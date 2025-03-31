За сутки на фронте более 170 боестолкновений. Больше всего вражеских штурмов остановлено на Покровском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение. Враг больше всего давил на Силы обороны на Покровском, Лиманском, Торецком и Новопавловском направлениях. 21 атака отбита в Курской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 2 ракетных и 116 авиационных ударов, задействовал две ракеты и сбросил 223 КАБ. Кроме этого, совершил более 5300 тысяч обстрелов, из них 130 - из реактивных систем залпового огня, и применил для ударов 2620 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Миропольское, Краснополье Сумской области; Купянск Харьковской области; Новопавловка, Преображенка Донецкой области; Новодаровка, Новополье, Зеленое Поле, Гуляйполе и Зализнычное Запорожской области.

Бои на Харьковщине

На Харьковском направлении наши войска остановили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Радьковки, Песчаного, Богуславки, Петропавловки и неподалеку Загрызово.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надии, Ямполовки, Колодязов и в сторону Богуславки, Нового и Новомихайловки.

На Северском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения неподалеку Ступочек и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах Крымского, Торецка и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 73 наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Калиновое, Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Зеленое, Котлиное, Удачное, Андреевка, а также в сторону Малиновки, Котляровки, Богдановки и Алексеевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 11 атак на позиции наших войск вблизи Константинополя и в сторону Разлива и Веселого.

Ситуация на юге и севере

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили две атаки возле Привольного и в сторону Свободного Поля.

На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников неподалеку населенных пунктов Малые Щербаки и Степное.

На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия в направлении Садового, успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Бои в Курской области

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 21 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 20 авиационных ударов с применением 31 управляемой бомбы, а также осуществил 347 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности пять - из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава и техники, а также один пункт управления российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1230 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, 3 боевые бронированные машины, 30 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 71 БпЛА оперативно-тактического уровня и 65 автомобилей оккупантов.

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