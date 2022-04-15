"Ты давай там, украинских баб насилуй": идентифицированы российский оккупант и его жена, фигурирующие на пленках СБУ. ВИДЕО

Российского оккупанта, которому жена позволяла насиловать украинских женщин, идентифицировали журналисты проекта "Схемы."

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске проекта.

Муж - Роман Быковский – в прошлом срочник Росгвардии, также служил в полку, участвовавшем в аннексии Крыма Россией. С началом полномасштабного наступления на Украину вторгся в Херсонскую область. Жена Ольга Быковская – воспитывает ребенка на территории захваченной АР Крым. Оба они родом из Орловской области РФ, а после оккупации украинского полуострова живут в оккупированной Феодосии.

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