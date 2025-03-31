РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5952 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Запорожской области
450 1

Сутки в Запорожской области: враг нанес 395 ударов по 11 населенным пунктам

Последствия обстрела Запорожской области

За прошедшие сутки, 39 марта, российские захватчики из авиации, РСЗО и артиллерии обстреливали населенные пункты Запорожской области. Также города и села были атакованы беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Враг совершил 4 авиационных удара по Гуляйполю, Зализнычному, Чаривному и Новодаровке. А также:

  • 255 БпЛА различной модификации атаковали Малокатериновку, Лобково, Пятихатки, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.
  • 2 обстрела из РСЗО накрыли Щербаки и Новоданиловку.
  • 134 артудара нанесены по территории Пятихаток, Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 3 сообщения о повреждении частных домов и автомобиля. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты дважды ударили по Малокатериновке Запорожской области, повреждены дом и авто. ФОТОрепортаж

Автор: 

Гуляйполе (83) обстрел (26982) Запорожская область (3060) Запорожский район (97) Пологовский район (39) Малокатериновка (3)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
31.03.2025 07:21 Ответить
 
 