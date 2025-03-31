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Новости Мобилизация в РФ Призов в рф
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Путин подписал указ о весеннем призыве в армию РФ: планируется привлечь 160 тыс. человек

Диктатор РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в российскую армию. В рамках призыва Кремль планирует привлечь 160 тысяч россиян.

Об этом сообщают росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2025 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. Nº 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 160 000 человек", - говорится в указе.

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Путин подписал указ о весеннем призыве россиян
Путин подписал указ о весеннем призыве россиян

Автор: 

армия РФ (19115) призыв (742) путин владимир (31224) война в Украине (3624)


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Топ комментарии
+8
Так в кацапів є строкова служба ,а в нас невідомо чому її відмінили ,що заважає ,щоб знову її ввести ,нехай собі служать в тилових областях , їх же на фронт не відправлятимуть.
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31.03.2025 16:49
+8
Так кацапських строковиків на фронт не відправляють ,та й бусифікації ,на відміну від нас в них немає їм і контрактників вистачає.
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31.03.2025 16:52
+4
Та в нас таку ж рулєтку з 2 млн грн. і дємбєлєм через рік і дозволом виїзджати з кордон ,( тільки хрін хто з них вже повернеться з закордону.)придумали для 18-24 літніх. Краще б відновили для них строкову службу в тилових областях .
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31.03.2025 17:00
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Не дарма на росії роздмухують рожальную істєріку.
Добре, коли є стільки дармового м'яса, не страшні втрати.
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31.03.2025 16:41 Ответить
Так кацапських строковиків на фронт не відправляють ,та й бусифікації ,на відміну від нас в них немає їм і контрактників вистачає.
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31.03.2025 16:52 Ответить
У нас теж строковиків на фронт не відправляють.
Бусифікації немає, бо купа народу не проти зіграти в ********** рулетку з призом до 35$k.
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31.03.2025 16:54 Ответить
Та в нас таку ж рулєтку з 2 млн грн. і дємбєлєм через рік і дозволом виїзджати з кордон ,( тільки хрін хто з них вже повернеться з закордону.)придумали для 18-24 літніх. Краще б відновили для них строкову службу в тилових областях .
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31.03.2025 17:00 Ответить
Бо працює. Тільки у ***** глубінка є, де на що завгодно згодні мільйони, аби вирватись. У нас глубінкі немає. Принаймні, в такій кількості.
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31.03.2025 17:08 Ответить
Бо в нас вже з тієї "глубінкі" всі вже на заробітки виїхали ,чи в Київ чи у інше велике місто ,чи встигли до війни виїхати за кордон.
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31.03.2025 17:11 Ответить
А у русні така глубінка, що можна дві тисячі кілометрів пиляти до найближчої цивілізації, від якої ще чотири тисячі до найближчої Європи.
Немає у нас такого.
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31.03.2025 17:14 Ответить
Так в них сібірь і дальній восток теж глубінка ,куди наші заробітчани ще за совітів їхали, як тоді казав совітський агітпроп" на ударниє камсамольскіє стройкі" типу баму чи урєнгоя. ,а не офіційно це мало назву" за длінним рубльом".
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31.03.2025 17:26 Ответить
От бачите, скільки у них є. Наша бусифікація теж не одразу почалась, тільки через рік, коли добровольці з ладу вийшли. А у них завжди поповнення є, бо десятки мільйонів по глубінкє всієї росії розкидані, й іншого шляху піднятись, крім війни, їм не подолати.
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31.03.2025 17:29 Ответить
До речі ,в нас теж жаліються ,що по селах вже більшість прстих селян мобілізаційного віку від 27 до 60 мобілізували ,навіть наші пропагандисти проговорились що не вистачає робітничих кадрів .
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31.03.2025 17:14 Ответить
Чесно? Так погугліть скільки відео строковиків які у нас в полоні...
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31.03.2025 19:09 Ответить
Яких наловили в курській області ? Так то тилові частини на території рашки ,які до війни не мали ніякого відношення.
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31.03.2025 19:33 Ответить
Поняв. То вони не здохли і не в полоні...
Люблю Україну і наші подвійні стандарти... Цікаво який би галас стояв як би це наших строковиків так наловили в Сумській тиловій області.
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31.03.2025 22:53 Ответить
Так справа в тому що в нас ще в 2022 скасували строкову службу ,так що нікого і ловити.
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01.04.2025 17:30 Ответить
Все якось у вас у сша не дуже.
А трампа хоч слухають чи тільки впопсу?
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31.03.2025 16:50 Ответить
***** планує набирати до підарського війська *****стану талібан?

новини з боліт (мовою оригіналу): " 31 марта. ИНТЕРФАКС - верховный суд рф в середине апреля рассмотрит исковое заявление генпрокуратуры о приостановлении запрета деятельности движения "талибан" в россии."

