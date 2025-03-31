Рашисты атакуют Харьков беспилотниками: прозвучало не менее 6 взрывов
С ночи 31 марта в Харькове прогремели шесть мощных взрывов. Российские захватчики атаковали город беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Все удары российских беспилотников произошли в Киевском районе города, загорелся пожар. На месте последних ударов значительный пожар, повреждены остекление и фасад детского учреждения, выбиты стекла в близлежащих многоэтажках, получили повреждения несколько частных авто.
"Атака российских беспилотников на город продолжается", - сообщил мэр.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://censor.net/ua/news/3544102/zelenskyyi-rozpoviv-pro-uspishne-zastosuvannya-***********-droniv