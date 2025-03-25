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Новости Фото Государственная измена
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Задержан "крот", мобилизовавшийся в ВСУ и корректировавший вражеский огонь по нашим подразделениям на Курском направлении, - СБУ. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии главнокомандующего ВСУ задержала на границе Сумщины агента российской военной разведки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о предателе?

Как отмечается, им оказался мобилизованный военнослужащий, который корректировал вражеский огонь по подразделениям Сил безопасности и обороны на Курском направлении.

крот с Курского направления
крот с Курского направления

По материалам дела, предатель был завербован оккупантами через телеграм-канал, где публиковал комментарии в поддержку рашистов.

После вербовки агент получил задание - "интегрироваться" в украинскую армию, чтобы собирать разведданные для РФ.

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Какие цели его интересовали?

"Для этого он сначала мобилизовался в воинскую часть в одной из тыловых областей Украины, а затем перевелся в боевую бригаду ВСУ, которая выполняет задачи в Курской области.

Находясь на фронте, "крот" готовил координаты для ракетно-бомбовых ударов агрессора по локациям украинских войск", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, среди основных целей врага были системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые защищают передовые позиции наших воинов от дроновых атак рашистов.

Также оккупанты надеялись получить координаты украинских самоходно-артиллерийских установок, которые держат под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.

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Как он передавал информацию врагу?

Собранную информацию агент передавал своему куратору через мессенджер в виде фото украинского вооружения, его расположения на гугл-картах, а также с текстовыми комментариями-объяснениями.

Военная контрразведка СБУ разоблачила предателя еще в начале его сотрудничества с оккупантами. За этот период были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны и задокументирован каждый шаг агента.

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Как предателя задержали?

На финальном этапе спецоперации Служба безопасности задержала фигуранта "на горячем", когда он готовил агентурный отчет в российское ГРУ.

На месте происшествия у задержанного изъят телефон с анонимным чатом в мессенджере, в котором он контактировал с российским ГРУ.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

СБУ (19855) шпионаж (1379) государственная измена (1532) Курск (1074)


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Топ комментарии
+12
Коли вже жОПовських кротів затримають?
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25.03.2025 12:16
+7
Чергова мерзенна мерзота...
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25.03.2025 12:15
+6
В армії США військовим, які перебувають на бойовому чергуванні чи інших бойових заходах, заборонено мати мобільні телефони. Будь-які.
Всі дзвінки здійснюються військовими виключно з місць розташування та зі спеціальних стаціонарних телефонів.
При цьому всі знають, що ці дзвінки на моніторингу.
А у нас у кожного мінімум по два телефони - гуляй душа!
І гуляють. Хто для Тік Току, хто для ФСБ.
Пора наводити лад, а не доганяти хвости.
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25.03.2025 12:29
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Правила форума Совет форумчан
Чергова мерзенна мерзота...
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25.03.2025 12:15 Ответить
Коли вже жОПовських кротів затримають?
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25.03.2025 12:16 Ответить
разом з антимайданним мусорком та його покровителями.........
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25.03.2025 12:21 Ответить
Ну, так це ж вже всім зрозуміло - тоді, коли затримають головного хрипатого організатора всієї тієї анти-української влади.
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25.03.2025 12:40 Ответить
СБУ працює - не святкує....
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25.03.2025 12:17 Ответить
А що з крлтами у опі, раді, кабміні??
Через них більш трагічні наслідки.
Саме з них потрібно починати.
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25.03.2025 12:18 Ответить
Отримає падлюка довічний термін 😡
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25.03.2025 12:24 Ответить
Щирі вітання Воїнів СБУ з нагоди професійного свята!
Наснаги, вдачі, здоров'я та вдалого полювання!
Бережи Вас Бог, Воїни Служби Божої!
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25.03.2025 12:25 Ответить
В армії США військовим, які перебувають на бойовому чергуванні чи інших бойових заходах, заборонено мати мобільні телефони. Будь-які.
Всі дзвінки здійснюються військовими виключно з місць розташування та зі спеціальних стаціонарних телефонів.
При цьому всі знають, що ці дзвінки на моніторингу.
А у нас у кожного мінімум по два телефони - гуляй душа!
І гуляють. Хто для Тік Току, хто для ФСБ.
Пора наводити лад, а не доганяти хвости.
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25.03.2025 12:29 Ответить
Крота зарыть в землю,живьём,кроты к земле привычны...
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25.03.2025 12:38 Ответить
черговий пузорозміновувач…. не потрібен ні нам ні русні…
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25.03.2025 13:01 Ответить
Не мобілізувався, а "забусярився". Гребіть по бєспрєдєлу більше, гребіть, не перевіряючи документи 😆😆
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25.03.2025 13:30 Ответить
в петлю ****** и всех делов!
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25.03.2025 13:36 Ответить
Отомстил за бусикацию))) Сколько ещё таких будет.
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26.03.2025 04:18 Ответить
 
 