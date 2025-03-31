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Новости Исцезновение солдат США учения Литва
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Трое американских военных, пропавших во время учений в Литве, погибли, четвертого ищут

В Литве нашли тела трех пропавших американских военных

В Литве нашли тела трех солдат армии США, которые пропали 25 марта во время военных учений на полигоне Пабраде с бронемашиной M88 Hercules. Поиски еще одного военного продолжаются.

Об этом сообщило Командование Вооруженных сил США в Европе и Африке, информирует Цензор.НЕТ.

Имена трех погибших в Литве военнослужащих США не разглашаются до сообщения родственникам.

Солдаты должны были отбуксировать неисправную американскую гусеничную спасательную машину M88 Hercules. Однако рано утром 25 марта они пропали без вести.

Смотрите также: Исчезновение американских военных в Литве: бронеавтомобиль, в котором те могли находиться, достали из болота. ФОТО

Уже на следующие сутки, 26 марта, машину нашли затопленной в болоте. К затонувшему бронетранспортеру было сложно добраться, потому что он продолжал погружаться в трясину и опустился на четыре метра ниже поверхности воды.

Операция по ее поднятию длилась шесть дней и требовала значительных ресурсов - к ней привлекли сотни военных из США, Литвы, Польши, инженерную технику, дроны и вертолеты. Машину удалось извлечь только 31 марта.

Там уточнили, что американские солдаты были направлены в Литву в поддержку операции "Атлантическая решимость" и постоянно дислоцировались в штате Джорджия.

Причины трагедии расследуют армия США и власти Литвы.

Читайте также: В НАТО уточнили заявление Рютте по поводу пропавших американских солдат в Литве: их до сих пор ищут (обновлено)

К месту операции прибыли высокопоставленные чиновники США, Литвы и НАТО, в частности госпожа посол США Кара Макдоналд и командующие армии США в Европе.

В Вильнюсе прошла поминальная служба по погибшим американским солдатам.

Исчезновение солдат США в Литве

Напомним, что четверо военнослужащих США пропали без вести в Литве во время учений. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее СМИ сообщили, что солдаты, вероятнее всего погибли.

Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалине отправилась на полигон вблизи Пабраде, где пропали без вести четверо американских военных.

Читайте также: Министр обороны Литвы Шакалине выехала на полигон, где пропали без вести четверо американских военных

Автор: 

исчезновение (282) Литва (2450) смерть (9215) США (26506) военнослужащие (6115)


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Топ комментарии
+28
Вам не соромно, диванний "боєць"? По-перше, це не вороги, а по-друге - очевидно ви ніколи не служили в армії навіть в мирний час.
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31.03.2025 18:17
+25
Эта машина может весить до 70 тонн. Если она утонула в болоте - какие есть быстрые и простые решения? Если бы это случилось во время войны ее бы просто никто не стал вытаскивать. А утонула в болоте это не совсем то же самое что упала с берега в речку - ты попробуй подъедь к тому месту, подгони тяжелую технику, откачай воду и так далее. Я не знаю насколько американские войска готовы к войне - но то что эта операция точно не была легкой - факт.
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31.03.2025 18:19
+11
70 з гаком тон металу на глибині 4 метрів у болоті у березні у Литві знайшли та витягнули за 5 діб
ви жартуєте, що не готові?
багато кацапи своїх танків, бех, мотолиг витягнули з води на Київщині, Чернігівщині, Харківщині?
кацапські підари свій термінатор на базі т-72 з піску тиждень витягували далеченько від лбз
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31.03.2025 18:31
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Четвертого треба шукати вже на рашці, або в бульбашці. Через деякий час, спливе
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31.03.2025 18:01 Ответить
Швидше за все, він там, же, в болоті. Можливо, встиг якось вилізти з машини і потонув окремо. Ті ж троє, мабуть, в машині так і залишились.
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31.03.2025 19:16 Ответить
Може і так.
Але не здивуюся, якщо через час спливе десь з заявою. Що ті троє були гейми з омерекі, і хотіли його згвалтували , тому він і втік до скрепних сросійскіх підар#стів.
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31.03.2025 19:36 Ответить
Шо ти мелеш, завались
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31.03.2025 19:46 Ответить
Кажу те, що таких випадків багато у різних армій світу.
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31.03.2025 23:38 Ответить
Tя б лучше заткнулся, урод моральный.
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31.03.2025 20:18 Ответить
Ти що, на слова скрепні сросійські п#дорасти збудився?
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31.03.2025 23:37 Ответить
Ти трошки хворенький, сходи в п'ятьорочку, ккпи піваса, сосни піваса, відпочинь.
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31.03.2025 21:53 Ответить
А ти трохи тупенька. Чи ти думаєш в армії все добре, і у відносинах сослуживців скрізь все добре? У четвертого міг бути зуб на цих трьох, якась образа, чи ще щось. Він їх прибирає, сам тікає до срашки щоб не сісти. І срашка зараз вигадує йому пропогандичну історію. Таких випадків багато.
Ну щоб це зрозуміти, тобі треба перестати сосати пиво з твоєї п'ятірки.
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31.03.2025 23:34 Ответить
Вояки , мать вашу!
А, якби перийшлося вступити в бій?

