Парламентские представители со всей Европы прибыли в Киев. ВИДЕО

В Киев с визитом прибыли парламентские представители со всей Европы.

Об этом в фейсбуке сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

"В столицу Украины прибыли спикеры и вице-спикеры парламентов Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, а также представители Европейского парламента.

Этот визит - сильный символ поддержки, солидарности и доверия. Благодарен коллегам за готовность быть рядом с Украиной.

Ценим каждый жест, каждую встречу, каждое слово, каждое действие, приближающее победу справедливости и длительного мира. Украина чувствует плечо партнеров. И это вдохновляет", - отметил он.

Читайте также: Европе нужен спецпосланник по Украине, - Стубб