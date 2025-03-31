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Новости Расследование военных преступлений РФ
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В Украине заочно осудили жену оккупанта РФ, которая призывала его насиловать "украинских баб"

Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил к 5 годам лишения свободы гражданку РФ Ольгу Быковскую, которая призывала своего мужа - российского оккупанта Романа Быковского, который участвовал в войне против Украины - насиловать украинских женщин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Ранее "Схемы" идентифицировали Ольгу Быковскую и ее мужа-военнослужащего Романа Быковского, разговор которых перехватили и опубликовали украинские правоохранители.

На "пленках" россиянка говорила: "Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори".

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В Украине осудили жену военного РФ, которая призывала насиловать украинок

В приговоре говорится, что Ольга Быковская (в девичестве Пинясова) должна отбыть наказание в виде 5 лет заключения с момента ее задержания.

Сейчас Быковская - в международном розыске. Также она должна компенсировать государству более 15 тыс. грн на процессуальные издержки, в частности, судебную лингвистическую семантико-текстуальную экспертизу и экспертизу звукозаписи голосов Быковских.

Отдельно в суде просматривали видеоверсию расследования "Схем" и разговоров журналистов с Быковскими, которые легли в основу уголовного производства.

Приговор вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

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Автор: 

армия РФ (19115) изнасилование (916) приговор (1211) военные преступления (1430) война в Украине (3624)


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Топ комментарии
+14
потужна робота виконана. Кожному по премії
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31.03.2025 19:26
+10
Та що воно таке, щоб на неї самокат витрачати? Цеглина по голові й дрючок у п@#$у для повноти відчуттів....
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31.03.2025 19:27
+9
Самокат уже на зарядці стоїть в ГУР МО? Чи ще заявка не пройшла?
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31.03.2025 19:20
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Самокат уже на зарядці стоїть в ГУР МО? Чи ще заявка не пройшла?
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31.03.2025 19:20 Ответить
Самокат чекає на апеляцію ...
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31.03.2025 19:22 Ответить
апеляція відхилена буде - не сплачено своєчасно судовий збір......
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31.03.2025 19:26 Ответить
Судовий збір за розгляд апеляційної скарги на вирок суду першої інстанції у кримінальному провадженні не сплачується, але самокат може про це не знати ...
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31.03.2025 19:59 Ответить
Та що воно таке, щоб на неї самокат витрачати? Цеглина по голові й дрючок у п@#$у для повноти відчуттів....
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31.03.2025 19:27 Ответить
Для самокату потрібна жирніша ціль...
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31.03.2025 19:52 Ответить
На дрон для самого Романа Биковського "самі красиві жінки України" уже збір розпочали?
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31.03.2025 19:25 Ответить
Чекають на самого
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31.03.2025 19:26 Ответить
А що його чекати? Грошики вперед...
Хоча, мабуть його уже хробаки доїдають десь в лісосмузі
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31.03.2025 19:30 Ответить
вже була інфа, що його задвохсотили в 22-му році.
Скоріш за все, того й не судили.
На відміну від його курви.
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31.03.2025 19:42 Ответить
потужна робота виконана. Кожному по премії
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31.03.2025 19:26 Ответить
премія включена в судові послуги! Уже й отримали....
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31.03.2025 19:27 Ответить
Заочним судам - заочні премії. Чи може захмарні…
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31.03.2025 19:36 Ответить
Дадуть , жодних сумнівів !
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31.03.2025 19:45 Ответить
Якраз виконана. Як мінімум воно не зможе подорожувати по цивілізованих країнах і зганьблена серед кацапні .
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31.03.2025 20:18 Ответить
(у дівоцтві Пінясова Пeнiсова)
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31.03.2025 19:37 Ответить
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31.03.2025 19:39 Ответить
Так вони ж обоє - громадяни України з окупованого Криму, і не виходили з українського громадянства!

Щоправда, пригадую, писали, що ***** наші задвохсотили ще в 22-му році...
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31.03.2025 19:40 Ответить
Він орловський кацап, але служив у Криму, куди перетяг своє кодло. https://myrotvorets.center/criminal/roman-bykovskij/
Був ще один Роман Биковський, - зрадник України, здох на затонулому крейсері "мацква".

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31.03.2025 20:00 Ответить
https://myrotvorets.center/criminal/bykovskaya-olga/
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31.03.2025 21:42 Ответить
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31.03.2025 19:45 Ответить
Краще прибити. З особливим цинізмом.
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31.03.2025 19:45 Ответить
Та її життя накаже, чі БОг, чі бумеранг вибирайте шо кому нравиться.
"есть во вселенной порядок отменный" СП.
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31.03.2025 20:10 Ответить
И толку ? Надо чтоб она случайно выпала , из окна восьмого этажа , или в ванной утанула.
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31.03.2025 20:13 Ответить
тільки кацапська самка може закликати свого самця спати з іншими жінками!! Ця гидота рюзькомірська просто вражає своєю гнилістю.
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31.03.2025 20:18 Ответить
Умница. Статуэтку ей !
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31.03.2025 20:26 Ответить
А що тому , хто Україну повією називав та закликав шатати "режим"?
Булаву та ланцюг на шию?
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31.03.2025 21:12 Ответить
Быковская (Пинясова) Ольга, 17.03.1995.
Проживает на территории временно оккупированного Крыма по адресу: г. Феодосия, пер. Танкистов 24

Адреса відома, бажаючих підзаробити в Криму багато. У Притули з Стерненком тільки в Монобанку на одному з рахунків 1,4 мільярда гривень лежать. Президентом чоловік "мадам Сопєльнік" не стане. То ж хай заплатить виконавцям. Хоч якась користь...
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31.03.2025 21:17 Ответить
file:///C:/Users/PC/Downloads/Povestka_o_viyzove_Biykovskoy_Pinjasovoy_O.M..pdf
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31.03.2025 21:33 Ответить
"У Притули з Стерненком тільки в Монобанку на одному з рахунків 1,4 мільярда гривень лежать." Непогана штука коли лежать , за рік 84 мільони відсотків на поточному депозитові , які "ніхто нікому не винен " .
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31.03.2025 23:30 Ответить
https://myrotvorets.center/criminal/bykovskaya-olga/
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31.03.2025 21:43 Ответить
яке красиве дівоче прізвище=ПЕНІСОВА
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31.03.2025 22:05 Ответить
А сам выродок Быковский еще живой или утилизирован?
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31.03.2025 22:21 Ответить
це добре, але краще подаруйте цій парочці орків...не знаю, статуетку, чи пейджер, чи електросамокат
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31.03.2025 22:47 Ответить
Ну гранату їй в очко запхати звісно це може перебор,а от взривпакет в 3,14зду саме то,краще ніж любий заОчний вирок.
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31.03.2025 23:10 Ответить
15 тис. грн?? це типу жарт? кожна потерпіла жінка може позиватися до неї за підстрікання і вимагати 15 тис доларів мінімум!!
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01.04.2025 01:13 Ответить
 
 