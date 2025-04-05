Продвижение российских войск в Украине с начала года замедлилось, - британская разведка
С начала нынешнего года продвижение российских оккупационных войск в Украине замедлялось, а количество атак уменьшалось.
Об этом в соцсети Х сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки, информирует Цензор.НЕТ.
Британская разведка отмечает, что в марте 2025 года российские войска, вероятнее всего, захватили 143 квадратных километра украинской территории, что в среднем составляет менее 5 квадратных километров в сутки.
"Темпы продвижения России снижаются ежемесячно с ноября 2024 года, когда ее войска захватили более 700 квадратных километров", - говорится в отчете.
Отмечается, что больше всего достижений в марте российские оккупационные силы имели в центральной части Донецкой области, однако улучшить свои оперативные позиции захватчикам не удалось.
"Украинские войска также проводили тактические контратаки, что позволило нивелировать некоторые достижения России вокруг Покровска",- говорят в британской разведке.
В обзоре также говорится, что в конце марта россияне увеличили количество наземных атак, количество которых падало в течение месяца, но они "не привели к увеличению темпов продвижения".
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Хотя нахрена им сейчас наступать на земле, если можно наступать на бумаге, ведь их рассчеты оказались верными, и к власти пришел Трамп?
Наполеончик мог сделать единственное хорошее дело в своей жизни - уйти с поста, чтобы у руля Украины стал тот, с кем Трамп в хороших отношениях. Но этот дятел цепляется за власть как клещ, и кончит либо со своей Петаччи, либо возле солдатской параши, либо с черенком от лопаты в заднице.