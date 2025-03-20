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Пилот украинского вертолета ракетами атакует позиции оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментом боевой работы пилота вертолета из 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно пуск авиационных ракет по позициям оккупантов.

"Эпизод боевой работы защитников 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон", - отмечается в комментарии к видео.

Также читайте: Оккупанты не оставляют попыток высадиться на правобережье Херсонщины, за прошедшие сутки трижды пытались форсировать Днепр, - Силы обороны юга

Автор: 

авиация (2822) уничтожение (6878) вертолёт (1103)


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Топ комментарии
+10
Молодці!!! Влучних пострілів!
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20.03.2025 09:41
+7
Нажаль, умеров з МОУ і зеленським, так і не здатний виробляти, ні міни для мінометів, клепки в голові недостає, а ні мобільні групи ППО по областях!! Якесь лайно, присилають на фронт, а не міни!
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20.03.2025 09:47
+6
Режим ЧС муниципального уровня ввели в Энгельсском районе Саратовской области после детонации склада с БК на аэродроме, сообщил глава района.
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20.03.2025 10:06
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Молодці!!! Влучних пострілів!
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20.03.2025 09:41 Ответить
От ти роздухарився. Мабуть українські гвинтокрили з модернізованими ракетами CRV7 - судячи з конфігурації ракет у відосі, це саме вони - таки дошкульно луплять по свинорилим на фронті. Тому такі як ти повідкривали рота і почали розповідати всім і кожному "краще б гвинтокрили збивали шахеди"...

Не витрачай свій час, провокаторчику vit603, який прикидаєтсья "притомним критиком" на цьому сайті вже досить давно. ГШ ЗСУ коментарі на цензорі не читає. Ті пілоти гвинтокрилів, яких я особисто знаю, мають по 2 вищіх військових освіти і точно не зважатимуть ані на твої висєри (якби вони їм і потрапили на очі - але вони не читають цензора), ані на мої "поради", якби я з'їхав остаточно з глузду і щось почав їм "радити" з слів якогось довбограя-провокатора.

Може все ж таки десь в іншому місці висрешся - ну, там, про "все пропало", "відступаємо", "ціни" і "корупція" десь попровокуєш - може більше з кінцевим результатом пощастить.
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20.03.2025 10:53 Ответить
Особисто я РЛС-ник. І коли щось буде написано про застосування РЛС-ів - може щось і буду писати "із знаннями, з дивану". Але мені тактику застосування тих же НАР-ів бойовий пілот гвинтокрила, який і горів, і в полоні був, і 2 військові освіти має - трішки пояснював. Достатньо, аби я вцмоктав, що ніхєра я в тому за пару годин не розберуся. Тому я навіть не виголошую "правильно" чи "не правильно" - знаю, що складно і з дивану оцінити неможливо.

А от ти точно не військовий льочик. Але своє "фе" впевнено пишеш. Це буває в 2х випадках: дебілізм головного мозку або наказ товариша майора.

На дебіла ти не схожий. Тож залишається одне: від*бись від нас, кінчений ольгінець...
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20.03.2025 11:05 Ответить
тільки пан Трамп сказав вже що цей празднік жизні марнотратства більше не буде фінансувати.
Стільба гвинтокрила з кабрірованія НУРсами це минуле століття і повна нісенітниця, воно нікуди не попадає, точність гірша ніж у ГРАДа, а ще це наражання на загибель пілота
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20.03.2025 19:31 Ответить
1. Ти, мабуть, бойовий пілот гвинтокрила? Або ти, мабуть, командир бригади авіаційної? Або, мабуть, випускник Академії ГШ ЗС? Тобто краще за пілотів і командирів знаєш, коли і як застосовувати авіацію та НАР-и?
2. Поцілуй свого Трампа в дупцю. У відосі хлопці пуляються НАР-ами, дуже схожими на ракети CRV7, яких Канада Україні передала "від 1 до 80'000".
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20.03.2025 20:02 Ответить
ну и дурак!
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21.03.2025 12:54 Ответить
9 улетіли раніше....
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20.03.2025 09:47 Ответить
Зустрічне питання, чому п'єш бояру замість віскі?
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20.03.2025 09:52 Ответить
Нажаль, умеров з МОУ і зеленським, так і не здатний виробляти, ні міни для мінометів, клепки в голові недостає, а ні мобільні групи ППО по областях!! Якесь лайно, присилають на фронт, а не міни!
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20.03.2025 09:47 Ответить
По мобільних групах, для збиття шахедів давно потрібно виробляти дрони, уже є в світі дрони з швидкістю 480 км/год, у Шахеда швидкість 180 ... навіть дешеві дрони із 1 кг заряду літають з швидкістю 280-300 км/год... більш чим достатньо догнати та підірвати заряд...

