Сутки в Запорожской области: враг нанес 395 ударов по 11 населенным пунктам

За прошедшие сутки, 39 марта, российские захватчики из авиации, РСЗО и артиллерии обстреливали населенные пункты Запорожской области. Также города и села были атакованы беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Враг совершил 4 авиационных удара по Гуляйполю, Зализнычному, Чаривному и Новодаровке. А также:

255 БпЛА различной модификации атаковали Малокатериновку, Лобково, Пятихатки, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.

2 обстрела из РСЗО накрыли Щербаки и Новоданиловку.

134 артудара нанесены по территории Пятихаток, Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 3 сообщения о повреждении частных домов и автомобиля. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

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