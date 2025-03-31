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Новости Отношения РФ и США
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Россия и США начали переговоры о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов

РФ предлагает США совместно добывать редкоземельные металлы на ее месторождениях

Уполномоченный Путина по международному сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о начале переговоров между Россией и США по совместным проектам по добыче редкоземельных металлов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Украинская правда со ссылкой на интервью Дмитриева.

Дмитриев, который также является председателем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном касаются редкоземельных металлов, которые являются важной сферой для сотрудничества между двумя странами. Он подчеркнул, что обсуждаются не только металлы, но и другие проекты в России.

"Редкоземельные металлы - важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России", - сказал Дмитриев.

После переговоров между США и Украиной относительно возможности соглашения о добыче полезных ископаемых, правитель России Владимир Путин предложил США совместно разведывать российские месторождения редкоземельных металлов в рамках будущего экономического соглашения между странами.

Дмитриев также заявил, что некоторые компании уже проявили интерес к участию в таких проектах, хотя конкретных компаний или дополнительных деталей не раскрыл.

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Российские СМИ утверждают, что вопрос сотрудничества может быть дополнительно обсужден во время следующего раунда российско-американских переговоров, который, по прогнозам, может состояться в середине апреля в Саудовской Аравии.

Автор: 

россия (95413) США (26506) редкоземельные металлы (139)


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Топ комментарии
+32
А "російські території" - це, випадково, не ті, що "увійшли" до складу Росії, після 2022 року? Це буде "бомба"!!!
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31.03.2025 07:05
+19
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31.03.2025 07:07
+18
Як яка каша? Російська. А ось гівно у голові у нього його власне.
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31.03.2025 07:17
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А "російські території" - це, випадково, не ті, що "увійшли" до складу Росії, після 2022 року? Це буде "бомба"!!!
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31.03.2025 07:05 Ответить
Анекдот та й годі. Два пєдіка, два пєдіка горох молотили...
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31.03.2025 07:23 Ответить
Та ні... Вони не "горох молотять"... Вони "дрова ламають"... А це може зруйнувать усю систему безпеки в Європі... Таке могло статься у 1941 році... Тоді, за обережними чутками, Гітлер планував піти на змову з британською королівською сім"єю і вчинить державний переворот... І не просто усунуть Черчіля - а зробить Великобританію "пронацистською". Про це свідчать кілька фактів:
1. Пронацистська поведінка короля Великобританії (його потім змусили зректися престолу і запхнули на "заморські території")
2. Приліт Гесса у Великобританію.
3. "Мутний" політ одного з принців британської корони, який закінчився такою ж "мутною" авіакатастрофою в Шотландії, подробиці якої, до цих пір, засекречені...
Можна припустить, що "Інтелідженс сервіс" достойно спрацювала не на "корону", а на "державу"...
Зараз історія повторюється ... Якщо Трампа не спинять - в Європі буде велика біда...
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31.03.2025 07:35 Ответить
В том числе те
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31.03.2025 07:25 Ответить
Не розумію суті написаного...
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31.03.2025 07:39 Ответить
Ніякої бомби не буде.
Світ мовчки утреться.
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31.03.2025 07:47 Ответить
Значить, хай світ готується "умиться кров"ю"... Я ж кажу - "історія повторюється"... Після "Мюнхена" Черчіль сказав про Даладьє і Чемберлена: "Між війною та ганьбою, вони вибрали ганьбу... Тепер отримують і війну, і ганьбу..."
Тут буде те саме...
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31.03.2025 08:03 Ответить
Вже ділять суки
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31.03.2025 08:15 Ответить
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31.03.2025 07:07 Ответить
Яка каша в рудого додіка в голові. Навіть всі світила психіатрії разом не зможуть розібратися.
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31.03.2025 07:11 Ответить
Як яка каша? Російська. А ось гівно у голові у нього його власне.
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31.03.2025 07:17 Ответить
З чим і вітаю краіни рожевих поні з яких складаєтся Европа. Покі ще країн Європи, а не федеральних округів Параші
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31.03.2025 07:16 Ответить
А чому не штатів? Тут уже хз, куди ці два диктатори викрутять.
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31.03.2025 07:19 Ответить
Ні ні ні саме федеральними округами це ж очевидно.
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31.03.2025 07:27 Ответить
Тобто, Путін буде постачати рідкоземи, страшному НАТО
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31.03.2025 07:22 Ответить
Ну это такой хитрый ход. Типа они будут добывать их в Донецкой области и тогда это как доп.гарантия что Украина не "нападёт"
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31.03.2025 07:27 Ответить
В мире животных
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31.03.2025 07:28 Ответить
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31.03.2025 07:35 Ответить
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31.03.2025 07:56 Ответить
Всі російські копалини, як і все решта, належать китаю. Так що трамп черговий раз чудово відсмокче.
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31.03.2025 07:36 Ответить
Це точно, тільки хотів написати, бо ху....Лу рашка не потрібна, перед тим як здохнути він решил у війну погратися, а там хай хоч в пекло ху...лостан перетворюється
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31.03.2025 10:11 Ответить
Ось і відповідь ,а чому Трампон погрожує Зеленському.Запити водою.
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31.03.2025 07:47 Ответить
Там у рудого "довибори" до Конгресу скоро будуть і шанси того, що в Палаті буде паритет, досить великі, бо рейтинги у "republicunts", як їх зараз називають, падають стрімко, через ідіотизм їхнього лідора.
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31.03.2025 07:49 Ответить
"Путін готовий продати свої метали та мінерали США за американські долари. Тобто, коли Путін десятиріччями розповідав країнам глобального Півдня, що американські "імперіалісти" за безцінь скуповують їхні ресурси, він їм просто заздрив".
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31.03.2025 07:58 Ответить
А белькотало про якісь там пекельні санкції щодо росії....
А вон он воно що...
Значить,трамп фактично дав дозвіл на руйнування українських міст...
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31.03.2025 07:59 Ответить
Ну не просто так кажуть що оркостан сама недоінвестована країна в світі.
Тепер за мита канади та ес будуть інвестувати в московію як механізм отримання союзника для сша.

А що там буде творитися за грощі московії на теріторії европи, вже сша не особо цікавить.
Нові часи, де ресурс та сила мають пріорітет над цінностями,бо може бути що їм ще з брутфорсним китаєм протистояти, а нейтральна чи квазінейтральна московія буде тільки плюсом у цій заворушці для сша.
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31.03.2025 08:01 Ответить
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31.03.2025 08:30 Ответить
Це потужні санкції і пункти мита .
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31.03.2025 09:57 Ответить
це рудло лянгло під ****** чи навпаки? цікаво, а у кацапйо немає дисонансу бо спочатку піндоси ворог №1, а тепер вже партнери чи як скабеєха скаже - так і правильно,
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31.03.2025 10:37 Ответить
 
 