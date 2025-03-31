Президент Ассамблеи Португалии Агиар-Бранку прибыл в Украину

В Украину прибыл спикер парламента Португалии Жозе Педро Агиар-Бранку. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и почтит погибших в Буче.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Público.

Как отмечается, спикер португальского парламента приехал в сопровождении депутата и бывшего лидера парламентской фракции ПС Эурику Брилианте Диаса, нынешнего президента Группы парламентской дружбы Португалия-Украина.

Ожидается, что Агиар-Бранку примет участие в церемонии, посвященной третьей годовщине массовых убийств в Буче.

После церемонии он примет участие в саммите глав парламентов в Киеве, а затем встретится с президентом Зеленским и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

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