Бойцы взяли в плен трех белорусских наемников армии РФ. ВИДЕО
Украинские воины взяли в плен трех белорусов, воевавших за россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой белорусы связанные лежат в блиндаже и отвечают на вопросы бойцов.
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таких хрін обміняєш - кацапам вони не потрібні
бульбофюрер же голосно верещить, що бульбостан не учасник війни проти України...
А у нас эти горы наемников просто отдают, кого там только уже не было у Карпенко и Золкина: Сомали, Непал, Ирак, Туркменистан, Таджикистан, Киргизия, Армения, Мали, Конго и т.д.
Еще лежат и шутят,ибо знают что скоро будут дома.Расстреляли бы парочку,что б чувство юмора немного притупить.