Рашисты атакуют Харьков беспилотниками: прозвучало не менее 6 взрывов

С ночи 31 марта в Харькове прогремели шесть мощных взрывов. Российские захватчики атаковали город беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Все удары российских беспилотников произошли в Киевском районе города, загорелся пожар. На месте последних ударов значительный пожар, повреждены остекление и фасад детского учреждения, выбиты стекла в близлежащих многоэтажках, получили повреждения несколько частных авто.

"Атака российских беспилотников на город продолжается", - сообщил мэр.

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