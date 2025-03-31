Путин подписал указ о весеннем призыве в армию РФ: планируется привлечь 160 тыс. человек

Диктатор РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в российскую армию. В рамках призыва Кремль планирует привлечь 160 тысяч россиян.



Об этом сообщают росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2025 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. Nº 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 160 000 человек", - говорится в указе.

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