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Новости Ситуация на фронте
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Пограничники уничтожили САУ 2С5 "Гиацинт-С", ББМ "Тигр", укрытие с личным противника и склад ГСМ. ВИДЕО

Бойцы подразделения РУБпАК "Феникс" Государственной пограничной службы Украины поразили самоходную артиллерийскую установку 2С5 "Гиацинт-С". Также была уничтожена боевая бронированная машина "Тигр".

Кроме этого, точными ударами разнесены укрытия с личным составом противника, а также уничтожен склад горюче-смазочных материалов, сообщает Цензор.НЕТ.

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армия РФ (19160) Госпогранслужба (6412) уничтожение (6887)


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Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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05.04.2025 18:14 Ответить
Фенікс - ендемічний птах України! Кордон - НАШ! ДпсУ - НАШІ!
До речі - вони б і Мєксіку контролювати в змозі))))
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06.04.2025 01:11 Ответить
 
 