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Парламентские представители со всей Европы прибыли в Киев. ВИДЕО

В Киев с визитом прибыли парламентские представители со всей Европы.

Об этом в фейсбуке сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

"В столицу Украины прибыли спикеры и вице-спикеры парламентов Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, а также представители Европейского парламента.

Этот визит - сильный символ поддержки, солидарности и доверия. Благодарен коллегам за готовность быть рядом с Украиной.

Ценим каждый жест, каждую встречу, каждое слово, каждое действие, приближающее победу справедливости и длительного мира. Украина чувствует плечо партнеров. И это вдохновляет", - отметил он.

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Автор: 

Европа (1841) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+17
Подивився на це порося з ВРУ і зрозумів, шо нам гроші недадуть
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31.03.2025 14:42
+8
норм
оце кацапів критиме по повній
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31.03.2025 14:44
+7
Якщо брати фізичні параметри Стефанчука, то ми з Європою маємо приблизно однакову вагову категорію.
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31.03.2025 14:44
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Подивився на це порося з ВРУ і зрозумів, шо нам гроші недадуть
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31.03.2025 14:42 Ответить
Соромно за це бидло, до зараз при владі... та сумно за Україну та її Народ!!
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31.03.2025 19:36 Ответить
поросям воно було років 30 тому . ну а зараз ... що виросло то виросло
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31.03.2025 19:54 Ответить
Цікаво, чи виллються обнімашки Стефанчука з західними партнерами в який-небудь конструктив, чи залишаться обнімашками?
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01.04.2025 00:26 Ответить
Якщо з "усієї", то же словаки і угорці?
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31.03.2025 14:42 Ответить
Поки там фіци та орбани, то не Європа...
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31.03.2025 14:48 Ответить
фіци та орбани - то не вся Європа.
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31.03.2025 15:24 Ответить
Німці та італійці, румуни, болгари ітд
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31.03.2025 16:13 Ответить
Якщо брати фізичні параметри Стефанчука, то ми з Європою маємо приблизно однакову вагову категорію.
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31.03.2025 14:44 Ответить
Гадаєш Стефанчука раніше у ЄС не бачили? Головне це взуття . Щоб не із шкіри сраусів, як у бандюковича
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31.03.2025 15:01 Ответить
норм
оце кацапів критиме по повній
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31.03.2025 14:44 Ответить
Завтра поїдуть і чекай чергові 200 мопедів по україні.
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31.03.2025 18:49 Ответить
І не соромно такого відгодованого кабана за рахунок зубожилого населення годувати?
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31.03.2025 14:51 Ответить
Кабану? Йому норм.
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31.03.2025 17:01 Ответить
Для чого висміювати природні особливості людини? Можливо, в нього така генетика.
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01.04.2025 00:28 Ответить
й8баний коливан.... як же стидно
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31.03.2025 14:52 Ответить
Таке враження, що приїхали Стефанчука вмовляти узяти на себе в.о. президента - бо Зеленський так усім настогид, що навіть свиночолий Стефанчук вже буде краще.
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31.03.2025 14:54 Ответить
Спочатку треба вмовити зєлю піти.
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31.03.2025 15:25 Ответить
Не факт. Якщо є план турнути Зеленського, то можливо таки спочатку треба впевнитися, як воно буде робитися. Адже основний механізм - Стефанчук стає в.о. і ВР починає працювати як ВР. У такому випадку європарламентарі точно захотіли би спочатку пересвідчитися, що Стефанчук не дохлий номер і що не стане ще гірше. Тож така представницька делегація досить зайнятих людей - це промацати Стефанчука перед тим, як взятися за Зеленського. Зеленський усім вже в печінках сидить - очевидно - інакше і статися не могло з таким набором характеристик Зеленського - пустоголовий самозакоханий дурень, який тільки гидить. З останнього - британцям довелося наших перемовників вчити елементарному, неначе кошенят срати в туалет. А Зеленського тримали на мотузці, щоб не вліз, але він швендяв коридорами і таки намагався сунути свого носа. ОП намагалася багато чого приховати, але останнім часом вилазить купа лайна, яке наробив Зеленський - там стільки ідиотизму, що мама не горюй.
