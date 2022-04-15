"Ты давай там, украинских баб насилуй": ідентифіковано російського окупанта та його дружину, що фігурують на плівках СБУ. ВIДЕО

Російського окупанта, якому дружина дозволяла гвалтувати українських жінок ідентифікували журналісти проєкту "Схеми."

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у новому випуску проєкту.

Чоловік Роман Биковський – в минулому строковик Росгвардії, також служив у полку, який брав участь в анексії Криму Росією. З початком повномасштабного наступу на Україну вторгся на Херсонщину. Жінка Ольга Биковська – виховує дитину на території захопленої АР Крим. Обоє вони родом з Орловської області РФ, а після окупації українського півострова мешкають в окупованій Феодосії.

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