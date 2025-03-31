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Новости Обстрелы Сумщины
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Рашисты в 20 раз увеличили применение БПЛА на Сумщине, - ОВА

РФ в 20 раз чаще атакует Сумскую область беспилотниками

В Сумской области российские войска в 20 раз чаще применяют беспилотники для атак региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Враг в 20 раз больше стал применять беспилотники, в 5 раз увеличилось разрушение жилья, гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Глава ОВА Владимир Артюх отметил, что на территорию Сумщины заходят ДРГ врага, активизировались штурмовые действия противника, который пытается в пешем порядке, без использования бронетехники, зайти на территорию пограничных громад.

Читайте также: Российские диверсанты активизировались на Сумщине, - ГПСУ

Автор: 

беспилотник (3559) обстрел (26982) Сумская область (3023) Шахед (957)


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А в скільки збільшилися доходи глави ОВА? Декларацію подав уже?
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31.03.2025 16:36 Ответить
у 20 разів в порівнянні з чим ?
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31.03.2025 16:43 Ответить
Та все рівно їм не зрівнятись з кількості дронів, які штампують Зельониє у звітах! Там навіть успішно відчитались про посадку мільярда дерев Зелєнского. Абсолютно не парячить, що скільки на день посадити потрібно було, і на яких площах все це мало відбуватись.
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31.03.2025 17:11 Ответить
 
 