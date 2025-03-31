ССО заставили двух рашистов сдаться в плен на Курском направлении. ВИДЕО

Силы специальных операций взяли в плен российских военных в Курской области.

Об этом воины сообщили в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Вражеские войска шли штурмовать позиции Сил безопасности и обороны и оказались почти перед местом, где находилась одна из групп полка ССО "Рейнджер". Во время специальных действий операторы обошли российские войска со стороны и вступили с ними в контакт.



В результате слаженной работы уничтожено нескольких вражеских военных, которые находились в блиндаже. Также во время огневого контакта операторы заставили еще двух военных противника сдаться в плен и сохранить жизнь", - говорится в сообщении.

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