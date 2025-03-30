Трамп рассматривает возможность стать президентом в третий раз: Я не шучу

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность баллотироваться на президентский пост в третий раз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал интервью NBC News.

Он подчеркнул, что "не шутит" о своем возможном избрании на пост президента США на третий срок, хотя это и запрещено Конституцией США в соответствии с 22-й поправкой.

"Многие люди хотят, чтобы я это сделал. Я не шучу. Но еще слишком рано об этом думать", - сказал Трамп.

Лидер США добавил, что ему нравится работать президентом. Однако конкретно говорить о баллотировании на высший пост страны еще рано.

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"Впереди еще долгий путь, знаете, это очень ранний этап администрации. Я сосредоточен на настоящем", - отметил Трамп.

Вместе с тем президент США подчеркнул, что есть "методы", которые позволили бы обойти законодательные ограничения на два срока.

Журналисты предположили сценарий, при котором вице-президент Джей Ди Вэнс мог бы выдвинуть свою кандидатуру, а затем передать должность Трампу. На это президент ответил: "Это один из вариантов. Но есть и другие".

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Однако Трамп отказался назвать еще один способ.

NBC News добавляет, что изменение Конституции для отмены ограничения на два срока было бы чрезвычайно сложным. Оно требовало бы либо двух третей голосов в Конгрессе, либо согласия двух третей штатов на созыв конституционного конвента для внесения изменений. Любой из этих путей также потребует ратификации тремя четвертями штатов.

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