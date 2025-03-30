Оккупанты дважды ударили по Малокатериновке Запорожской области, повреждены дом и авто. ФОТОрепортаж
Днем воскресенья, 30 марта, российские оккупанты дважды обстреляли Малокатериновку Запорожской области.
Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Поврежденное авто и частный дом - россияне дважды атаковали Малокатериновку",- рассказал чиновник.
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