелы, артиллерийские обстрелы. В результате попадания ранены 2 гражданских лиц, повреждены жилые дома, нежилое помещение и автомобиль;
  • Ворожбянская громада: враг ударил FPV-дроном. В результате удара повреждено учреждение дошкольного образования;
  • Новослободская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА, атака БпЛА. В результате попадания повреждено нежилое помещение;
  • Великописаревская громада: враг бил из артиллерии и сбросил ВОГ с БпЛА;
  • Эсманская громада: 22 мины сбросили россияне на территорию громады. Был удар FPV-дронами, артиллерийский обстрел, обстрел из РСЗО;
  • Миропольская громада: враг бил из артиллерии, минометов, КАБами;
  • Юнаковская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы, удар FPV-дронами, обстрел из РСЗО;
  • Свеская громада: были удары FPV-дронами;
  • Чернеччинская громада: нанесены удары FPV-дронами;
  • Шалыгинская громада: зафиксирован удар FPV-дроном;
  • Белопольская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА;
  • Зноб-Новгородская громада: осуществлен удар FPV-дроном, сброс ВОГ с БпЛА.

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обстрел (26982) Сумская область (3023)


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В кацапських громадах є велика кількість військових об'єктів. Ми можемо бити по цих об'єктах і місцеве населення відчує, скажемо так, "деякі незручності війни".
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31.03.2025 00:20 Ответить
 
 