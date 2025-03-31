Защищая Украину, погиб лейтенант Андрей Гунько

29 марта, защищая Украину на фронте, погиб лейтенант Андрей Гунько - сын волонтера из Винницы и основательницы ОО "Мольфар" Юлии Вотчер.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Андрей Гунько родился 17 марта 1971 года в Виннице. В 2022 году с первых дней войны стал на защиту Украины. Имел псевдоним Директор. Сдерживал наступление в пригороде Киева, в Бахмуте, Степном, прошел Харьковское, Донецкое и Луганское направления.

"Не очень молодой, с проблемами в здоровье, без достаточного понимания личной роли на этой войне, но это не помешало решению - надо идти. Когда шел на войну, сказал родным: "Должен защитить наш дом, нашу землю!" - рассказала мать военного.

15 апреля 2023 года Андрей Гунько был награжден знаком отличия Главнокомандующего Вооруженных сил Украины - "Золотой крест".

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