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Россияне продвинулись в Новом и ещё двух населенных пунктах в Донецкой области, - DeepState

Российские войска имеют продвижение в трех населенных пунктах в Донецкой области

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся в Разливе, возле Пантелеймоновки и Нового", - говорится в сообщении.

Также читайте: Враг продвинулся на Курщине, в Надиевке и Разливе, - DeepState. КАРТЫ

Россияне продвинулись в Разливе
Разлив

Россияне продвинулись в Пантелеймоновке
Пантелеймоновка

Автор: 

Донецкая область (9562) Волновахский район (188) Краматорский район (204) Покровский район (526) Пантелеймоновка (3) Разлив (15) Новое (3) война в Украине (3624) DeepState (82)


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Кремлівсько-просирський сирок продовжує злив України!!! Ця тварина мовчить , ні єдиного коментаря воно не озвучило. Терміново повертайте Залужного!!!!!
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31.03.2025 14:11 Ответить
 
 