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Новости Результат работы ПВО
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Силы ПВО уничтожили 57 вражеских БпЛА из 131, еще 45 беспилотников-имитаторов - локально потеряно, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики в ночь на 31 марта атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области и 131 беспилотником. Ударные БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы были запущены с пяти направлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбивание 57 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны.

45 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие российской атаки пострадали Сумщина, Донетчина, Харьковщина, Киевщина и Житомирщина.

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Работа ПВО

Автор: 

беспилотник (3559) ПВО (2726) Воздушные силы (2270) Шахед (957)


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дуже сумно з приводу побільшення влучань...
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31.03.2025 09:43 Ответить
Згадалось, як наші хенерали - придурки відмовлялись від А-10 Бородавочник з потужними радарами і озброєнням, а потім хлопці з мисливськими рушницями на приватних літачках за шахедами полювали. Давно можна було б Одесу закрити для шахедів повністю і навіть ракети над морем перехоплювати.
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31.03.2025 16:04 Ответить
 
 