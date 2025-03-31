Россия и США начали переговоры о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов
Уполномоченный Путина по международному сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о начале переговоров между Россией и США по совместным проектам по добыче редкоземельных металлов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Украинская правда со ссылкой на интервью Дмитриева.
Дмитриев, который также является председателем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном касаются редкоземельных металлов, которые являются важной сферой для сотрудничества между двумя странами. Он подчеркнул, что обсуждаются не только металлы, но и другие проекты в России.
"Редкоземельные металлы - важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России", - сказал Дмитриев.
После переговоров между США и Украиной относительно возможности соглашения о добыче полезных ископаемых, правитель России Владимир Путин предложил США совместно разведывать российские месторождения редкоземельных металлов в рамках будущего экономического соглашения между странами.
Дмитриев также заявил, что некоторые компании уже проявили интерес к участию в таких проектах, хотя конкретных компаний или дополнительных деталей не раскрыл.
Российские СМИ утверждают, что вопрос сотрудничества может быть дополнительно обсужден во время следующего раунда российско-американских переговоров, который, по прогнозам, может состояться в середине апреля в Саудовской Аравии.
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Можна припустить, що "Інтелідженс сервіс" достойно спрацювала не на "корону", а на "державу"...
Зараз історія повторюється ... Якщо Трампа не спинять - в Європі буде велика біда...
Світ мовчки утреться.
Тут буде те саме...
А вон он воно що...
Значить,трамп фактично дав дозвіл на руйнування українських міст...
Тепер за мита канади та ес будуть інвестувати в московію як механізм отримання союзника для сша.
А що там буде творитися за грощі московії на теріторії европи, вже сша не особо цікавить.
Нові часи, де ресурс та сила мають пріорітет над цінностями,бо може бути що їм ще з брутфорсним китаєм протистояти, а нейтральна чи квазінейтральна московія буде тільки плюсом у цій заворушці для сша.