Оккупанты атаковали беспилотником автомобиль в Малокатериновке на Запорожье: ранен мужчина. ФОТО
Сегодня, 1 февраля, российские войска беспилотником атаковали автомобиль в Малокатериновке Запорожской области, в результате чего один человек получил ранения средней тяжести.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"В Малокатериновке россияне атаковали беспилотником автомобиль. Ранения средней тяжести получил 46-летний мужчина. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
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