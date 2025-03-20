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Пилот украинского вертолета ракетами атакует позиции оккупантов. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись с фрагментом боевой работы пилота вертолета из 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно пуск авиационных ракет по позициям оккупантов.
"Эпизод боевой работы защитников 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон", - отмечается в комментарии к видео.
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+10 Orest Zaulichnyy
показать весь комментарий20.03.2025 09:41
+7 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий20.03.2025 09:47
+6 Muintir na hireann #427060
показать весь комментарий20.03.2025 10:06
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Не витрачай свій час, провокаторчику vit603, який прикидаєтсья "притомним критиком" на цьому сайті вже досить давно. ГШ ЗСУ коментарі на цензорі не читає. Ті пілоти гвинтокрилів, яких я особисто знаю, мають по 2 вищіх військових освіти і точно не зважатимуть ані на твої висєри (якби вони їм і потрапили на очі - але вони не читають цензора), ані на мої "поради", якби я з'їхав остаточно з глузду і щось почав їм "радити" з слів якогось довбограя-провокатора.
Може все ж таки десь в іншому місці висрешся - ну, там, про "все пропало", "відступаємо", "ціни" і "корупція" десь попровокуєш - може більше з кінцевим результатом пощастить.
А от ти точно не військовий льочик. Але своє "фе" впевнено пишеш. Це буває в 2х випадках: дебілізм головного мозку або наказ товариша майора.
На дебіла ти не схожий. Тож залишається одне: від*бись від нас, кінчений ольгінець...
Стільба гвинтокрила з кабрірованія НУРсами це минуле століття і повна нісенітниця, воно нікуди не попадає, точність гірша ніж у ГРАДа, а ще це наражання на загибель пілота
2. Поцілуй свого Трампа в дупцю. У відосі хлопці пуляються НАР-ами, дуже схожими на ракети CRV7, яких Канада Україні передала "від 1 до 80'000".
Та і взагалі у нас так хизуються що Україна передова по виробництву дронів, але от американська армія почала закупку FPV дронів по 250$ причому вони багатоканальні із швидким переключенням радіочастот і з захопленням цілі...
Тож вартість там - "ресурс" гвинтокрила та небезпека для пілотів. І щось мені підказує, що командування аеробригад краще за нас з вами знає - де і як ті гвинтокрили застосовувати.
Не треба займатись узагальненнями. Є гімняні командири. Є нормальні командири. Є факапи офіцерів на різних рівнях. Є класні дії офіцерів на різних рівнях.
От тільки немає і ніколи не буде ситуації, коли диванний аналітик чи солдат в окопі КРАЩЕ за офіцера щось спланує чи вирішить. Також очевидно, що кількість правильних рішень в офіцерів - на порядок більше, ніж у рядових (яких не дай боже "винесе" на керівну посаду). Вони на своїх посадах не тому, що добре чи погано командують. А тому що ви, Андрій Богатир, в 10-100 разів гірше будете командувати, якщо вам дозволити.
Тож ваше питання - з області "риторичних". І відповідь на нього наступна: так, ми з вами ніхто і нічого не здатні "вказувати" командуванню, вищому на 1-2 шаблі, ніж ми. Тобто - наша за вами "кваліфікація" - гірша за рядових. Що ви там хочете бійцю в окопі порадити? Як навчити його краще воювати?
Ще є інший варіант араби в Лівії чи Сірії ці підвіси монтували на пікапи, та відстрілювали їх проти наступаючої піхоти... чи стаціонарно кріпили на позиціях...
Тільки у орків є багато ФПВ дронів, що будуть полювати за такими пікапами чи установками і тактика тепер не дуже спрацює, плюс потрібні лапи щоб забезпечити стійкість пікапа, у нас були випадки що монтували саморобну установку з труб, але чув, що воно все в поле відлітало та не робило суттєвого урону...
С пикирования - гораздо больше точность.