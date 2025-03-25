Задержан "крот", мобилизовавшийся в ВСУ и корректировавший вражеский огонь по нашим подразделениям на Курском направлении, - СБУ. ФОТО
Военная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии главнокомандующего ВСУ задержала на границе Сумщины агента российской военной разведки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что известно о предателе?
Как отмечается, им оказался мобилизованный военнослужащий, который корректировал вражеский огонь по подразделениям Сил безопасности и обороны на Курском направлении.
По материалам дела, предатель был завербован оккупантами через телеграм-канал, где публиковал комментарии в поддержку рашистов.
После вербовки агент получил задание - "интегрироваться" в украинскую армию, чтобы собирать разведданные для РФ.
Какие цели его интересовали?
"Для этого он сначала мобилизовался в воинскую часть в одной из тыловых областей Украины, а затем перевелся в боевую бригаду ВСУ, которая выполняет задачи в Курской области.
Находясь на фронте, "крот" готовил координаты для ракетно-бомбовых ударов агрессора по локациям украинских войск", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, среди основных целей врага были системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые защищают передовые позиции наших воинов от дроновых атак рашистов.
Также оккупанты надеялись получить координаты украинских самоходно-артиллерийских установок, которые держат под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.
Как он передавал информацию врагу?
Собранную информацию агент передавал своему куратору через мессенджер в виде фото украинского вооружения, его расположения на гугл-картах, а также с текстовыми комментариями-объяснениями.
Военная контрразведка СБУ разоблачила предателя еще в начале его сотрудничества с оккупантами. За этот период были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны и задокументирован каждый шаг агента.
Как предателя задержали?
На финальном этапе спецоперации Служба безопасности задержала фигуранта "на горячем", когда он готовил агентурный отчет в российское ГРУ.
На месте происшествия у задержанного изъят телефон с анонимным чатом в мессенджере, в котором он контактировал с российским ГРУ.
Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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Через них більш трагічні наслідки.
Саме з них потрібно починати.
Наснаги, вдачі, здоров'я та вдалого полювання!
Бережи Вас Бог, Воїни Служби Божої!
Всі дзвінки здійснюються військовими виключно з місць розташування та зі спеціальних стаціонарних телефонів.
При цьому всі знають, що ці дзвінки на моніторингу.
А у нас у кожного мінімум по два телефони - гуляй душа!
І гуляють. Хто для Тік Току, хто для ФСБ.
Пора наводити лад, а не доганяти хвости.