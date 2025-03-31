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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Возможна атака РФ на НАТО
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Существует 100% вероятность, что Путин попытается напасть на одну из европейских стран, - Le Figaro

Путин со 100% вероятностью может вторгнуться в одну из стран Европы

Европейские военные отмечают, что цели российского диктатора Владимира Путина не ограничиваются Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Figaro со ссылкой на неназванного высокопоставленного французского офицера.

"Существует 100% вероятность того, что Путин попытается проверить европейскую страну, где он почувствует слабость. Нам нужно спросить себя, что нужно было сделать до 2022 года, чтобы не допустить вторжения Путина в Украину", - сказал он.

По его мнению, нужно "готовиться к худшему", чтобы быть готовым дать отпор противнику.

В Европе считают, что полномасштабная война представляется маловероятной. При этом не исключают, что Россия может пойти на ограниченное вторжение на территорию европейского государства или прибегнуть к "гибридной" или "подпороговой" войне.

В качестве примера такой войны приведены выборы в Румынии. Отмечается, что российские спецслужбы пытались привести к власти пророссийского президента, но результаты голосования были отменены.

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По оценкам разведок разных стран, предполагаемые сроки возможного вторжения РФ - четыре-пять лет.

"Если мы прислушаемся к лидерам стран Балтии, это может произойти гораздо быстрее", - сказал анонимный французский военный.

В то же время любой компромисс относительно полномасштабной войны РФ против Украины в Европе рассматривают как временную меру.

"Любой компромисс (в Украине) будет временным, а прекращение огня станет паузой (для России), чтобы восстановить свои силы", - уверяет руководитель неназванной европейской разведывательной службы.

Отмечается, что Путин придерживается воинственной риторики и идентифицирует Запад как противника. Его цель: снова закрепиться в том месте, которое он считает "сферой влияния России": как минимум в Украине, Молдове, Кавказе, странах Балтии.

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Автор: 

путин владимир (31224) война в Украине (3624)


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Топ комментарии
+10
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31.03.2025 13:18
+9
Україна стоїть - нападу на інших не буде ...
Це точно 100%
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31.03.2025 13:18
+6
***** звичайно подонок та вбивця, але не ідіот. Зараз він ні на кого не нападе, він в Україні так влип, що йому не до цього зараз. Але в майбутньому звичайно не виключено. Але ЄС повинен зробити все, щоб цього не сталось. А ЄС треба більше допомагати Україні та озброюватись самим, тому шо кацапня це нелюди і падли яких треба тримати напівголодними та ізольованими завжди. Поки кацап голодний та босий все спокійно, тільки но кацап нажреться та нап'ється то йому завжди в голову б'є імперська моча.
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31.03.2025 13:29
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Україна стоїть - нападу на інших не буде ...
Це точно 100%
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31.03.2025 13:18 Ответить
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31.03.2025 13:18 Ответить
***** треба ще більше кацапів на стакан присадити, більше в борги загнати і відкрити ферми де віслюків розводять.
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31.03.2025 13:24 Ответить
***** звичайно подонок та вбивця, але не ідіот. Зараз він ні на кого не нападе, він в Україні так влип, що йому не до цього зараз. Але в майбутньому звичайно не виключено. Але ЄС повинен зробити все, щоб цього не сталось. А ЄС треба більше допомагати Україні та озброюватись самим, тому шо кацапня це нелюди і падли яких треба тримати напівголодними та ізольованими завжди. Поки кацап голодний та босий все спокійно, тільки но кацап нажреться та нап'ється то йому завжди в голову б'є імперська моча.
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31.03.2025 13:29 Ответить
Про Гітлера теж думали, що він не ідіот і не буде на два фронти воювати , але пішов на схід в 1941-му. Зараз ситуація схожа: так пуйло - подонок, вбивця і ....і на всю голову ідіот! Що йому завтра примариться в його голові невідомо! Там же суперечити йому ніхто не насмілиться, бо всі бояться в немилість попасти.
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31.03.2025 17:20 Ответить
при друзяці трампі можна і ризикнути 2им фронтом. Ще портрет подарять, і всіх ділов.
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01.04.2025 01:41 Ответить
це неймовірне вчасне мислення ЄС а головне ще не вечір... хто вам заважав до 22р. прийняти Україну до спільноти ЄС ?! от так прохеріти можливість, жити без війни , можуть тількі західні політикі ...
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31.03.2025 13:32 Ответить
Ахахахахах
"Існує 100% ймовірність, що Путін спробує напасти на одну з європейських країн"
але
"повномасштабна війна видається малоймовірною"

І 5та стаття НАТО така : "ну так, пішла я на ***. В ***** ту країну, на яку раша нападе". Ох ****... яка вам війна, імпотенти ж ви обісцяні...
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31.03.2025 13:42 Ответить
5-ою статтею можуть прикриватись лише дурники, котрі її не читали.
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31.03.2025 14:40 Ответить
Жители Запада и украинцы живут в параллельных реальностях.Украинцы каждый день переживают смерть своих родных и близких, не зная, будут ли живы завтра сами. Люди не знают, что с ними произойдет в следующую минуту. Тем временем жители Запада проводят конференции, встречи, пьют кофе и обсуждают планы на будущее, примерно так же, как они обсуждают будущие полеты человечества на Марс.
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31.03.2025 13:44 Ответить
Так "вєлікая і фтарая армія в мірє" може хіба захопити швидко Литву, Латвію і Естонію. І скоріш за все так і буде. Як би не було важко признати але ні США, ні ЄС не впишуться, а тихо спостерігатимуть за окупаєю країн Балтії. Світ став іншим.
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31.03.2025 13:46 Ответить
але є ще Фанляндія і Норвегія, де захід чисто логістично не здатен витягнути війну.
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31.03.2025 13:51 Ответить
А ослів і самокатів у нього вистачить?
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31.03.2025 13:52 Ответить
Если мы хотим меньшей беды, то хотелось бы, чтобы это произошло, как можно раньше, тогда ещё у Европы будет шанс одуматься и принять настоящие адекватные меры в отношении путлера и всех тех, кто его поддерживает.
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31.03.2025 13:54 Ответить
У путіна мало часу, в Україні у нього провал. трамп його, США показали свою слабкість, Європа ще спить. Ідеальний час для путіна взяти країни Балтії під контроль. Електорат путіна буде в екстазі від "перемоги" їх царя над маленькими Балтійськими країнами. Доречі, думаю що рф ще захопить Грузію і Вірменію.
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31.03.2025 14:00 Ответить
Грузія у нього вже в кармані, там війни не буде.
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31.03.2025 17:23 Ответить
я сильно занепокоївся жиручи шашликі
😁
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31.03.2025 14:09 Ответить
Якби цинічно це не звучало, чим раніше вони нападуть, тим скоріше буде якась реакція від слюнявого нати
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31.03.2025 14:31 Ответить
Если 100%, то это не вероятность, а уверенность.
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31.03.2025 15:10 Ответить
Нехрена у нього не вийде, польські фермери і далекообійники дороги на кордоні перекриють
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31.03.2025 17:11 Ответить
У пуйла одна мета: показати всьому світу, які Євросоюз і НАТО немічні! А разом з ними і США! Тому він дійсно нападе. Питання коли? Ситуація в кремлі може бути складніша, ніж ми думаємо: дід повністю злетів з котушок, оточення боїться його зупинити і врешті пуйло може зацідити і ядеркою...
Господи, бережи Україну, бережи наш світ!
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31.03.2025 17:38 Ответить
 
 