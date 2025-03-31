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Новости Атака беспилотников на Харьков
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Рашисты атакуют Харьков беспилотниками: прозвучало не менее 6 взрывов

Харьков атакован беспилотниками

С ночи 31 марта в Харькове прогремели шесть мощных взрывов. Российские захватчики атаковали город беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Все удары российских беспилотников произошли в Киевском районе города, загорелся пожар. На месте последних ударов значительный пожар, повреждены остекление и фасад детского учреждения, выбиты стекла в близлежащих многоэтажках, получили повреждения несколько частных авто.

"Атака российских беспилотников на город продолжается", - сообщил мэр.

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Автор: 

беспилотник (3559) обстрел (26982) Харьков (7460) Харьковская область (734) Харьковский район (208)


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Є хороші результати в застосуванні дронів для захисту наших міст, - Зеленський

https://censor.net/ua/news/3544102/zelenskyyi-rozpoviv-pro-uspishne-zastosuvannya-***********-droniv
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31.03.2025 09:54 Ответить
 
 