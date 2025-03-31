Оккупанты вывезли 39 детей с Луганщины в Подмосковье под видом "реабилитации", - ЦНС

Российские оккупанты депортируют украинских детей с временно оккупированных территорий Луганщины в РФ под видом "реабилитации", что является частью гибридного геноцида.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Центр национального сопротивления сообщил, что недавно 39 детей из Рубежного, Кременной, Лисичанска и Сватово вывезли в санаторий "Клязьма" в Подмосковье, где им обещают "реабилитацию" и "оздоровление". Однако на самом деле это часть гибридного геноцида, целью которого является изоляция детей от Украины, их культуры и языка.

По данным ЦНС, уже более 1200 детей с временно оккупированных территорий прошли через эти "реабилитационные" программы. Насильственное перемещение детей является нарушением международного права и военным преступлением, что еще раз подчеркивает преступную природу действий российских оккупантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне привезли "блогеров" и "журналистов" из Индонезии, Ирана и Словении на оккупированную ЗАЭС, - ЦНС