В Украине заочно осудили жену оккупанта РФ, которая призывала его насиловать "украинских баб"
Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил к 5 годам лишения свободы гражданку РФ Ольгу Быковскую, которая призывала своего мужа - российского оккупанта Романа Быковского, который участвовал в войне против Украины - насиловать украинских женщин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Ранее "Схемы" идентифицировали Ольгу Быковскую и ее мужа-военнослужащего Романа Быковского, разговор которых перехватили и опубликовали украинские правоохранители.
На "пленках" россиянка говорила: "Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори".
В приговоре говорится, что Ольга Быковская (в девичестве Пинясова) должна отбыть наказание в виде 5 лет заключения с момента ее задержания.
Сейчас Быковская - в международном розыске. Также она должна компенсировать государству более 15 тыс. грн на процессуальные издержки, в частности, судебную лингвистическую семантико-текстуальную экспертизу и экспертизу звукозаписи голосов Быковских.
Отдельно в суде просматривали видеоверсию расследования "Схем" и разговоров журналистов с Быковскими, которые легли в основу уголовного производства.
Приговор вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.
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Хоча, мабуть його уже хробаки доїдають десь в лісосмузі
Скоріш за все, того й не судили.
На відміну від його курви.
ПінясоваПeнiсова)
Щоправда, пригадую, писали, що ***** наші задвохсотили ще в 22-му році...
Був ще один Роман Биковський, - зрадник України, здох на затонулому крейсері "мацква".
"есть во вселенной порядок отменный" СП.
Булаву та ланцюг на шию?
Проживает на территории временно оккупированного Крыма по адресу: г. Феодосия, пер. Танкистов 24
Адреса відома, бажаючих підзаробити в Криму багато. У Притули з Стерненком тільки в Монобанку на одному з рахунків 1,4 мільярда гривень лежать. Президентом чоловік "мадам Сопєльнік" не стане. То ж хай заплатить виконавцям. Хоч якась користь...