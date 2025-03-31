Россиянин и двое украинцев корректировали удары РФ по Киеву, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Киеве разоблачена агентурная группа российской военной разведки (ГРУ). Задержаны три агента РФ, в том числе - один гражданин России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Главной задачей злоумышленников была корректировка воздушных ударов рашистов по столице Украины. Основными целями врага были оборонные заводы и склады с вооружением и боеприпасами Сил обороны.

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"Агенты действовали порознь, но "замыкались" на одного куратора - сотрудника гру, личность которого уже идентифицировала контрразведка СБУ. Установлено, что задержанный российский шпион проживал в Украине в "режиме ожидания", а после начала полномасштабной войны его "активировала" военная разведка рф.

Для корректировки вражеского огня россиянин обустроил наблюдательный пункт на крыше киевской многоэтажки.

Чтобы иметь доступ к "смотровой площадке" дома, агент использовал дружеские отношения с представителем одного из местных ОСМД, который имел ключи от всех технических помещений", - говорится в сообщении.

Двое других фигурантов - работник и экс-работник оборонных компаний Украины.

"Один из них собирал информацию о последствиях прилетов вражеских ракет, количестве работников на заводах, ремонтных базах и тому подобное. Другой - "втемную" выспрашивал у своих бывших коллег локации потенциальных целей.

Контрразведка СБУ задокументировала преступления агентов и задержала их. Во время обысков у фигурантов изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с агентурными "отчетами". Также изъят квадрокоптер, с помощью которого один из агентов планировал с воздуха шпионить за оборонными объектами", - отметили в Службе безопасности.

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В данное время задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Двое злоумышленников находятся под стражей без права внесения залога. В отношении третьего фигуранта в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.

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