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Новости Ситуация на фронте Боевые действия на Покровском направлении
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Продвижение российских войск в Украине с начала года замедлилось, - британская разведка

Британская разведка рассказала о ситуации на фронте за последние месяцы

С начала нынешнего года продвижение российских оккупационных войск в Украине замедлялось, а количество атак уменьшалось.

Об этом в соцсети Х сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки, информирует Цензор.НЕТ.

Британская разведка отмечает, что в марте 2025 года российские войска, вероятнее всего, захватили 143 квадратных километра украинской территории, что в среднем составляет менее 5 квадратных километров в сутки.

"Темпы продвижения России снижаются ежемесячно с ноября 2024 года, когда ее войска захватили более 700 квадратных километров", - говорится в отчете.

Отмечается, что больше всего достижений в марте российские оккупационные силы имели в центральной части Донецкой области, однако улучшить свои оперативные позиции захватчикам не удалось.

"Украинские войска также проводили тактические контратаки, что позволило нивелировать некоторые достижения России вокруг Покровска",- говорят в британской разведке.

В обзоре также говорится, что в конце марта россияне увеличили количество наземных атак, количество которых падало в течение месяца, но они "не привели к увеличению темпов продвижения".

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Автор: 

армия РФ (19160) Великобритания (4947) разведка (4171) боевые действия (4009)


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05.04.2025 18:54 Ответить
Торецк никак взять не могут, хотя там от городка тоже мало что осталось.
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05.04.2025 19:02 Ответить
Если верить говоримому орковским руководством - то их цель сейчас перемалывать ЗСУ.

Хотя нахрена им сейчас наступать на земле, если можно наступать на бумаге, ведь их рассчеты оказались верными, и к власти пришел Трамп?

Наполеончик мог сделать единственное хорошее дело в своей жизни - уйти с поста, чтобы у руля Украины стал тот, с кем Трамп в хороших отношениях. Но этот дятел цепляется за власть как клещ, и кончит либо со своей Петаччи, либо возле солдатской параши, либо с черенком от лопаты в заднице.
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05.04.2025 20:28 Ответить
 
 