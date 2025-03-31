Пленный россиянин: "Цены подняли на все. Денег не хватало... Я подписал контракт. Жена сказала, что я долбо#б". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты разговора с пленным россиянином Владимиром Шайахметовым из 1232-го отдельного мотострелкового полка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант рассказал, что был вынужден сдаться в своем первом же бою на покровском направлении из-за угрозы расстрела своими командирами. Он также объясняет, что контракт подписал из-за недостатка денег и высокой вероятности попасть в тюрьму. Отмечает, что его жена не поддержала такой выбор и обозвала нецензурно.

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