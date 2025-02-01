Враг атаковал "Запорожье" 18 "Шахедами": поврежден объект инфраструктуры, дома и учебное заведение. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на субботу, 1 февраля 2025 года, РФ атаковала Запорожье "Шахедами".

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг нанес более 10 ударов по Запорожью. Это самый массовый удар за последнее время", - отмечал ночью он.

Впоследствии Федоров уточнил, что 18 "Шахедов" направили россияне на Запорожье этой ночью.

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В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры, многоэтажный и частные дома. Обесточены более 400 абонентов. Также повреждено учебное заведение.