Захлебнулися б власним поносом.
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31.03.2025 18:02 Ответить
Вам не соромно, диванний "боєць"? По-перше, це не вороги, а по-друге - очевидно ви ніколи не служили в армії навіть в мирний час.
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31.03.2025 18:17 Ответить
👍
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31.03.2025 18:37 Ответить
По собі не суди, бовдур вонючий!
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31.03.2025 19:32 Ответить
Ну й не друзі. Це ганьба наті.
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31.03.2025 19:43 Ответить
Мразюк, у тебя хоть зачатки совести остались?
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31.03.2025 20:19 Ответить
Невдахі....так колісь назвала руда потвора полегліх в першу світіву амеріканців...
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31.03.2025 18:06 Ответить
Тільки голосно кричати Йєс, сер!
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31.03.2025 18:16 Ответить
Эта машина может весить до 70 тонн. Если она утонула в болоте - какие есть быстрые и простые решения? Если бы это случилось во время войны ее бы просто никто не стал вытаскивать. А утонула в болоте это не совсем то же самое что упала с берега в речку - ты попробуй подъедь к тому месту, подгони тяжелую технику, откачай воду и так далее. Я не знаю насколько американские войска готовы к войне - но то что эта операция точно не была легкой - факт.
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31.03.2025 18:19 Ответить
70 з гаком тон металу на глибині 4 метрів у болоті у березні у Литві знайшли та витягнули за 5 діб
ви жартуєте, що не готові?
багато кацапи своїх танків, бех, мотолиг витягнули з води на Київщині, Чернігівщині, Харківщині?
кацапські підари свій термінатор на базі т-72 з піску тиждень витягували далеченько від лбз
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31.03.2025 18:31 Ответить
Ще війна не почалась, а їх вже крадуть і вбивають!!!
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31.03.2025 18:15 Ответить
Дубиница, это несчастный случай, солдаты погибли при исполнении своих обязанностей, какого хера ты уже неделю смердишь здесь своей тупостью?
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31.03.2025 20:21 Ответить
Уявіть "залучили сотні військових із США, Литви, Польщі, інженерну техніку, дрони та гелікоптери".І це без жодного пострілу.
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31.03.2025 18:24 Ответить
а до чого тут постріли?
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31.03.2025 18:26 Ответить
Жаб лякати!
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31.03.2025 18:40 Ответить
Мав на увазі Україну по якій стріляють дені і ніч.Тут ще не почали стріляти,а вже проблеми.
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31.03.2025 18:55 Ответить
та це ще питання почали чи не почали. ті троє вояків мертві. а четвертого шукають. і коли не говорять від чого вони померли і як, то це навіює на думку різні версії, однією із яких є загибель їх від диверсійної цапської групи.
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31.03.2025 19:18 Ответить
Ото ж, вiд чого вони померли!? От чего можно умереть, провалившись в болото на пятиметровую глубину? Давайте подумаем…. Наверное от холеры!?
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31.03.2025 20:24 Ответить
Проваливаться в болото на 5метровую глубину можно было уже мертвыми. И тогда возникает вопрос - чем была вооружена это холера?
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31.03.2025 21:00 Ответить
ти уважно читав новину? той бронетранспортер був несправний. його ці солдати мали відбуксирувати на ремонт. як несправний бронетранспортер зміг опинитися в болоті? буксирувати той транспортер ці вояки напевно повинні були іншим тягачем. тобто тоді і тягач той теж мав би в болоті опинитись. проте про нього щось нічого не пишуть. в болоті опинився тільки несправний бронетранспортер, а про тягача нічого. тож тут у цій історії нічого не зрозуміло. було би так все очевидно, то давно вже сказали би, що трапився нещасний випадок і ті солдати затонули у болоті.. от тільки як несправний бронетранспортер зміг в те болото заїхати, якщо він несправний..?
