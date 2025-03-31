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Новости Задержание корректировщиков
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Россиянин и двое украинцев корректировали удары РФ по Киеву, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Киеве разоблачена агентурная группа российской военной разведки (ГРУ). Задержаны три агента РФ, в том числе - один гражданин России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Главной задачей злоумышленников была корректировка воздушных ударов рашистов по столице Украины. Основными целями врага были оборонные заводы и склады с вооружением и боеприпасами Сил обороны.

Также смотрите: Наводили удары РФ на ВСУ: СБУ задержала двух российских агентов в Донецкой области. ФОТО

"Агенты действовали порознь, но "замыкались" на одного куратора - сотрудника гру, личность которого уже идентифицировала контрразведка СБУ. Установлено, что задержанный российский шпион проживал в Украине в "режиме ожидания", а после начала полномасштабной войны его "активировала" военная разведка рф.

Для корректировки вражеского огня россиянин обустроил наблюдательный пункт на крыше киевской многоэтажки.

Чтобы иметь доступ к "смотровой площадке" дома, агент использовал дружеские отношения с представителем одного из местных ОСМД, который имел ключи от всех технических помещений", - говорится в сообщении.

Двое других фигурантов - работник и экс-работник оборонных компаний Украины.

"Один из них собирал информацию о последствиях прилетов вражеских ракет, количестве работников на заводах, ремонтных базах и тому подобное. Другой - "втемную" выспрашивал у своих бывших коллег локации потенциальных целей.

Контрразведка СБУ задокументировала преступления агентов и задержала их. Во время обысков у фигурантов изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с агентурными "отчетами". Также изъят квадрокоптер, с помощью которого один из агентов планировал с воздуха шпионить за оборонными объектами", - отметили в Службе безопасности.

Смотрите также: Искал "щели" в ПВО: СБУ задержала российского агента в Одессе. ФОТОРЕПОРТАЖ

В данное время задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);
  • чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Двое злоумышленников находятся под стражей без права внесения залога. В отношении третьего фигуранта в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.

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Три агента РФ задержаны в Киеве. Среди них россиянин
Три агента РФ задержаны в Киеве. Среди них россиянин
Три агента РФ задержаны в Киеве. Среди них россиянин
Три агента РФ задержаны в Киеве. Среди них россиянин
Три агента РФ задержаны в Киеве. Среди них россиянин
Три агента РФ задержаны в Киеве. Среди них россиянин

Автор: 

Киев (25490) СБУ (19871)


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Топ комментарии
+21
То не українці то прокацаплені памперси.
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31.03.2025 10:08
+17
" Нам не страшні московські воші,нам страшні українські гниди"Симон Петлюра.
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31.03.2025 10:11
+16
Чому в Україні так легко бути з російським паспортом?
Може час з цим розібратись?
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31.03.2025 10:26
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То не українці то прокацаплені памперси.
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31.03.2025 10:08 Ответить
Це вихованці потужного малоросійського, антимайданного "кварталу 95" і антиукраїнського репертуату мальчіка від наріду 73% "сватів" та іншої лабуди, виключно на кацапській мові. Але українчики знають кого вибирати, вони ж вваждають себе дуже вумними.
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31.03.2025 10:22 Ответить
це так "працює" наша поліція ! де цей кацапцький поц мешкав ? а де був дільничий чи їх зараз немає ? курва,прохідний двір,а не країна
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31.03.2025 11:57 Ответить
На жаль цієї падалі в Україні дуже багато.
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31.03.2025 10:26 Ответить
Рашо-янкіські міротворці, біс їх усіх в пекло!!!
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31.03.2025 10:09 Ответить
" Нам не страшні московські воші,нам страшні українські гниди"Симон Петлюра.
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31.03.2025 10:11 Ответить
Працівника ОСББ ловлять?
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31.03.2025 10:13 Ответить
на гіляку дибілів !!!
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31.03.2025 10:16 Ответить
Когда арестуете агента сивковича,про него весь мир знает.
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31.03.2025 10:18 Ответить
Скільки ще цієї падалі є? Без показових страт на місці,типу при спробі втечі цієї мразоти не поменшає.На жаль складається враження,що ми українці якась дефективна нація.☹️
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31.03.2025 10:25 Ответить
Чому в Україні так легко бути з російським паспортом?
Може час з цим розібратись?
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31.03.2025 10:26 Ответить
Може пора всіх громадян рф депортувати з України! Це ж потенційні шпигуни !
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31.03.2025 10:46 Ответить
На жаль це наслідок провалу державницького управління країною ,замість того що б на окупованих територіях створювати свої девесійні групи в тилу ворога ,все пішло навпаки ворог вербує бидло яке чомусь молодші 25 років не мають призиватись в ЗСУ ,а якщо і призивати то на особливих умовах ,зате ворог їх успішно використовує проти України . Вже пішов четвертий рік війни ,але в країні жодного національно патріотичного виховання ,а що можуть запропонувати ті хто ніс нам "русский мир" всякі 95 квартал ,свати та інший низькосортний непотріб . А за що ми воюєм за збереження України і українського народу від рашиського геноциду і рабства, чи може за рейтинг "найвеличнішого" ?
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31.03.2025 11:01 Ответить
Так а що це за прутня до цих пір?

Всі власники кацапських паспортів повинні реєструватися періодично у дільничого як рецидивісти після відсидки!

Якщо немає доходів та податків - депортувати до Грузії!
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31.03.2025 14:51 Ответить
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31.03.2025 15:35 Ответить
 
 