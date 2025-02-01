Оккупанты атаковали беспилотником автомобиль в Малокатериновке на Запорожье: ранен мужчина. ФОТО

Сегодня, 1 февраля, российские войска беспилотником атаковали автомобиль в Малокатериновке Запорожской области, в результате чего один человек получил ранения средней тяжести.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"В Малокатериновке россияне атаковали беспилотником автомобиль. Ранения средней тяжести получил 46-летний мужчина. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

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