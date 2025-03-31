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Новости Развитие авиации ВСУ
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Украинские пилоты уничтожают наземные цели высокоточными авиабомбами GBU-39, GBU-62, AASM Hammer 250. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята боевая работа пилотов Воздушных сил ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксированы поражения наземных целей высокоточными авиабомбами французского и американского производства.

Смотрите: Полет украинского истребителя F-16 оснащенного двумя ракетами класса "воздух-воздух" AIM-9Х "Sidewinder". ВИДЕО

"Удары авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины и поражения наземных целей при поддержке с использованием авиационных бомб GBU-39, GBU-62, AASM Hammer 250", - отмечается в комментарии к видео.

Также смотрите: Пилот украинского вертолета ракетами атакует позиции оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2822) бомба (369) оружие (10202) США (26506) Франция (3500) бомбардировка (451)


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Топ комментарии
+20
Красунчики.
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31.03.2025 09:38
+4
В них ППО не вистачає прикривати бази стратегічної авіації (аеродром Енгельс - склади з ракетами та інфраструктуру переоснащення/обслуговування ракет знищені взагалі без протидії ППО), то про яке ППО на фронті, окрім ПЗРК, можна казати?!?

Це не означає, що ПС ЗСУ будуть кацапів чавунієм бомбити. Але період "УМПК в одні ворота", мабуть, закінчився.
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31.03.2025 10:16
+4
я так понимаю, что гбу СУшки скидывают а хаммеры - Миражи?
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31.03.2025 10:26
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Красунчики.
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31.03.2025 09:38 Ответить
кацапи ,шо там пепео ?
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31.03.2025 10:07 Ответить
В них ППО не вистачає прикривати бази стратегічної авіації (аеродром Енгельс - склади з ракетами та інфраструктуру переоснащення/обслуговування ракет знищені взагалі без протидії ППО), то про яке ППО на фронті, окрім ПЗРК, можна казати?!?

Це не означає, що ПС ЗСУ будуть кацапів чавунієм бомбити. Але період "УМПК в одні ворота", мабуть, закінчився.
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31.03.2025 10:16 Ответить
нащо ця дурна бравада.
пречудово у них з ппо. Стріляють майже кожний раз по кожному нашому літаку.
їх су-34 роблять 100+ вильотів щодня майже без шансу протидії
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31.03.2025 13:32 Ответить
А у нас, судячи з цього, нескінченні літаки та пілоти.
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31.03.2025 17:24 Ответить
я так понимаю, что гбу СУшки скидывают а хаммеры - Миражи?
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31.03.2025 10:26 Ответить
буржуйські літаки ми бережемо
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31.03.2025 10:41 Ответить
СУшки начали использовать хаммеры год назад, когда Миражей еще не было.
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31.03.2025 14:40 Ответить
Афігенне видовище..
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31.03.2025 15:11 Ответить
отак би да по мацквє.
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31.03.2025 19:39 Ответить
 
 