Трое американских военных, пропавших во время учений в Литве, погибли, четвертого ищут
В Литве нашли тела трех солдат армии США, которые пропали 25 марта во время военных учений на полигоне Пабраде с бронемашиной M88 Hercules. Поиски еще одного военного продолжаются.
Об этом сообщило Командование Вооруженных сил США в Европе и Африке, информирует Цензор.НЕТ.
Имена трех погибших в Литве военнослужащих США не разглашаются до сообщения родственникам.
Солдаты должны были отбуксировать неисправную американскую гусеничную спасательную машину M88 Hercules. Однако рано утром 25 марта они пропали без вести.
Уже на следующие сутки, 26 марта, машину нашли затопленной в болоте. К затонувшему бронетранспортеру было сложно добраться, потому что он продолжал погружаться в трясину и опустился на четыре метра ниже поверхности воды.
Операция по ее поднятию длилась шесть дней и требовала значительных ресурсов - к ней привлекли сотни военных из США, Литвы, Польши, инженерную технику, дроны и вертолеты. Машину удалось извлечь только 31 марта.
Там уточнили, что американские солдаты были направлены в Литву в поддержку операции "Атлантическая решимость" и постоянно дислоцировались в штате Джорджия.
Причины трагедии расследуют армия США и власти Литвы.
К месту операции прибыли высокопоставленные чиновники США, Литвы и НАТО, в частности госпожа посол США Кара Макдоналд и командующие армии США в Европе.
В Вильнюсе прошла поминальная служба по погибшим американским солдатам.
Исчезновение солдат США в Литве
Напомним, что четверо военнослужащих США пропали без вести в Литве во время учений. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.
Ранее СМИ сообщили, что солдаты, вероятнее всего погибли.
Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалине отправилась на полигон вблизи Пабраде, где пропали без вести четверо американских военных.
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Але не здивуюся, якщо через час спливе десь з заявою. Що ті троє були гейми з омерекі, і хотіли його згвалтували , тому він і втік до скрепних сросійскіх підар#стів.
Ну щоб це зрозуміти, тобі треба перестати сосати пиво з твоєї п'ятірки.
А, якби перийшлося вступити в бій?
Захлебнулися б власним поносом.
ви жартуєте, що не готові?
багато кацапи своїх танків, бех, мотолиг витягнули з води на Київщині, Чернігівщині, Харківщині?
кацапські підари свій термінатор на базі т-72 з піску тиждень витягували далеченько від лбз
Буває і не таке!
Танк против поезда. Крупнейшая железнодорожная катастрофа Германии
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Так швидко затонула що ніхто не встиг врятуватись?
Четвертий якщо у болоті то можуть й не знайти. Й якщо десь прикопали рашисти - "віддячили" за співпрацю теж не знайдуть.
Співчуття родинам загиблих.
R. I. P.
И ходят разговоры что это болото, вроде, не было отмечено в военных картах той местности.
А взагалі при трампі одні погані прикмети.
то літакопад, то на ровному місці без всяких воєнних дій 4 америкоса мертвих....