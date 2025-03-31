Россияне продвинулись в Новом и ещё двух населенных пунктах в Донецкой области, - DeepState
Российские войска имеют продвижение в трех населенных пунктах в Донецкой области
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся в Разливе, возле Пантелеймоновки и Нового", - говорится в сообщении.
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ALEX 13 #375637
показать весь комментарий31.03.2025 14:11 Ответить Мне нравится 2
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