ото тепер таліби із кацапами будуть браття?
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31.03.2025 16:44 Ответить
Переймаєтесь?
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31.03.2025 16:48 Ответить
Це ще раз доказує, що Путін хоче воювати надалі і тому ніякого миру та виборів в Україні не буде.
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31.03.2025 16:49 Ответить
Так в кацапів є строкова служба ,а в нас невідомо чому її відмінили ,що заважає ,щоб знову її ввести ,нехай собі служать в тилових областях , їх же на фронт не відправлятимуть.
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31.03.2025 16:49 Ответить
На тилових посадах вже давно служать синоці і доці потрібних людей, які на фронт ні ногою, їм строковики там не потрібні.
А от нових штурмовиків і бойових піхотинців постійно дефіцит, таких будуть набирати будь-якими методами і способами.
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31.03.2025 17:05 Ответить
Скажіть для чого доцю потрібних людей відправляти на службу, де в тилу зарплата еквівалентна від 500 доларів до 1200 доларів. Більше нема.
Якщо доця за одну ніч в еміратах може заробити 800 доларів.
А синоцю можна, наприклад посилити в Сумській області, а по документах він буде в рф і отримуватиме 190 тисяч гривень на місяць.
Питання на кой х...й їм сидіти десь у Тернополі на мізерну зарплатню???
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31.03.2025 19:13 Ответить
Депудятли такий закон прийняли.
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31.03.2025 17:41 Ответить
Саме, за оцих рашистів, мабуть, і болить душа у ХРИСТИЯНИНА трампа!
А не за тих Мирних Українців, яких оці рашисти, прийдуть убивати в Україну!
Головне для трампа, природні копалини в Україні, а не закривавлені Українці, після обстрілів ******!
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31.03.2025 16:49 Ответить
Ти що в Австрії тєлємарафону і зєліних відосіков передивився ?
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31.03.2025 16:54 Ответить
Петренко! Разговорчики в строю!
На губу посадить, товариш майор!!
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31.03.2025 17:11 Ответить
Таваріщ Валовой,за станом здоров"я я не служив ні в совітській ,ні в українській армії ,так що до майора не дослужися ,тільки до рядового запаса у совітськом воєнному білєті написано "годєн нє к строєвой " і "нє служіл ".
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31.03.2025 17:19 Ответить
Ну, якщо у воєнному білєті, і таке написано, "годєн нє к строєвой " і "нє служіл ", тоді, громадянин Петренко! вільно і оправитися!
Вольному воля, спасенному рай! Тримайтеся, боріться, як можете, і переможемо московитів! За Україну не треба умирати, за неї треба, ворогів убивати!
Слава Україні!
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31.03.2025 17:49 Ответить
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31.03.2025 18:23 Ответить
Трамп в 2017 році прийняв іудаїзм. Він точно не християнин. Цей мудак в 71 рік зробив собі обрізання і пройшов обряд. Якась там "танія" чи щось таке. Конспірологи стверджують що кінцевою метою ізраїльтян є переселення до України, для чого потрібно сприяти геноциду українців.
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31.03.2025 18:01 Ответить
Мабуть, Шойгу запросив на обрізаніє, як ветеринара??
Он, воно, як рідня проявляється…
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31.03.2025 18:51 Ответить
До речі чому в заголовку мобілізація ,а не строкова служба ,що знов наш агітпроп сплутав строкову службу з мобілізацією ?
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31.03.2025 17:02 Ответить
Это не мобилизация, а срочная служба. Эти на фронт попадут только по собственному желанию, надеюсь, что родители этого не допустят.
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31.03.2025 17:10 Ответить
Минулого року в курвській не питали їх, чи хочуть вони на фронт, бо фронт сам до них прийшов. Як от зараз у блєтгородській.
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31.03.2025 17:30 Ответить
В любом случае границу будут охранять и погибать,от войны особо не отличается.
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31.03.2025 18:42 Ответить
а у нас 18-24 электорат зели бережется,как зеница око....
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31.03.2025 18:43 Ответить
Ху*лостан подходит!К массовому самоуничтожению!Гдеху*лоПутин мясо брать будет?это не кролики а люди!так не ****** и не рожают!Вот оно самоуничтожение!Срочно закрыть все границы евро амер и Т.П.!для поРашистов!пока они не включат мозг и не пойдут в гости к ху*луПутину с вилами!!!пора ребя просыпайтесь!он никто он кусок ГОВНА ПУТИН!!!А ВЫ ДЫБИЛЫ!!!!СРОЧНО ПОДЪЁМ МОЗГА!!!
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31.03.2025 19:54 Ответить
А ГДЕ ЖЕ ДЫРКА КАДЫРКА СО СВОЕЙ ЭЛИТОЙ?ВОЕННЫМИ ПИТУХАМИ **********?!
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31.03.2025 19:55 Ответить
ФУ!ФУ!ФУ!ТРАМП ТАМПОН!СЫНА ЗНАЛБЫ Я ЧТО ТАКИМ ТЫ БУДЕШ!ЛУЧШЕ ВЫТЕР БЫ ТЕБЯ ОБ ПРОСТЫНЬ))))(ТРАМП ПУТИН И Т.П.!!!!!)только дешенераты этого не поймут!!!!
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31.03.2025 19:58 Ответить
 
 