Оккупанты дважды ударили по Малокатериновке Запорожской области, повреждены дом и авто. ФОТОрепортаж

Днем воскресенья, 30 марта, российские оккупанты дважды обстреляли Малокатериновку Запорожской области.

Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Поврежденное авто и частный дом - россияне дважды атаковали Малокатериновку",- рассказал чиновник.

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