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31.03.2025 21:11 Ответить
Враховуючи рівень нинішньої журналістики, в даному випадку "відбуксирувати" насправді цілком може бути просто "відігнати на ремонт своїм ходом". Адже несправність зовсім не означає, що машина не може їхати, можливо, була несправність озброєння чи якась інша, яка не впливає на здатність машини рухатись.
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31.03.2025 21:19 Ответить
теж вірно. а то понаписують ті писаки, що ще більше внесуть плутанини.
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31.03.2025 21:23 Ответить
Эту машину гнали на ремонт, своим ходом.
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01.04.2025 00:16 Ответить
Це людський фактор, і під час навчань на полігонах, і не таке буває!!
Буває і не таке!
Танк против поезда. Крупнейшая железнодорожная катастрофа Германии
https://dzen.ru/a/****************
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31.03.2025 18:38 Ответить
Не соромно читати кацапські сайти на 12-му році війни?
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31.03.2025 19:18 Ответить
Керування не було, хлопці поїхали не туди і загинули. Гинуть і на навчаннях з-за бездарних командирів
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31.03.2025 18:56 Ответить
З"їхати з дороги і заїхати хто зна куди в болото. Це який рівень підготовки треба мати?
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31.03.2025 19:13 Ответить
Так це болото на карту не нанесли, хлопці думали, що поїдуть...
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31.03.2025 20:09 Ответить
Мутна історія.... як вони опинилися біля болота, там дорога поруч проходить?
Так швидко затонула що ніхто не встиг врятуватись?
Четвертий якщо у болоті то можуть й не знайти. Й якщо десь прикопали рашисти - "віддячили" за співпрацю теж не знайдуть.
Співчуття родинам загиблих.
R. I. P.
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31.03.2025 19:32 Ответить
Утонувшая в болоте машина - это M88 Hercules, тяжелая бронированная ремонтно-эвакуационная машина, предназначенная для буксировки танков и другой бронетехники массой до 70 тонн. Она оснащена 12-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 1050 л.с., а также лебедкой с усилием до 70 тонн.
И ходят разговоры что это болото, вроде, не было отмечено в военных картах той местности.
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31.03.2025 19:32 Ответить
Несчастный случай на ученьях, погибли люди, казалось бы надо или посочувствовать семьям погибших или просто помолчать. Но нет. Нашлось полдюжины говнометов здесь, которым не высраться в комментах просто невозможно! Хочу верить, что они все - кацапские ********, на зарплате, не могу представить, что украинец напишет такое.
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31.03.2025 20:28 Ответить
як завжди, які найбільші ризики для життя? Організаційні
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31.03.2025 22:23 Ответить
Минские таможенники выявили нарушителя границы на железнодорожной станции Молодечно. Это оказался гражданин США, спрятавшийся в пустом вагоне ехавшего из Литвы поезда, сообщили в Таможенном комитете.«27-летний гражданин США перемещался из Литвы в одном из порожних вагонов ж/д состава сообщением Кена - Молодечно», - рассказали в ведомстве.
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01.04.2025 01:11 Ответить
мутна історія.
А взагалі при трампі одні погані прикмети.
то літакопад, то на ровному місці без всяких воєнних дій 4 америкоса мертвих....
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01.04.2025 01:48 Ответить
 
 