РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5642 посетителя онлайн
Новости Объединение России и Беларуси
12 003 31

Бойцы взяли в плен трех белорусских наемников армии РФ. ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен трех белорусов, воевавших за россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой белорусы связанные лежат в блиндаже и отвечают на вопросы бойцов.

Смотрите также: Африканский наемник армии РФ, связанный и брошенный сообщниками во время отступления, замерзает среди заснеженного поля на Курщине. ВИДЕО

Смотрите также: Беларусь вряд ли войдет в состав РФ в ближайшее время, надо идти шаг за шагом, - Лукашенко

Автор: 

армия РФ (19115) Беларусь (7888) наемник (353) пленные (2134) наемники рф (2077)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+34
Віддати бійцям полку імені Калиновського!
показать весь комментарий
31.03.2025 11:39
+22
Проти знекровленої України воюють ідіоти з Білорусі, Північної Кореї і звичайно даунбасята і все навіть призвані і оброблені пропагандою з Запорізької та Херсонської оьбластей. А ще є свої в офісі президента і колишні риго-слуги на місцях.
показать весь комментарий
31.03.2025 11:50
+21
Свою Белорусь просрали сросіякам,і в Україну лізуть тварюки.Вони себе так гарно почувають бо до них відносяться як до діток які компот пролили,з юмором,а скільки воно вбило Українців невідомо.
показать весь комментарий
31.03.2025 12:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Допит бульбою продовжувався другу годину...
показать весь комментарий
31.03.2025 11:38 Ответить
Причому, бульбу пхали не до рота...
показать весь комментарий
31.03.2025 11:48 Ответить
А что - ее нужно в рот пихать???
показать весь комментарий
31.03.2025 12:45 Ответить
Бульбу,да...
показать весь комментарий
31.03.2025 20:00 Ответить
хіба зробити з цих гандонів драників та нагодувати ними бульбофюрера
таких хрін обміняєш - кацапам вони не потрібні
бульбофюрер же голосно верещить, що бульбостан не учасник війни проти України...
показать весь комментарий
31.03.2025 11:49 Ответить
Відправити білоруським добровольцям і нехай вони самі з них приготують необхідну страву..
показать весь комментарий
31.03.2025 11:51 Ответить
гарна справа
показать весь комментарий
31.03.2025 11:54 Ответить
Віддати бійцям полку імені Калиновського!
показать весь комментарий
31.03.2025 11:39 Ответить
зараз бульбофюрери карти покаже... краплені
показать весь комментарий
31.03.2025 11:42 Ответить
Маску для дали... Дали бы лучше кирпичом по башке, чтоб лучше спал.
показать весь комментарий
31.03.2025 11:44 Ответить
Хватить з нихскотчу на очах.
показать весь комментарий
31.03.2025 13:00 Ответить
Проти знекровленої України воюють ідіоти з Білорусі, Північної Кореї і звичайно даунбасята і все навіть призвані і оброблені пропагандою з Запорізької та Херсонської оьбластей. А ще є свої в офісі президента і колишні риго-слуги на місцях.
показать весь комментарий
31.03.2025 11:50 Ответить
Ось і бульбаші потихеньку в війну втягуються. Спочатку під виглядом найманців а потім Бульбуфюрер знову повним ходом почне сунути на Київ
показать весь комментарий
31.03.2025 11:51 Ответить
Бульбофюрер розказує що хоче миру а насправді воно піддержує ***** і війну проти України. І даже не думайте що всі ці якоби добровольці пішли воювати без відома і без підтримки Бульбофюрера
показать весь комментарий
31.03.2025 11:54 Ответить
хххххххли вы с ними разговоры разговариваете ??? дайте их мне я им ШКУРЫ живьем спущу !!!((( они нас расстреливают , бомбами и ракетами закидывают ,а они с ними любезничают !!!((
показать весь комментарий
31.03.2025 11:54 Ответить
Так треба на фронт і там геройство проявляй
показать весь комментарий
31.03.2025 12:02 Ответить
Вася, у вас все нормально?
показать весь комментарий
31.03.2025 12:52 Ответить
не армия бббббть , а одни мамы ТЕРЕЗЫ !!! поэтому и не идут многие так воевать !!!((( воевать так воевать !!!((( пару дней назад привезли 905 двухсотых наших , а они им сказочки на ночь рассказывают (((
показать весь комментарий
31.03.2025 11:58 Ответить
Головне на бульбу не міняйте, їх прокормити не складніше чім корейців
показать весь комментарий
31.03.2025 11:59 Ответить
Сміються 3,14дари. Закопать живими на два метри в землю, нехай би там поржали, уроди.
показать весь комментарий
31.03.2025 11:59 Ответить
Свою Белорусь просрали сросіякам,і в Україну лізуть тварюки.Вони себе так гарно почувають бо до них відносяться як до діток які компот пролили,з юмором,а скільки воно вбило Українців невідомо.
показать весь комментарий
31.03.2025 12:00 Ответить
потвори позорні ...білоруські найманьці , оце ті, шо допомагають лукашу з Білорусь робити суцільний кремлівський гулаг !!!
показать весь комментарий
31.03.2025 12:10 Ответить
Якщо міняти - тільки на "засуджених" азовців!!
показать весь комментарий
31.03.2025 12:38 Ответить
********** бульбособаки..здохни,******** !
показать весь комментарий
31.03.2025 13:21 Ответить
Позивні Драник 1, Драник 2, Драник3
показать весь комментарий
31.03.2025 14:20 Ответить
Запроданці бульбашцькі ще гірше за кацапів!!!! Мерзоти!!!
показать весь комментарий
31.03.2025 14:23 Ответить
Взагалі не зрозуміло навіщо було брати в полон цю мерзоту, яка навмисне йшла добровільно вбивати українців, потрібно не ковдрою вкривати, а колючою рабицею.....
показать весь комментарий
31.03.2025 17:46 Ответить
На пожизненные сажать, чтоб не повадно было. Это же террористы.

А у нас эти горы наемников просто отдают, кого там только уже не было у Карпенко и Золкина: Сомали, Непал, Ирак, Туркменистан, Таджикистан, Киргизия, Армения, Мали, Конго и т.д.
показать весь комментарий
31.03.2025 19:26 Ответить
Для чого?!
показать весь комментарий
01.04.2025 07:27 Ответить
Это наемники,которые осознанно-без принуждения или мобилизации пришли убивать украинцев.
Еще лежат и шутят,ибо знают что скоро будут дома.Расстреляли бы парочку,что б чувство юмора немного притупить.
показать весь комментарий
01.04.2025 10:35 Ответить
 
 