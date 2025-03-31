Количество пострадавших из-за удара РФ по Харькову 29 марта возросло до 55, - Зеленский

В Харькове количество пострадавших в результате атаки РФ "шахедами" 29 марта возросло до 55 человек.

Об этом в вечернем видеообращении рассказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский рассказал, что проинформировал президента Финляндии Александра Стубба о ежедневных российских атаках.

"Я проинформировал о продолжающихся российских ударах - накануне был жестокий удар по Харькову, российские "шахеды", один из них повредил даже здание госпиталя, обычные дома, обычная гражданская инфраструктура. Всего только от того удара по Харькову 55 человек пострадали, среди них пятеро детей, всем оказана помощь. К сожалению, два человека погибли. Мои соболезнования родным и близким", - сказал глава государства.

В обращении президент также выразил благодарность работникам ГСЧС, которые спасают людей и помогают ликвидировать последствия российских атак.

Атака РФ по Харькову 29 марта

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты атаковали "Шахедами" Харьков: двое погибших, много раненых в том числе пятеро детей от 5 до 17 лет. Также отмечалось, что россияне ударили по военному госпиталю в Харькове: предварительно, есть пострадавшие среди военнослужащих.

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