Враг атаковал "Запорожье" 18 "Шахедами": поврежден объект инфраструктуры, дома и учебное заведение. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на субботу, 1 февраля 2025 года, РФ атаковала Запорожье "Шахедами".
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг нанес более 10 ударов по Запорожью. Это самый массовый удар за последнее время", - отмечал ночью он.
Впоследствии Федоров уточнил, что 18 "Шахедов" направили россияне на Запорожье этой ночью.
В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры, многоэтажный и частные дома. Обесточены более 400 абонентов. Также повреждено учебное заведение.
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Збивали всю ніч мобільні групи, тільки з кулеметів, а все ПВО прикриває Київ.