Захватчики атаковали дронами Херсон и Киндийку, двое раненых
В воскресенье, 30 марта, российские оккупанты атаковали Херсон и Киндийку. Ранения получили два человека.
Об этом в телеграм сообщил начальник городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 66-летнюю женщину в Днепровском районе Херсона. У нее травматическая ампутация правой стопы. Сотрудники полиции доставили пострадавшую в больницу. Медики оказывают ей необходимую помощь", - рассказал чиновник.
Также в результате дроновой атаки РФ пострадал мужчина в Киндийке.
"Минно-взрывную травму и осколочные ранения получил 33-летний мужчина. Его доставили в больницу сотрудники полиции", - сообщил Мрочко.
Ранее сообщалось о том, что российские захватчики сбросили взрывчатку с дрона на село Антоновка Херсонской громады. Двое мужчин получили ранения.
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