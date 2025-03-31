Трамп планирует совершить свой первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию, - Axios

Президент США Дональд Трамп в мае посетит Саудовскую Аравию. Первый зарубежный визит должен состояться после достижения перемирия в российско-украинской войне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios.

Потенциальная поездка обсуждалась в последние недели между высокопоставленными чиновниками США и их саудовскими коллегами, в частности относительно переговоров о войне России против Украины, которые состоялись в Саудовской Аравии, сообщили источники.

Источник, знакомый с планами, сообщил, что визит планировался до 28 апреля, но его перенесли. Сейчас Трамп планирует визит в Саудовскую Аравию в середине мая, сообщили американский чиновник и знакомый источник.

"Мы рассматриваем возможность международных поездок для президента. У нас еще нет конкретного плана, и мы предоставим эту информацию, когда она станет официальной", - сказал представитель Белого дома.

По словам чиновника, переговоры будут сосредоточены на обсуждении иностранных инвестиций, укреплении отношений со странами Персидского залива и прекращении конфликта на Ближнем Востоке.

Источник, который знает о запланированном визите, сообщил, что в Саудовской Аравии хотят, чтобы визит состоялся после достижения прекращения огня между Россией и Украиной.

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