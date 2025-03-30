Стубб рассказал Зеленскому детали своей встречи с Трампом
Президент Владимир Зеленский провел разговор со своим финским коллегой Александром Стуббом. Главы государств, в частности, обсудили пути укрепления совместной работы с партнерами ради длительного мира.
Об этом Зеленский сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Поблагодарил за всю помощь, которую оказывает Финляндия, и обсудили, какими могут быть пути укрепления совместной работы с партнерами ради установления прочного мира и обеспечения безопасности", - рассказал президент Украины.
Кроме этого, Стубб поделился с Зеленским деталями своей недавней встречи с американским президентом Дональдом Трампом.
"Мы готовы максимально содержательно и быстро работать с американскими партнерами ради приближения мира. Есть и одинаковое понимание того, что прекращение огня должно быть безусловным и надежным", - сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что "Россия продолжает искать поводы, чтобы затянуть войну еще больше, а Путин играет в ту же игру, что и всегда, начиная с 2014 года".
"Это опасно для всех. И на это должна быть соответствующая реакция США, Европы и всех наших партнеров в мире, которые стремятся к миру",- сказал президент.
Напоследок Зеленский отметил необходимость большего взаимодействия с США и поиска пути принуждения России к миру и работе над гарантиями безопасности, которые обязательно должны быть среди следующих шагов после прекращения огня.
Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб встретился с президентом США Дональдом Трампом в его имении в Мар-а-Лаго (штат Флорида).
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