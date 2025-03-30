Попадание "шахеда" в госпиталь в Харькове: пострадали пациенты и персонал, повреждены несколько корпусов, проведение операций уже восстановили

Военный госпиталь в Харькове, который Россия атаковала "шахедом" 29 марта, возобновил проведение операций.

Об этом медицинское учреждение сообщило на своей странице в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"В очередной раз РФ совершила преступление - использовала летальное оружие против лечебного учреждения. В очередной раз, потому что госпиталь обстреливается не впервые. Это акт терроризма", - заявил начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун.

На странице медучреждения рассказали, что в результате ночного попадания "шахеда" пострадали пациенты и персонал, были повреждены несколько корпусов.

"Но сейчас в операционных, которые подверглись разрушениям от взрывной волны, уже возобновились операции. Госпиталь не может остановить оказание помощи и лечение пациентов ни на минуту", - сказано в сообщении.

В госпитале добавили, что не объявляют сбор на восстановление заведения, потому что надеются справиться собственными силами.

Напомним, что 29 марта российские войска нанесли удар по зданию Харьковского военного госпиталя, в результате чего пострадали военнослужащие, которые находились на лечении.

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