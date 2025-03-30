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Новости Планы Трампа относительно третьего срока
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Трамп рассматривает возможность стать президентом в третий раз: Я не шучу

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность баллотироваться на президентский пост в третий раз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал интервью NBC News.

Он подчеркнул, что "не шутит" о своем возможном избрании на пост президента США на третий срок, хотя это и запрещено Конституцией США в соответствии с 22-й поправкой.

"Многие люди хотят, чтобы я это сделал. Я не шучу. Но еще слишком рано об этом думать", - сказал Трамп.

Лидер США добавил, что ему нравится работать президентом. Однако конкретно говорить о баллотировании на высший пост страны еще рано.

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"Впереди еще долгий путь, знаете, это очень ранний этап администрации. Я сосредоточен на настоящем", - отметил Трамп.

Вместе с тем президент США подчеркнул, что есть "методы", которые позволили бы обойти законодательные ограничения на два срока.

Журналисты предположили сценарий, при котором вице-президент Джей Ди Вэнс мог бы выдвинуть свою кандидатуру, а затем передать должность Трампу. На это президент ответил: "Это один из вариантов. Но есть и другие".

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Однако Трамп отказался назвать еще один способ.

NBC News добавляет, что изменение Конституции для отмены ограничения на два срока было бы чрезвычайно сложным. Оно требовало бы либо двух третей голосов в Конгрессе, либо согласия двух третей штатов на созыв конституционного конвента для внесения изменений. Любой из этих путей также потребует ратификации тремя четвертями штатов.

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Автор: 

США (26506) Трамп Дональд (5134)


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Топ комментарии
+54
Як я і казав - в сша почався процес ліквідування демократії.
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30.03.2025 21:30
+51
будеш другим президентом в Ростові
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30.03.2025 21:28
+31
чи вже третім ?
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30.03.2025 21:29
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мені цікаво, як довго американці готові терпіти цю ганьбу в Білому Домі?
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30.03.2025 22:55 Ответить
тут третій імпічмент, ганьбою , стукає в його двері, а воно ,плять, все вище "начісує" парик на своїй макітрі.мозги котрої купив рашистський антихрист куйло...
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30.03.2025 23:00 Ответить
Додік як П'ятниця біля одинокого вовка Робінзона Крузо.
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30.03.2025 23:17 Ответить
Копирка путина в словах, в делах и в интригах
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30.03.2025 23:20 Ответить
Це дійсно США???
Не бєларусь???
там теж чувак з чубом, на всю голову…
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30.03.2025 23:24 Ответить
Ахахах. Про що я казав. Цей рижий обмилок вже добровільно не залишить крісло. Не дарма воно ж захоплювалось диктаторами ****** і Конченином
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30.03.2025 23:30 Ответить
Які ж вони однакові - тупі самодури при владі. Але все впирається у активність людей - пропустять - то нехай не скиглять.
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30.03.2025 23:40 Ответить
а в нього нема виходу
турма за гріхи
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30.03.2025 23:52 Ответить
Процедура імпічменту тривала. Таке враження що терпець урветься швидше і його пристрелять, або дадуть "чарівну пігулку" і він остаточно зїде з глузду і доживатиме в якійсь психлікарні для престарілих.
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30.03.2025 23:52 Ответить
Сволочь...🤬
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30.03.2025 23:55 Ответить
його застрелять ще до кінця 1го строку.
Человек не просто смертен, а иногда внезапно смертен.
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31.03.2025 00:13 Ответить
Ты же ржал над Байденом, что он старый для этой должности . . .
А сам ? Уже 78 лет, через 4 года будет 82, значит к концу 3-й каденции (если найдут юридический способ допустить к выборам) будет 86 . . .
Куда ты прёшься, пост-пенсионер ?

Най Господь Бог милує, яке ж воно неадекватне . . .
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31.03.2025 00:21 Ответить
Еси дажифет до канца втарова. 🤣🤣🤣
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31.03.2025 00:39 Ответить
https://theins.ru/news/280101 Тут подробнее разложено про это.
Подозреваю, что это приведет не к конст. кризису а к гражд. войне.
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31.03.2025 00:40 Ответить
ДУРЕНЬ СТАРИЙ ДУМКОЙ БАГАТИЕ)))😀😀😀
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31.03.2025 00:52 Ответить
"Багато кіздюків хочуть, щоб я це зробив: хвуйло Сцінавсіх та КимСуньВисунь Це мої кращі друзі", - сказав Трампон.
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31.03.2025 01:01 Ответить
Ай маладца!!!
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31.03.2025 01:03 Ответить
Партия, дай пару лить! Нє?
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31.03.2025 01:05 Ответить
Ватергєйт - легкий бриз...
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31.03.2025 01:06 Ответить
Боже, бережи Америку (с) від трумпфа. І нас - від зелі. Ніяких других і третіх термінів для бізнесюків і комедіантів. Пропоную ввести тест IQ не менше 120 та поліґраф для держслужбовців.
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31.03.2025 01:12 Ответить
Трамп все делает правильно. А что касается президентства, то все очень просто - можно на следующих выборах выставить кандидатом Вэнса, а Трампа - сделать вице-президентом
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31.03.2025 01:49 Ответить
у тебя какошник покосился.
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31.03.2025 02:14 Ответить
Світлана, перерва закінчилася, клієнтів пора обслуговувати. Інакше сутенер накаже. І думати це не твоє
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31.03.2025 03:01 Ответить
12 поправка (здається) - віце президентом може балотуватися людина, яка може бути президентом. Там не прямо, але це вже колись, при Рейгані, розглядалось.
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31.03.2025 03:28 Ответить
Там спорно. Имеется ввиду что вице не может быть человек, который не подходит для президентства по гражданству, образованию и т.п. Это из Вики:

Кроме того, поправка однозначно лишает возможности человека, не подходящего на должность президента, занять должность вице-президента. Однако вопрос о том, может ли лицо, бывшее Президентом США два срока (предельное число сроков, установленное https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 двадцать второй поправкой) занять должность вице-президента, остаётся открытым.
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31.03.2025 07:36 Ответить
Так так как Цапка як у паРаші ***** потім дімон алкаш і знову *****
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31.03.2025 09:27 Ответить
Ал Трампоне набирает обороты.
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31.03.2025 02:49 Ответить
Спочатку хай послухає про пєчєнєгов, а потім обох в білі косовортки і на уколи
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31.03.2025 04:00 Ответить
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