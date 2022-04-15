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"Ты давай там, украинских баб насилуй": ідентифіковано російського окупанта та його дружину, що фігурують на плівках СБУ. ВIДЕО

Російського окупанта, якому дружина дозволяла гвалтувати українських жінок ідентифікували журналісти проєкту "Схеми."

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у новому випуску проєкту.

Чоловік Роман Биковський – в минулому строковик Росгвардії, також служив у полку, який брав участь в анексії Криму Росією. З початком повномасштабного наступу на Україну вторгся на Херсонщину. Жінка Ольга Биковська – виховує дитину на території захопленої АР Крим. Обоє вони родом з Орловської області РФ, а після окупації українського півострова мешкають в окупованій Феодосії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дружина окупанта - чоловікові: "Ты давай там, украинских баб насилуй. Понятно? Главное – предохраняйся". АУДIО

Автор: 

армія рф (17388) зґвалтування (385) насилля (295) СБУ (12821) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+108
Кидайте адресок шаболды, она из Крыма есть по давним знакомствам знакомые там, может наведаются к ней пока муженек в госпитале чилит 😏
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15.04.2022 17:57
+96
Не будуть- погидують потворою. Українські чоловіки не на смітнику себе знайшли. Простіше грохнуть ніж бруднитись об таке
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15.04.2022 18:04
+96
Роман Биковський --- уже труп ... Сдохнет в любом случае ... А тварь его если даже свалит с крыма будет найдена
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15.04.2022 18:06
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надо оле быковской из крыма вставить качан кукурудзы в манду как противозачаточное -- чтобы ..асвабодителей.. не смогла рожать тварь --- а рому быковского кастрировать . тогда и предохранятся не нужно будет ..асвабадителю..
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16.04.2022 18:21 Відповісти
Чтоб эту тварь насиловали пьяные буряты, до тех пор, пока не подохнет.
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16.04.2022 22:33 Відповісти
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