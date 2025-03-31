Существует 100% вероятность, что Путин попытается напасть на одну из европейских стран, - Le Figaro
Европейские военные отмечают, что цели российского диктатора Владимира Путина не ограничиваются Украиной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Figaro со ссылкой на неназванного высокопоставленного французского офицера.
"Существует 100% вероятность того, что Путин попытается проверить европейскую страну, где он почувствует слабость. Нам нужно спросить себя, что нужно было сделать до 2022 года, чтобы не допустить вторжения Путина в Украину", - сказал он.
По его мнению, нужно "готовиться к худшему", чтобы быть готовым дать отпор противнику.
В Европе считают, что полномасштабная война представляется маловероятной. При этом не исключают, что Россия может пойти на ограниченное вторжение на территорию европейского государства или прибегнуть к "гибридной" или "подпороговой" войне.
В качестве примера такой войны приведены выборы в Румынии. Отмечается, что российские спецслужбы пытались привести к власти пророссийского президента, но результаты голосования были отменены.
По оценкам разведок разных стран, предполагаемые сроки возможного вторжения РФ - четыре-пять лет.
"Если мы прислушаемся к лидерам стран Балтии, это может произойти гораздо быстрее", - сказал анонимный французский военный.
В то же время любой компромисс относительно полномасштабной войны РФ против Украины в Европе рассматривают как временную меру.
"Любой компромисс (в Украине) будет временным, а прекращение огня станет паузой (для России), чтобы восстановить свои силы", - уверяет руководитель неназванной европейской разведывательной службы.
Отмечается, что Путин придерживается воинственной риторики и идентифицирует Запад как противника. Его цель: снова закрепиться в том месте, которое он считает "сферой влияния России": как минимум в Украине, Молдове, Кавказе, странах Балтии.
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Це точно 100%
"Існує 100% ймовірність, що Путін спробує напасти на одну з європейських країн"
але
"повномасштабна війна видається малоймовірною"
І 5та стаття НАТО така : "ну так, пішла я на ***. В ***** ту країну, на яку раша нападе". Ох ****... яка вам війна, імпотенти ж ви обісцяні...
😁
Господи, бережи Україну, бережи наш світ!