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Новости Встреча Трампа и Стубба Разговор Зеленского и Стубба
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Стубб рассказал Зеленскому детали своей встречи с Трампом

Зеленский и Стубб провели разговор

Президент Владимир Зеленский провел разговор со своим финским коллегой Александром Стуббом. Главы государств, в частности, обсудили пути укрепления совместной работы с партнерами ради длительного мира.

Об этом Зеленский сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Поблагодарил за всю помощь, которую оказывает Финляндия, и обсудили, какими могут быть пути укрепления совместной работы с партнерами ради установления прочного мира и обеспечения безопасности", - рассказал президент Украины.

Кроме этого, Стубб поделился с Зеленским деталями своей недавней встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

"Мы готовы максимально содержательно и быстро работать с американскими партнерами ради приближения мира. Есть и одинаковое понимание того, что прекращение огня должно быть безусловным и надежным", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что "Россия продолжает искать поводы, чтобы затянуть войну еще больше, а Путин играет в ту же игру, что и всегда, начиная с 2014 года".

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"Это опасно для всех. И на это должна быть соответствующая реакция США, Европы и всех наших партнеров в мире, которые стремятся к миру",- сказал президент.

Напоследок Зеленский отметил необходимость большего взаимодействия с США и поиска пути принуждения России к миру и работе над гарантиями безопасности, которые обязательно должны быть среди следующих шагов после прекращения огня.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб встретился с президентом США Дональдом Трампом в его имении в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

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Автор: 

Зеленский Владимир (20266) Трамп Дональд (5134) Стубб Александр (79)


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30.03.2025 22:37 Ответить
Думаю, Ступп передал Зеленскому очередные хотелки Путина, чтобы уменьшить удары по гражданским в Украине. Это называется принуждение к капитуляции на путинских условиях. Зеленский сам связал ВСУ руки для ответных ударов по Московии. Теперь только видео-стоны может записывать
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30.03.2025 22:53 Ответить
Якийсь кацапський брєд. Вчіть, *****, нашу мову!

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30.03.2025 23:30 Ответить
Не забудь свою рідну мову, а вчися польську, вчися німецьку, вчися англійську, і незабудь російську. На горбу нести не треба, але врятувати життя можна.
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31.03.2025 02:48 Ответить
"Брєд"--мовою буде "маячня".
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31.03.2025 09:04 Ответить
А "*****," як буде? Жінка легкої поведінки?
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31.03.2025 09:43 Ответить
Глави держав, зокрема, обговорили шляхи зміцнення спільної роботи з партнерами заради тривалого миру.

А шо: це досі не було обговорено???
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30.03.2025 23:31 Ответить
Чи ви ше не зрозуміли? Це--стандартне формулювання, щоби приховати те, що обговорювали по суті та котре не підлягає (поки що) розголошенню.
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31.03.2025 09:08 Ответить
 
 