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Новости Видео Обстрелы приграничья Сумщины
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Россияне ранили человека во время эвакуации на Сумщине. ВИДЕО

Днем 30 марта россияне обстреляли приграничье Сумской области во время эвакуации местного населения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Во время эвакуации жителей приграничья Сумщины враг нанес удар - ранен мужчина. Медики ГСЧС оказали первую помощь, после чего пострадавшего транспортировали бронированным авто и передали медикам", - говорится в сообщении.

Читайте: Враг в течение дня 112 раз обстрелял Сумщину, один человек погиб, еще один ранен

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обстрел (26982) Сумская область (3023) эвакуация (2068)


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Ну то висловіть підозру!
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30.03.2025 18:26 Ответить
У Білому домі, глибоко стурбовані, оті Християни!!!
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30.03.2025 18:52 Ответить
 
 