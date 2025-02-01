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Враг атаковал "Запорожье" 18 "Шахедами": поврежден объект инфраструктуры, дома и учебное заведение. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на субботу, 1 февраля 2025 года, РФ атаковала Запорожье "Шахедами".

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг нанес более 10 ударов по Запорожью. Это самый массовый удар за последнее время", - отмечал ночью он.

Впоследствии Федоров уточнил, что 18 "Шахедов" направили россияне на Запорожье этой ночью.

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наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя

В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры, многоэтажный и частные дома. Обесточены более 400 абонентов. Также повреждено учебное заведение.

Автор: 

Запорожье (2679) обстрел (27807) Запорожская область (3202) Шахед (1157) Запорожский район (137) война в Украине (4650)


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Наслідки того ,що зелупи перевели мобільні групи в піхоту.
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01.02.2025 07:56 Ответить
А ти що з Запоріжжя?
Збивали всю ніч мобільні групи, тільки з кулеметів, а все ПВО прикриває Київ.
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01.02.2025 08:34 Ответить
А с чего мопеды сбивать надо? С патриотов, штоле? Харэ уже таскать везде вот эту хню про "все пэвэо в Киеве", тошните уже.
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01.02.2025 11:17 Ответить
 
 