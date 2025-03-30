461 1
Россияне в течение дня обстреляли 13 громад Сумщины, три человека ранены, повреждены дома
В течение дня воскресенья, 30 марта, российские оккупанты 102 раза обстреляли территорию Сумщины. Три человека получили ранения. Зафиксировано 190 взрывов.
Об этом в соцсети фейсбук сообщила Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Под вражескими обстрелами оказались:
- Середино-Будская громада: нанесен артиллерийский обстрел, сброс ВОГ с БпЛА, удар FPV-дроном. В результате удара ранен гражданский человек, поврежден жилой дом;
- Краснопольская громада: зафиксированы пуски КАБ, удары FPV-дронами, минометные обстрелы, артиллерийские обстрелы. В результате попадания ранены 2 гражданских лиц, повреждены жилые дома, нежилое помещение и автомобиль;
- Ворожбянская громада: враг ударил FPV-дроном. В результате удара повреждено учреждение дошкольного образования;
- Новослободская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА, атака БпЛА. В результате попадания повреждено нежилое помещение;
- Великописаревская громада: враг бил из артиллерии и сбросил ВОГ с БпЛА;
- Эсманская громада: 22 мины сбросили россияне на территорию громады. Был удар FPV-дронами, артиллерийский обстрел, обстрел из РСЗО;
- Миропольская громада: враг бил из артиллерии, минометов, КАБами;
- Юнаковская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы, удар FPV-дронами, обстрел из РСЗО;
- Свеская громада: были удары FPV-дронами;
- Чернеччинская громада: нанесены удары FPV-дронами;
- Шалыгинская громада: зафиксирован удар FPV-дроном;
- Белопольская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА;
- Зноб-Новгородская громада: осуществлен удар FPV-дроном, сброс ВОГ с БпЛА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НБ
показать весь комментарий31.03.2025 00:20 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль