На Покровском направлении идут активные штурмовые действия, враг продолжает использовать ухудшение погодных условий для передвижения, - военные

Россия продолжает сосредотачивать усилия на Покровском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільного" рассказал командир батальона беспилотных систем 72 ОМБр имени Черных Запорожцев Андрей Назаренко.

"Неблагоприятные погодные условия для БпЛА, соответственно очень сложно вести разведку и враг постоянно пользуется именно такими погодными условиями", - сказал Назаренко.

По его словам, за счет инженерных заграждений, минирования, противотанковых средств, "Черные Запорожцы" держат свою полосу ответственности.

"Как только погода ухудшилась, враг начинает движение живой силы и тяжелой техники. Наибольшее поражение противнику наносят БпЛА, артиллерия. Враг имеет огромные потери, более роты в неделю только на нашем направлении. 150-200 единиц живой силы в неделю", - добавил Андрей Назаренко.

По его словам, в течение прошлой недели было уничтожено 30-35 единиц бронированной и легкобронированной российской техники.

Как сообщил спикер Генштаба Андрей Смиян в эфире телемарафона, в течение недели Россия нарастила количество атак, на Покровском направлении - почти в два раза. Так защитники отбили 505 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Новоторецкое, Пантелеймоновка, Александрополь, Сухая Балка, Калиновое, Водяное Второе, Елизаветовка, Тарасовка, Зеленое Поле, Лысовка, Удачное, Новоукраинка, Серебряное, Сухой Яр, Котлино, Успеновка, Андреевка и других.

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