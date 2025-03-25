15 лет за решеткой проведет военнослужащий Нацгвардии, который работал на врага, - Офис генпрокурора. ФОТО

При поддержании публичного обвинения прокуроров Херсонской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Херсонский городской суд Херсонской области признал военнослужащего Национальной гвардии Украины виновным в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, приговором суда он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и лишен воинского звания "старший солдат".

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Что установило следствие?

В суде прокурорами доказано, что осужденный, в течение сентября-октября 2024 года, по собственной инициативе, добровольно собирал и передавал представителю страны-агрессора аудио и текстовую информацию о перемещении, движение и точное расположение подразделений Сил обороны Украины.

В судебном заседании осужденный свою вину признал полностью.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что задержан "крот", который мобилизовался в ВСУ и корректировал вражеский огонь по нашим подразделениям на Курском направлении.