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15 лет за решеткой проведет военнослужащий Нацгвардии, который работал на врага, - Офис генпрокурора. ФОТО

При поддержании публичного обвинения прокуроров Херсонской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Херсонский городской суд Херсонской области признал военнослужащего Национальной гвардии Украины виновным в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

предатель военный с Херсонщины

Как отмечается, приговором суда он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и лишен воинского звания "старший солдат".

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Что установило следствие?

В суде прокурорами доказано, что осужденный, в течение сентября-октября 2024 года, по собственной инициативе, добровольно собирал и передавал представителю страны-агрессора аудио и текстовую информацию о перемещении, движение и точное расположение подразделений Сил обороны Украины.

В судебном заседании осужденный свою вину признал полностью.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что задержан "крот", который мобилизовался в ВСУ и корректировал вражеский огонь по нашим подразделениям на Курском направлении.

Автор: 

приговор (1209) Херсон (2793) государственная измена (1532) Национальная гвардия (2108) Офис Генпрокурора (2457) Херсонская область (4718) Херсонский район (227)


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Під Покровськом дуже тривожно
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25.03.2025 14:44 Ответить
і відріжуть - по самі яйці...!
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25.03.2025 14:47 Ответить
нацгвардія може навіть застосовувати зброю без попередження - Закон 10311
Це не 15 років відразу?
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25.03.2025 14:44 Ответить
ЗСУ на Білгородщині
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25.03.2025 14:47 Ответить
 
 