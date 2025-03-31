Рашисты в 20 раз увеличили применение БПЛА на Сумщине, - ОВА

В Сумской области российские войска в 20 раз чаще применяют беспилотники для атак региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Враг в 20 раз больше стал применять беспилотники, в 5 раз увеличилось разрушение жилья, гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Глава ОВА Владимир Артюх отметил, что на территорию Сумщины заходят ДРГ врага, активизировались штурмовые действия противника, который пытается в пешем порядке, без использования бронетехники, зайти на территорию пограничных громад.

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