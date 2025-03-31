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Украинские пилоты уничтожают наземные цели высокоточными авиабомбами GBU-39, GBU-62, AASM Hammer 250. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой снята боевая работа пилотов Воздушных сил ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксированы поражения наземных целей высокоточными авиабомбами французского и американского производства.
"Удары авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины и поражения наземных целей при поддержке с использованием авиационных бомб GBU-39, GBU-62, AASM Hammer 250", - отмечается в комментарии к видео.
Топ комментарии
+20 ОсвальдКоблпот #588757
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Це не означає, що ПС ЗСУ будуть кацапів чавунієм бомбити. Але період "УМПК в одні ворота", мабуть, закінчився.
пречудово у них з ппо. Стріляють майже кожний раз по кожному нашому літаку.
їх су-34 роблять 100+ вильотів щодня майже без шансу протидії