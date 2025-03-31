В Украине заочно осудили жену оккупанта РФ, которая призывала его насиловать "украинских баб"

Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил к 5 годам лишения свободы гражданку РФ Ольгу Быковскую, которая призывала своего мужа - российского оккупанта Романа Быковского, который участвовал в войне против Украины - насиловать украинских женщин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Ранее "Схемы" идентифицировали Ольгу Быковскую и ее мужа-военнослужащего Романа Быковского, разговор которых перехватили и опубликовали украинские правоохранители.

На "пленках" россиянка говорила: "Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори".

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В приговоре говорится, что Ольга Быковская (в девичестве Пинясова) должна отбыть наказание в виде 5 лет заключения с момента ее задержания.

Сейчас Быковская - в международном розыске. Также она должна компенсировать государству более 15 тыс. грн на процессуальные издержки, в частности, судебную лингвистическую семантико-текстуальную экспертизу и экспертизу звукозаписи голосов Быковских.

Отдельно в суде просматривали видеоверсию расследования "Схем" и разговоров журналистов с Быковскими, которые легли в основу уголовного производства.

Приговор вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

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