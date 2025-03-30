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Новости обстрелы Херсонщины
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Захватчики атаковали дронами Херсон и Киндийку, двое раненых

Еще два человека пострадали на Херсонщине из-за атаки РФ

В воскресенье, 30 марта, российские оккупанты атаковали Херсон и Киндийку. Ранения получили два человека.

Об этом в телеграм сообщил начальник городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 66-летнюю женщину в Днепровском районе Херсона. У нее травматическая ампутация правой стопы. Сотрудники полиции доставили пострадавшую в больницу. Медики оказывают ей необходимую помощь", - рассказал чиновник.

Также в результате дроновой атаки РФ пострадал мужчина в Киндийке.

"Минно-взрывную травму и осколочные ранения получил 33-летний мужчина. Его доставили в больницу сотрудники полиции", - сообщил Мрочко.

Ранее сообщалось о том, что российские захватчики сбросили взрывчатку с дрона на село Антоновка Херсонской громады. Двое мужчин получили ранения.

Читайте также: Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Херсонскую громаду: ранены два человека

Автор: 

беспилотник (3559) Херсон (2799) Херсонская область (4731) Херсонский район (235)


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Є хороші результати в застосуванні дронів для захисту наших міст, - Зеленський

https://censor.net/ua/news/3544102/zelenskyyi-rozpoviv-pro-uspishne-zastosuvannya-***********-droniv
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31.03.2025 09:55 Ответить
 
 