3 782 39
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию РФ: планируется привлечь 160 тыс. человек
Диктатор РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в российскую армию. В рамках призыва Кремль планирует привлечь 160 тысяч россиян.
Об этом сообщают росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2025 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. Nº 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 160 000 человек", - говорится в указе.
Топ комментарии
+8 олексій петренко #550757
показать весь комментарий31.03.2025 16:49
+8 олексій петренко #550757
показать весь комментарий31.03.2025 16:52
+4 олексій петренко #550757
показать весь комментарий31.03.2025 17:00
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Добре, коли є стільки дармового м'яса, не страшні втрати.
Бусифікації немає, бо купа народу не проти зіграти в ********** рулетку з призом до 35$k.
Немає у нас такого.
Люблю Україну і наші подвійні стандарти... Цікаво який би галас стояв як би це наших строковиків так наловили в Сумській тиловій області.
А трампа хоч слухають чи тільки впопсу?
новини з боліт (мовою оригіналу): " 31 марта. ИНТЕРФАКС - верховный суд рф в середине апреля рассмотрит исковое заявление генпрокуратуры о приостановлении запрета деятельности движения "талибан" в россии."
ото тепер таліби із кацапами будуть браття?
А от нових штурмовиків і бойових піхотинців постійно дефіцит, таких будуть набирати будь-якими методами і способами.
Якщо доця за одну ніч в еміратах може заробити 800 доларів.
А синоцю можна, наприклад посилити в Сумській області, а по документах він буде в рф і отримуватиме 190 тисяч гривень на місяць.
Питання на кой х...й їм сидіти десь у Тернополі на мізерну зарплатню???
А не за тих Мирних Українців, яких оці рашисти, прийдуть убивати в Україну!
Головне для трампа, природні копалини в Україні, а не закривавлені Українці, після обстрілів ******!
На губу посадить, товариш майор!!
Вольному воля, спасенному рай! Тримайтеся, боріться, як можете, і переможемо московитів! За Україну не треба умирати, за неї треба, ворогів убивати!
Слава Україні!
Он, воно, як рідня проявляється…