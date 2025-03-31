Президент Ассамблеи Португалии Агиар-Бранку прибыл в Украину
В Украину прибыл спикер парламента Португалии Жозе Педро Агиар-Бранку. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и почтит погибших в Буче.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Público.
Как отмечается, спикер португальского парламента приехал в сопровождении депутата и бывшего лидера парламентской фракции ПС Эурику Брилианте Диаса, нынешнего президента Группы парламентской дружбы Португалия-Украина.
Ожидается, что Агиар-Бранку примет участие в церемонии, посвященной третьей годовщине массовых убийств в Буче.
После церемонии он примет участие в саммите глав парламентов в Киеве, а затем встретится с президентом Зеленским и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
YU ST
показать весь комментарий31.03.2025 12:05 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль