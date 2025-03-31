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Новости Заграничные визиты Трампа
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Трамп планирует совершить свой первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию, - Axios

Трамп поедет в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп в мае посетит Саудовскую Аравию. Первый зарубежный визит должен состояться после достижения перемирия в российско-украинской войне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios.

Потенциальная поездка обсуждалась в последние недели между высокопоставленными чиновниками США и их саудовскими коллегами, в частности относительно переговоров о войне России против Украины, которые состоялись в Саудовской Аравии, сообщили источники.

Источник, знакомый с планами, сообщил, что визит планировался до 28 апреля, но его перенесли. Сейчас Трамп планирует визит в Саудовскую Аравию в середине мая, сообщили американский чиновник и знакомый источник.

"Мы рассматриваем возможность международных поездок для президента. У нас еще нет конкретного плана, и мы предоставим эту информацию, когда она станет официальной", - сказал представитель Белого дома.

По словам чиновника, переговоры будут сосредоточены на обсуждении иностранных инвестиций, укреплении отношений со странами Персидского залива и прекращении конфликта на Ближнем Востоке.

Источник, который знает о запланированном визите, сообщил, что в Саудовской Аравии хотят, чтобы визит состоялся после достижения прекращения огня между Россией и Украиной.

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Автор: 

визит (3074) Саудовская Аравия (335) Трамп Дональд (5134)


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Топ комментарии
+5
Та не поїде він туди, араби усі без костюмів ходять, у простирадло загорнуті з ганчіркою на голові, суцільна неповага його величності
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31.03.2025 09:08
+4
На початку каденції "Блазня", у мережі з"явився анекдот:

С 2019 года мир приобрёл новую геополитическую конфигурацию - он делится на страны, где Зеленский уже опозорился, и куда ещё не доехал…
З моменту візиту Трампа до Саудівської Аравії можна буде те саме казать і про нього... Бо він і там почне себе вести, як "повелитель світу"... Бо по-іншому не вміє...
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31.03.2025 08:58
+3
А на 9 травня на московію...? Ні?
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31.03.2025 08:54
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До пупса - нє!
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31.03.2025 08:47 Ответить
Ну там ПВО начебто дороге, а Венс летить з підаром?
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31.03.2025 08:55 Ответить
..після досягнення перемир'я...

Ніхто нікуди не летить...
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31.03.2025 09:12 Ответить
Закономірно,, союзники як не як
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31.03.2025 08:48 Ответить
Перший закордонний візит трампона опісля перемир'я? Це шо, ніколи?
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31.03.2025 08:51 Ответить
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31.03.2025 08:53 Ответить
Трампутін солодка парочка рекетира і вбивці
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31.03.2025 08:54 Ответить
А на 9 травня на московію...? Ні?
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31.03.2025 08:54 Ответить
То буде приватна поїздка до другана, а не офіційний візит.
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31.03.2025 09:00 Ответить
На початку каденції "Блазня", у мережі з"явився анекдот:

С 2019 года мир приобрёл новую геополитическую конфигурацию - он делится на страны, где Зеленский уже опозорился, и куда ещё не доехал…
З моменту візиту Трампа до Саудівської Аравії можна буде те саме казать і про нього... Бо він і там почне себе вести, як "повелитель світу"... Бо по-іншому не вміє...
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31.03.2025 08:58 Ответить
А де ти бачиш "плювання лайном"? Це лише "констатація загальновідомого факту"...
Ти мені скажи, під якими ніками ти писав тут раніше? І чому потрапив під деактивацію? Бо ти мене знаєш непогано - навіть пробуєш використовувать мій понятійний апарат...
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31.03.2025 09:09 Ответить
Це ВСЕ?
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31.03.2025 09:15 Ответить
Зачекай. Воно зараз гівна набере й плюне...
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31.03.2025 09:18 Ответить
Та я вже "звик"... Воно до мене не "липне"...
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31.03.2025 09:28 Ответить
Та не поїде він туди, араби усі без костюмів ходять, у простирадло загорнуті з ганчіркою на голові, суцільна неповага його величності
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31.03.2025 09:08 Ответить
Він би теж вдів простирадло з ганчіркою, але грошей не вистачить на це вбрання
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31.03.2025 09:14 Ответить
До Ізраілю - зрозуміло - до Саудитів? - шукає нового Бен Ладена?
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31.03.2025 09:10 Ответить
А парад пабєди в масове?
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31.03.2025 09:12 Ответить
Хороша можливість жорстко приземлити всіх отих падлюк
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31.03.2025 10:49 Ответить
Как было бы хорошо если бы этот дегенерат затерялся где-то в аравийских песках....
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31.03.2025 11:17 Ответить
 
 