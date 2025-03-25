Задержан "крот", мобилизовавшийся в ВСУ и корректировавший вражеский огонь по нашим подразделениям на Курском направлении, - СБУ. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии главнокомандующего ВСУ задержала на границе Сумщины агента российской военной разведки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о предателе?

Как отмечается, им оказался мобилизованный военнослужащий, который корректировал вражеский огонь по подразделениям Сил безопасности и обороны на Курском направлении.





По материалам дела, предатель был завербован оккупантами через телеграм-канал, где публиковал комментарии в поддержку рашистов.

После вербовки агент получил задание - "интегрироваться" в украинскую армию, чтобы собирать разведданные для РФ.

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Какие цели его интересовали?

"Для этого он сначала мобилизовался в воинскую часть в одной из тыловых областей Украины, а затем перевелся в боевую бригаду ВСУ, которая выполняет задачи в Курской области.

Находясь на фронте, "крот" готовил координаты для ракетно-бомбовых ударов агрессора по локациям украинских войск", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, среди основных целей врага были системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые защищают передовые позиции наших воинов от дроновых атак рашистов.

Также оккупанты надеялись получить координаты украинских самоходно-артиллерийских установок, которые держат под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.

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Как он передавал информацию врагу?

Собранную информацию агент передавал своему куратору через мессенджер в виде фото украинского вооружения, его расположения на гугл-картах, а также с текстовыми комментариями-объяснениями.

Военная контрразведка СБУ разоблачила предателя еще в начале его сотрудничества с оккупантами. За этот период были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны и задокументирован каждый шаг агента.

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Как предателя задержали?

На финальном этапе спецоперации Служба безопасности задержала фигуранта "на горячем", когда он готовил агентурный отчет в российское ГРУ.

На месте происшествия у задержанного изъят телефон с анонимным чатом в мессенджере, в котором он контактировал с российским ГРУ.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.