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Пленный россиянин: "Цены подняли на все. Денег не хватало... Я подписал контракт. Жена сказала, что я долбо#б". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты разговора с пленным россиянином Владимиром Шайахметовым из 1232-го отдельного мотострелкового полка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант рассказал, что был вынужден сдаться в своем первом же бою на покровском направлении из-за угрозы расстрела своими командирами. Он также объясняет, что контракт подписал из-за недостатка денег и высокой вероятности попасть в тюрьму. Отмечает, что его жена не поддержала такой выбор и обозвала нецензурно.
Внимание! Нецензурная лексика!
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+28 Деніс Войцеховський
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Ніякий.
Але жінку вигоражує - видно сильно її боїться - більше чим зал%пен-фюрера...
Регресивна гілка якоїсь там людини
Хоча чому потворою, достатньо бути руснею.
Таджики, *****, якщо грошей нема, їдуть до Москви, до іншої країни, часто без нормальної мови, працювати, а цей упир: "ціни піднялися тож я тойво, прийшов вас тут трошки повбивати щоб підкалиміть"....
І що характерно, всі або "перший бій, я нікого не вбив", або "я на блокпості стояв". Підари.