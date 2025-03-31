Трое американских военных, пропавших во время учений в Литве, погибли, четвертого ищут

В Литве нашли тела трех солдат армии США, которые пропали 25 марта во время военных учений на полигоне Пабраде с бронемашиной M88 Hercules. Поиски еще одного военного продолжаются.

Об этом сообщило Командование Вооруженных сил США в Европе и Африке, информирует Цензор.НЕТ.

Имена трех погибших в Литве военнослужащих США не разглашаются до сообщения родственникам.

Солдаты должны были отбуксировать неисправную американскую гусеничную спасательную машину M88 Hercules. Однако рано утром 25 марта они пропали без вести.

Смотрите также: Исчезновение американских военных в Литве: бронеавтомобиль, в котором те могли находиться, достали из болота. ФОТО

Уже на следующие сутки, 26 марта, машину нашли затопленной в болоте. К затонувшему бронетранспортеру было сложно добраться, потому что он продолжал погружаться в трясину и опустился на четыре метра ниже поверхности воды.

Операция по ее поднятию длилась шесть дней и требовала значительных ресурсов - к ней привлекли сотни военных из США, Литвы, Польши, инженерную технику, дроны и вертолеты. Машину удалось извлечь только 31 марта.

Там уточнили, что американские солдаты были направлены в Литву в поддержку операции "Атлантическая решимость" и постоянно дислоцировались в штате Джорджия.

Причины трагедии расследуют армия США и власти Литвы.

Читайте также: В НАТО уточнили заявление Рютте по поводу пропавших американских солдат в Литве: их до сих пор ищут (обновлено)

К месту операции прибыли высокопоставленные чиновники США, Литвы и НАТО, в частности госпожа посол США Кара Макдоналд и командующие армии США в Европе.

В Вильнюсе прошла поминальная служба по погибшим американским солдатам.

Исчезновение солдат США в Литве

Напомним, что четверо военнослужащих США пропали без вести в Литве во время учений. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее СМИ сообщили, что солдаты, вероятнее всего погибли.

Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалине отправилась на полигон вблизи Пабраде, где пропали без вести четверо американских военных.

Читайте также: Министр обороны Литвы Шакалине выехала на полигон, где пропали без вести четверо американских военных