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Новости Государственная измена Задержание корректировщиков
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Передавала российским спецслужбам координаты для ударов по Харькову: женщина приговорена к 15 годам заключения, - СБУ

В Харькове приговорили агента РФ к 15 годам за корректировку ударов

По материалам СБУ суд признал виновной 36-летнюю жительницу Харькова в государственной измене и назначил ей 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следствие установило, что женщина, поддерживавшая прокремлевские взгляды в телеграм, была дистанционно завербована российскими спецслужбами. Она самостоятельно собирала данные о расположении штабов, командных пунктов и логистических хабов Сил обороны Украины, передвигаясь по городу пешком или на общественном транспорте.

Обнаруженные объекты злоумышленница фотографировала, обозначала координаты на картах и передавала информацию через анонимный чат в мессенджере.

Сотрудники СБУ задержали агента в начале 2024 года во время подготовки нового отчета для врага. Во время обысков у нее изъяли телефон с доказательствами связи с российским куратором.

Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Расследование вели сотрудники СБУ Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры.

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Автор: 

СБУ (19871) Харьков (7460) Харьковская область (734) Харьковский район (208)


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Бажано, щоб цій, зкацапленій убивці Українців, ніхто не заважав, вчините прикре самогубство, за УБИТИХ нею, з окупантами московськими, Українців !!
Вона ж розуміє, що її УТРИМАННЯ, тепер ляже на плечі родичів, УБИТИХ нею, Українців!
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31.03.2025 16:20 Ответить
вийде в 51 рік, можна починати нове життя... з чистого листа...
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31.03.2025 16:37 Ответить
недоживе ...
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31.03.2025 17:51 Ответить
 
 