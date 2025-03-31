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Новости Утраты Украины
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Защищая Украину, погиб лейтенант Андрей Гунько

погиб Гунько Андрей

29 марта, защищая Украину на фронте, погиб лейтенант Андрей Гунько - сын волонтера из Винницы и основательницы ОО "Мольфар" Юлии Вотчер.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Андрей Гунько родился 17 марта 1971 года в Виннице. В 2022 году с первых дней войны стал на защиту Украины. Имел псевдоним Директор. Сдерживал наступление в пригороде Киева, в Бахмуте, Степном, прошел Харьковское, Донецкое и Луганское направления.

"Не очень молодой, с проблемами в здоровье, без достаточного понимания личной роли на этой войне, но это не помешало решению - надо идти. Когда шел на войну, сказал родным: "Должен защитить наш дом, нашу землю!" - рассказала мать военного.

Гунько Андрей

15 апреля 2023 года Андрей Гунько был награжден знаком отличия Главнокомандующего Вооруженных сил Украины - "Золотой крест".

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Автор: 

Винница (725) Винницкая область (1032) потери (4374) Винницкий район (14) война в Украине (3624)


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Топ комментарии
+30
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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31.03.2025 18:06
+22
Земля пухом ВОЇНУ..
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31.03.2025 18:09
+14
Схиляємо голови перд мужнім сином України.
Вічно будем пам'яти Андрія Гунько, який вітдав найдорожче за нашу свободу.
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31.03.2025 18:29
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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31.03.2025 18:06 Ответить
Земля пухом ВОЇНУ..
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31.03.2025 18:09 Ответить
Пока в Украине есть такие герои, пока жива Украина и жив весь мир, слава вам, вы - наша честь и гордость!
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31.03.2025 18:23 Ответить
Герою Слава !!! 🙏 ❤️🇺🇦
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31.03.2025 18:28 Ответить
Схиляємо голови перд мужнім сином України.
Вічно будем пам'яти Андрія Гунько, який вітдав найдорожче за нашу свободу.
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31.03.2025 18:29 Ответить
Вічна пам'ять! Співчуття рідним. Слава герою!
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31.03.2025 18:51 Ответить
Мамині сльози впадуть на землю і проростуть тисячократною ненавистю усього народу до москалів!🇺🇦🥀🥀
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31.03.2025 18:52 Ответить
Слава Герою! Вічна пам'ять !
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31.03.2025 19:00 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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31.03.2025 22:42 Ответить
 
 