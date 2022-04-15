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"Ты давай там, украинских баб насилуй": идентифицированы российский оккупант и его жена, фигурирующие на пленках СБУ. ВИДЕО

Российского оккупанта, которому жена позволяла насиловать украинских женщин, идентифицировали журналисты проекта "Схемы."

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске проекта.

Муж - Роман Быковский – в прошлом срочник Росгвардии, также служил в полку, участвовавшем в аннексии Крыма Россией. С началом полномасштабного наступления на Украину вторгся в Херсонскую область. Жена Ольга Быковская – воспитывает ребенка на территории захваченной АР Крым. Оба они родом из Орловской области РФ, а после оккупации украинского полуострова живут в оккупированной Феодосии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жена оккупанта - мужу: "Ты давай там, украинских баб насилуй. Понятно? Главное – предохраняйся". АУДИО

армия РФ (19238) изнасилование (917) насилие (394) СБУ (19901) перехват (343)


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Топ комментарии
+108
Кидайте адресок шаболды, она из Крыма есть по давним знакомствам знакомые там, может наведаются к ней пока муженек в госпитале чилит 😏
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15.04.2022 17:57
+96
Не будуть- погидують потворою. Українські чоловіки не на смітнику себе знайшли. Простіше грохнуть ніж бруднитись об таке
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15.04.2022 18:04
+96
Роман Биковський --- уже труп ... Сдохнет в любом случае ... А тварь его если даже свалит с крыма будет найдена
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15.04.2022 18:06
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надо оле быковской из крыма вставить качан кукурудзы в манду как противозачаточное -- чтобы ..асвабодителей.. не смогла рожать тварь --- а рому быковского кастрировать . тогда и предохранятся не нужно будет ..асвабадителю..
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16.04.2022 18:21 Ответить
Чтоб эту тварь насиловали пьяные буряты, до тех пор, пока не подохнет.
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16.04.2022 22:33 Ответить
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