Та і взагалі у нас так хизуються що Україна передова по виробництву дронів, але от американська армія почала закупку FPV дронів по 250$ причому вони багатоканальні із швидким переключенням радіочастот і з захопленням цілі...
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20.03.2025 10:06 Ответить
Це і є справжні Чоловіки! Воїни!
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20.03.2025 10:04 Ответить
Режим ЧС муниципального уровня ввели в Энгельсском районе Саратовской области после детонации склада с БК на аэродроме, сообщил глава района.
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20.03.2025 10:06 Ответить
Удачи, стрекозы!!!!
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20.03.2025 10:12 Ответить
Крокодили.
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20.03.2025 10:17 Ответить
Знову постріли з кабрування, коли літаючий апарат задірає ніс і випускає НАРи кудісь в бік ворога. Абсолютна показуха і дурна витрата снярядів, які ми не виготовляємо.
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20.03.2025 10:16 Ответить
і вартують вони (нар'и) до фіга...
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20.03.2025 10:32 Ответить
Конкретно ці НАР-и схожі на канадські CRV7 - характерні кольори частин корпуса. Тож Україні вони не коштували рівно ніхєра - бо Канада їх передала Україні безкоштовно. В кулькості "від 1 до 80'000" - скільки саме ніхто ж не скаже.

Тож вартість там - "ресурс" гвинтокрила та небезпека для пілотів. І щось мені підказує, що командування аеробригад краще за нас з вами знає - де і як ті гвинтокрили застосовувати.
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20.03.2025 10:57 Ответить
та комндування завжди краще за нас з вами знає, от результати, на жаль, не завжди втішні. але ж хто ми такі командуванню вказувати, еге ж?
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20.03.2025 11:31 Ответить
Та звісно ж диванний вояк в окопі з 3 диванів, прямо під час того, як його криють х*ями з всіх боків-соцмереж, значно краще знає, як воювати, ніж командири бойових бригад, командири напрямків та офіцери ГШ ЗСУ.

Не треба займатись узагальненнями. Є гімняні командири. Є нормальні командири. Є факапи офіцерів на різних рівнях. Є класні дії офіцерів на різних рівнях.

От тільки немає і ніколи не буде ситуації, коли диванний аналітик чи солдат в окопі КРАЩЕ за офіцера щось спланує чи вирішить. Також очевидно, що кількість правильних рішень в офіцерів - на порядок більше, ніж у рядових (яких не дай боже "винесе" на керівну посаду). Вони на своїх посадах не тому, що добре чи погано командують. А тому що ви, Андрій Богатир, в 10-100 разів гірше будете командувати, якщо вам дозволити.

Тож ваше питання - з області "риторичних". І відповідь на нього наступна: так, ми з вами ніхто і нічого не здатні "вказувати" командуванню, вищому на 1-2 шаблі, ніж ми. Тобто - наша за вами "кваліфікація" - гірша за рядових. Що ви там хочете бійцю в окопі порадити? Як навчити його краще воювати?
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20.03.2025 11:58 Ответить
Колись з орків сміялись постами навіть тут на цензорі, коли вони так робили, причому ризиків у наших пілотів набагато більше, тому що крім ПЗРК у орків ще є винищувачі, що майже постійно в повітрі..

Ще є інший варіант араби в Лівії чи Сірії ці підвіси монтували на пікапи, та відстрілювали їх проти наступаючої піхоти... чи стаціонарно кріпили на позиціях...

Тільки у орків є багато ФПВ дронів, що будуть полювати за такими пікапами чи установками і тактика тепер не дуже спрацює, плюс потрібні лапи щоб забезпечити стійкість пікапа, у нас були випадки що монтували саморобну установку з труб, але чув, що воно все в поле відлітало та не робило суттєвого урону...
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20.03.2025 10:42 Ответить
Олег Гомико, труднощі перекладу?
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20.03.2025 11:26 Ответить
в чому труднощі ?
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20.03.2025 11:39 Ответить
Краще так ніж ніяк
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20.03.2025 13:06 Ответить
оо, впізнаю нурси...їх в Бердичеві знайшли у підвалі позавчора..
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20.03.2025 10:34 Ответить
С кабрирования - это в никуда.
С пикирования - гораздо больше точность.
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20.03.2025 13:33 Ответить
Дуже сумніваюсь в ефективності такого способу ураження. Як, там можна, взагалі, говорити про якесь прицілювання. Все на око, пальцем в небо?
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20.03.2025 14:59 Ответить
 
 