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31.03.2025 18:35 Ответить
Ключовим у цій статті є,-"Цей візит,- сильний СИМВОЛ підтримки, солідарності та довіри "...Одним словом на халяву попоїсти,пословоблудити і фоток наробити.А ви Українці,лопатами воюйте...спасайте бабцю Європу від азійської орди...https://youtu.be/3GdB4ePs_rs
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31.03.2025 14:54 Ответить
УБД отримають) Своєї країни))
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31.03.2025 15:19 Ответить
А ****** теж приїхали?
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31.03.2025 15:02 Ответить
****** черную икру под водочку рубают.
Ну и на гармошке хором
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31.03.2025 15:33 Ответить
Знову наговорять тони води.
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31.03.2025 15:10 Ответить
Люди приїхали в гості, а боров перон перегородив.
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31.03.2025 15:13 Ответить
Зброю привезли?
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31.03.2025 15:25 Ответить
Цей шрек обличчя України, а скромніше не можна було підібрати?
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31.03.2025 15:27 Ответить
Не можна.Вони ж всі на початку підбирались для "Кварталу" і клубу вєсьолих і находчівих.Тобто чим паскудніший,тим веселіше і краще."Слугами" вони стали вже в кінці,а це тільки підсилило оте паскудство...
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31.03.2025 17:09 Ответить
Угу, Юзіка!
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31.03.2025 17:45 Ответить
Потужний видос....музыка героическая прямо
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31.03.2025 15:33 Ответить
Чтобы дали денег, европейцев должен встречать тщедушный чинуша, а не боров Стефанчук.
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31.03.2025 16:35 Ответить
Здрасті!
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31.03.2025 17:47 Ответить
Хряку їжу привезли...
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31.03.2025 18:30 Ответить
«Символічна» - відсутність представників Німеччини, Франції та Італії.
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31.03.2025 19:10 Ответить
Та зря тут народ стал гадать на форуме зачем приехали эти 3-сортные! Мол предлагать врио президента подменять! Дежурная болтовня. Не их уровень. Мышиная возня в колхозном амбаре. Только харчей уйдёт много---жалко чуть.
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31.03.2025 21:28 Ответить
Як той стефан чук (а може гек?) тільки бачить ? Очі затянуло ...
А хтось спитав у нього : почем аренда квартири у тещі?
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31.03.2025 19:27 Ответить
Глядя на Стефанчука вспомнилось детство и мультик:Тайна третьей планеты...
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31.03.2025 19:51 Ответить
зепозорище, фу, і оце за таких йди в окоп, поітм плачуться про СЗЧ
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31.03.2025 20:30 Ответить
"Коментатори" прийдить нарешті до тями! Чого ви добиваєтесь?
Подяка і повага усім, хто в день скорботи приїхав почтіти пом'ять невинних жертв людожера і підтримати Україну в запеклой боротьбі за виживання.
Поглядить на себе у дзеркало, мабудь соромно стане.
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31.03.2025 22:19 Ответить
это вместо ПВО я так понимаю
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01.04.2025 03:41 Ответить
Цей візит - сильний символ підтримки, солідарності та довіри. Вдячний колегам за готовність бути поруч із Україною. Цінуємо кожен жест, кожну зустріч, кожне слово, кожну дію.........

І знов, вкотре - підтримка, солідарність, довіра, жести, зустрічи, слова......
І всі ці посиденьки за рахунок платників податків. Купа дармоїдів. Поганий приклад заразливий
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01.04.2025 04:11 Ответить
І пам'ятайте: на пероні вас зустріне свиня
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01.04.2025 09:35 Ответить
Боже, як нас гондурасівців всі *******, аж на сльозу пробило!!!!!!!!!!
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01.04.2025 11:01 Ответить
 
 