Трамп планирует совершить свой первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию, - Axios
Президент США Дональд Трамп в мае посетит Саудовскую Аравию. Первый зарубежный визит должен состояться после достижения перемирия в российско-украинской войне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios.
Потенциальная поездка обсуждалась в последние недели между высокопоставленными чиновниками США и их саудовскими коллегами, в частности относительно переговоров о войне России против Украины, которые состоялись в Саудовской Аравии, сообщили источники.
Источник, знакомый с планами, сообщил, что визит планировался до 28 апреля, но его перенесли. Сейчас Трамп планирует визит в Саудовскую Аравию в середине мая, сообщили американский чиновник и знакомый источник.
"Мы рассматриваем возможность международных поездок для президента. У нас еще нет конкретного плана, и мы предоставим эту информацию, когда она станет официальной", - сказал представитель Белого дома.
По словам чиновника, переговоры будут сосредоточены на обсуждении иностранных инвестиций, укреплении отношений со странами Персидского залива и прекращении конфликта на Ближнем Востоке.
Источник, который знает о запланированном визите, сообщил, что в Саудовской Аравии хотят, чтобы визит состоялся после достижения прекращения огня между Россией и Украиной.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ніхто нікуди не летить...
С 2019 года мир приобрёл новую геополитическую конфигурацию - он делится на страны, где Зеленский уже опозорился, и куда ещё не доехал…
З моменту візиту Трампа до Саудівської Аравії можна буде те саме казать і про нього... Бо він і там почне себе вести, як "повелитель світу"... Бо по-іншому не вміє...
Ти мені скажи, під якими ніками ти писав тут раніше? І чому потрапив під деактивацію? Бо ти мене знаєш непогано - навіть пробуєш використовувать мій понятійний апарат...