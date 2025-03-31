РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5642 посетителя онлайн
Новости ВСУ взяли в плен оккупантов на Курщине Пленные оккупанты
3 451 1

ССО заставили двух рашистов сдаться в плен на Курском направлении. ВИДЕО

Силы специальных операций взяли в плен российских военных в Курской области.

Об этом воины сообщили в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Вражеские войска шли штурмовать позиции Сил безопасности и обороны и оказались почти перед местом, где находилась одна из групп полка ССО "Рейнджер". Во время специальных действий операторы обошли российские войска со стороны и вступили с ними в контакт.

В результате слаженной работы уничтожено нескольких вражеских военных, которые находились в блиндаже. Также во время огневого контакта операторы заставили еще двух военных противника сдаться в плен и сохранить жизнь", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Пленный россиянин: "Цены подняли на все. Денег не хватало... Я подписал контракт. Жена сказала, что я долбо#б". ВИДЕО

Автор: 

военнопленные (1054) ССО (525)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Браво Рейнджери!!! З днюхою крутих Бобрів!!!
показать весь комментарий
31.03.2025 12:21 Ответить
 
 