Трамп рассматривает возможность стать президентом в третий раз: Я не шучу
Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность баллотироваться на президентский пост в третий раз.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал интервью NBC News.
Он подчеркнул, что "не шутит" о своем возможном избрании на пост президента США на третий срок, хотя это и запрещено Конституцией США в соответствии с 22-й поправкой.
"Многие люди хотят, чтобы я это сделал. Я не шучу. Но еще слишком рано об этом думать", - сказал Трамп.
Лидер США добавил, что ему нравится работать президентом. Однако конкретно говорить о баллотировании на высший пост страны еще рано.
"Впереди еще долгий путь, знаете, это очень ранний этап администрации. Я сосредоточен на настоящем", - отметил Трамп.
Вместе с тем президент США подчеркнул, что есть "методы", которые позволили бы обойти законодательные ограничения на два срока.
Журналисты предположили сценарий, при котором вице-президент Джей Ди Вэнс мог бы выдвинуть свою кандидатуру, а затем передать должность Трампу. На это президент ответил: "Это один из вариантов. Но есть и другие".
Однако Трамп отказался назвать еще один способ.
NBC News добавляет, что изменение Конституции для отмены ограничения на два срока было бы чрезвычайно сложным. Оно требовало бы либо двух третей голосов в Конгрессе, либо согласия двух третей штатов на созыв конституционного конвента для внесения изменений. Любой из этих путей также потребует ратификации тремя четвертями штатов.
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Не бєларусь???
там теж чувак з чубом, на всю голову…
турма за гріхи
Человек не просто смертен, а иногда внезапно смертен.
А сам ? Уже 78 лет, через 4 года будет 82, значит к концу 3-й каденции (если найдут юридический способ допустить к выборам) будет 86 . . .
Куда ты прёшься, пост-пенсионер ?
Най Господь Бог милує, яке ж воно неадекватне . . .
Подозреваю, что это приведет не к конст. кризису а к гражд. войне.
Кроме того, поправка однозначно лишает возможности человека, не подходящего на должность президента, занять должность вице-президента. Однако вопрос о том, может ли лицо, бывшее Президентом США два срока (предельное число сроков, установленное https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 двадцать второй поправкой) занять должность вице-президента, остаётся открытым.