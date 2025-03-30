Россияне в течение дня обстреляли 13 громад Сумщины, три человека ранены, повреждены дома

В течение дня воскресенья, 30 марта, российские оккупанты 102 раза обстреляли территорию Сумщины. Три человека получили ранения. Зафиксировано 190 взрывов.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались:

Середино-Будская громада: нанесен артиллерийский обстрел, сброс ВОГ с БпЛА, удар FPV-дроном. В результате удара ранен гражданский человек, поврежден жилой дом;

Краснопольская громада: зафиксированы пуски КАБ, удары FPV-дронами, минометные обстрелы, артиллерийские обстрелы. В результате попадания ранены 2 гражданских лиц, повреждены жилые дома, нежилое помещение и автомобиль;

Ворожбянская громада: враг ударил FPV-дроном. В результате удара повреждено учреждение дошкольного образования;

Новослободская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА, атака БпЛА. В результате попадания повреждено нежилое помещение;

Великописаревская громада: враг бил из артиллерии и сбросил ВОГ с БпЛА;

Эсманская громада: 22 мины сбросили россияне на территорию громады. Был удар FPV-дронами, артиллерийский обстрел, обстрел из РСЗО;

Миропольская громада: враг бил из артиллерии, минометов, КАБами;

Юнаковская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы, удар FPV-дронами, обстрел из РСЗО;

Свеская громада: были удары FPV-дронами;

Чернеччинская громада: нанесены удары FPV-дронами;

Шалыгинская громада: зафиксирован удар FPV-дроном;

Белопольская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА;

Зноб-Новгородская громада: осуществлен удар FPV-дроном, сброс ВОГ с БпЛА.

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