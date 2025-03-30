РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4924 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Запорожской области
855 0

Оккупанты дважды ударили по Малокатериновке Запорожской области, повреждены дом и авто. ФОТОрепортаж

Днем воскресенья, 30 марта, российские оккупанты дважды обстреляли Малокатериновку Запорожской области.

Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Поврежденное авто и частный дом - россияне дважды атаковали Малокатериновку",- рассказал чиновник.

обстрелы Запорожской области

обстрелы Запорожской области

обстрелы Запорожской области

обстрелы Запорожской области

Смотрите также: Оккупанты атаковали беспилотником машину в Малокатериновке в Запорожье: ранен мужчина. ФОТО

Автор: 

обстрел (26982) Запорожская область (3060) Запорожский район (97) Малокатериновка (3)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 