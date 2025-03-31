Передавала российским спецслужбам координаты для ударов по Харькову: женщина приговорена к 15 годам заключения, - СБУ

По материалам СБУ суд признал виновной 36-летнюю жительницу Харькова в государственной измене и назначил ей 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следствие установило, что женщина, поддерживавшая прокремлевские взгляды в телеграм, была дистанционно завербована российскими спецслужбами. Она самостоятельно собирала данные о расположении штабов, командных пунктов и логистических хабов Сил обороны Украины, передвигаясь по городу пешком или на общественном транспорте.

Обнаруженные объекты злоумышленница фотографировала, обозначала координаты на картах и передавала информацию через анонимный чат в мессенджере.

Сотрудники СБУ задержали агента в начале 2024 года во время подготовки нового отчета для врага. Во время обысков у нее изъяли телефон с доказательствами связи с российским куратором.

Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Расследование вели сотрудники СБУ Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры.

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