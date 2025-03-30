Россияне ранили человека во время эвакуации на Сумщине. ВИДЕО

Днем 30 марта россияне обстреляли приграничье Сумской области во время эвакуации местного населения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Во время эвакуации жителей приграничья Сумщины враг нанес удар - ранен мужчина. Медики ГСЧС оказали первую помощь, после чего пострадавшего транспортировали бронированным авто и передали медикам", - говорится в сообщении.

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