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Новости Видео Пленные оккупанты
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Пленный россиянин: "Цены подняли на все. Денег не хватало... Я подписал контракт. Жена сказала, что я долбо#б". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты разговора с пленным россиянином Владимиром Шайахметовым из 1232-го отдельного мотострелкового полка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант рассказал, что был вынужден сдаться в своем первом же бою на покровском направлении из-за угрозы расстрела своими командирами. Он также объясняет, что контракт подписал из-за недостатка денег и высокой вероятности попасть в тюрьму. Отмечает, что его жена не поддержала такой выбор и обозвала нецензурно.

Внимание! Нецензурная лексика!

Также смотрите: Российские новобранцы едут в Украину: "Долги всех за#бали, вот и едем с ребятами защищать страну родную!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19115) пленные (2134)


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Топ комментарии
+28
Про дружину бреше. Це якраз вона йому і сказала "єслі ти такой долбойоб по жізні, то іді на контракт".
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31.03.2025 10:34
+15
на диво мудра у тебе жінка
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31.03.2025 10:33
+7
Не перебільшуй , якби була мудра , то за цього дятла заміж би не виходила , а так звичайна руснява свиноматка .
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31.03.2025 11:03
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на диво мудра у тебе жінка
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31.03.2025 10:33 Ответить
Не перебільшуй , якби була мудра , то за цього дятла заміж би не виходила , а так звичайна руснява свиноматка .
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31.03.2025 11:03 Ответить
а хто казав, шо мудра не може бути їпанутою?
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31.03.2025 11:09 Ответить
І не корислива - не позарилася на білу "Ладу"))
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31.03.2025 11:07 Ответить
Про дружину бреше. Це якраз вона йому і сказала "єслі ти такой долбойоб по жізні, то іді на контракт".
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31.03.2025 10:34 Ответить
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31.03.2025 11:21 Ответить
100% он осознал что из за этой свиноматки его чуть не убили и решил сделать рокировку ))) теперь после этого заявление ей писда он еще и точный адрес дал)
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31.03.2025 11:48 Ответить
Звичайно жінка його і послала - грошей немає - навіщо такий чоловік - який жінці з нього толк?
Ніякий.
Але жінку вигоражує - видно сильно її боїться - більше чим зал%пен-фюрера...
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31.03.2025 13:25 Ответить
Так, а шо не долбо**б?
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31.03.2025 10:36 Ответить
свиноматка виявилася правою,
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31.03.2025 10:38 Ответить
Там по пиці і без жінки все ясно..
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31.03.2025 10:38 Ответить
я одразу с першого кадру визначила, що це довбо**б, це в нього прямо на лобі написано...
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31.03.2025 10:41 Ответить
Херово, що таких довпойопів у них предостатньо.
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31.03.2025 10:46 Ответить
140 мільйонів
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31.03.2025 11:09 Ответить
80-90
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31.03.2025 12:29 Ответить
мясочное пуше)))) пушечное мясо..)))
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31.03.2025 10:47 Ответить
Pouché... Да пєрмскай халоп-с абучен ізискано із'ясняцца-с.... 😂🤣😁
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31.03.2025 11:11 Ответить
Муся - пуся
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31.03.2025 12:50 Ответить
Краще б ти свою жінку би послухав.
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31.03.2025 10:53 Ответить
Так ви всі там ****************
Регресивна гілка якоїсь там людини
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31.03.2025 10:53 Ответить
Правильно сказала, так і є ти дов...***. мог би застрелитися, тоті би став годувальником
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31.03.2025 10:54 Ответить
Це не д...и, а виродки!!!!! Просто так: грошей не вистачає, піди вбий !!! Дика орда і безнадійно!
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31.03.2025 10:56 Ответить
****, одні слов'яни....
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31.03.2025 10:56 Ответить
Долбо@б. На ї@алі ж так і написано.
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31.03.2025 10:56 Ответить
-Доовбойоооб, ти мєня називаалаааа!
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31.03.2025 11:05 Ответить
І таке біосміття ми утримуємо як військовополоненного а не як найманого вбивцю.
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31.03.2025 11:18 Ответить
Слухати потрібно дружину
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31.03.2025 11:30 Ответить
Якою треба бути потворою, щоб за гроші йти захоплювати чужу країну? Не шукати роботу, не спробувати перевчитися, не спробувати виїхати зі своєї їбучої дєрєвні, а йти ***** вбивати людей які тобі нічим не завинили?
Хоча чому потворою, достатньо бути руснею.
Таджики, *****, якщо грошей нема, їдуть до Москви, до іншої країни, часто без нормальної мови, працювати, а цей упир: "ціни піднялися тож я тойво, прийшов вас тут трошки повбивати щоб підкалиміть"....
І що характерно, всі або "перший бій, я нікого не вбив", або "я на блокпості стояв". Підари.
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31.03.2025 13:51 Ответить
А знаєте чим відрізняється цей кацапський дятел від нашого "мудрого наріду"?Тіки тим що поїхав вбивати в іншу країну.А наші ідіоти досі ниють про маленькі "зарплятки",пенсійки,високі ціни.І це все відбувається ні де небуть на заході України,а в містах і селах в прифронтовій зоні.
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31.03.2025 17:17 Ответить
Под дурачков косят, сами наших людей убивают и земли считают российскими
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31.03.2025 17:54 Ответить
 
 