Парламентские представители со всей Европы прибыли в Киев. ВИДЕО
В Киев с визитом прибыли парламентские представители со всей Европы.
Об этом в фейсбуке сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.
"В столицу Украины прибыли спикеры и вице-спикеры парламентов Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, а также представители Европейского парламента.
Этот визит - сильный символ поддержки, солидарности и доверия. Благодарен коллегам за готовность быть рядом с Украиной.
Ценим каждый жест, каждую встречу, каждое слово, каждое действие, приближающее победу справедливости и длительного мира. Украина чувствует плечо партнеров. И это вдохновляет", - отметил он.
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оце кацапів критиме по повній
Ну и на гармошке хором
А хтось спитав у нього : почем аренда квартири у тещі?
Подяка і повага усім, хто в день скорботи приїхав почтіти пом'ять невинних жертв людожера і підтримати Україну в запеклой боротьбі за виживання.
Поглядить на себе у дзеркало, мабудь соромно стане.
І знов, вкотре - підтримка, солідарність, довіра, жести, зустрічи, слова......
І всі ці посиденьки за рахунок платників податків. Купа дармоїдів. Поганий приклад заразливий