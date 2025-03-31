Бойцы взяли в плен трех белорусских наемников армии РФ. ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен трех белорусов, воевавших за россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой белорусы связанные лежат в блиндаже и отвечают на вопросы бойцов.

Смотрите также: Африканский наемник армии РФ, связанный и брошенный сообщниками во время отступления, замерзает среди заснеженного поля на Курщине. ВИДЕО

Смотрите также: Беларусь вряд ли войдет в состав РФ в ближайшее время, надо идти шаг за шагом, - Лукашенко