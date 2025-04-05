Пограничники уничтожили САУ 2С5 "Гиацинт-С", ББМ "Тигр", укрытие с личным противника и склад ГСМ. ВИДЕО

Бойцы подразделения РУБпАК "Феникс" Государственной пограничной службы Украины поразили самоходную артиллерийскую установку 2С5 "Гиацинт-С". Также была уничтожена боевая бронированная машина "Тигр".

Кроме этого, точными ударами разнесены укрытия с личным составом противника, а также уничтожен склад горюче-смазочных материалов, сообщает Цензор.НЕТ.

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