Захватчики атаковали дронами Херсон и Киндийку, двое раненых

В воскресенье, 30 марта, российские оккупанты атаковали Херсон и Киндийку. Ранения получили два человека.

Об этом в телеграм сообщил начальник городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 66-летнюю женщину в Днепровском районе Херсона. У нее травматическая ампутация правой стопы. Сотрудники полиции доставили пострадавшую в больницу. Медики оказывают ей необходимую помощь", - рассказал чиновник.

Также в результате дроновой атаки РФ пострадал мужчина в Киндийке.

"Минно-взрывную травму и осколочные ранения получил 33-летний мужчина. Его доставили в больницу сотрудники полиции", - сообщил Мрочко.

Ранее сообщалось о том, что российские захватчики сбросили взрывчатку с дрона на село Антоновка Херсонской громады. Двое мужчин получили ранения.

Читайте также: Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Херсонскую громаду: ранены два человека