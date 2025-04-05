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Новости Рейтинги партий в Германии
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Ультраправая немецкая АдГ впервые сравнялась в опросах с ХДС/ХСС: обе партии набрали по 24%

Ультраправая немецкая АдГ впервые сравнялась в опросах с ХДС/ХСС

Ультраправая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в соцопросе впервые сравнялась с блоком Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом новых социальных инициатив (INSA) по заказу издания Bild, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что обе партии сейчас имеют рейтинг по 24%. Сейчас это исторический минимум для ХДС/ХСС. С начала марта блок потерял 6% доверия.

В соцсети Х лидер АдН Алиса Вайдель прокомментировала результаты опроса:

"AfD сейчас на одном уровне с ХДС/ХСС в опросах! Народ не хочет еще одного левого правительства, в котором ХДС/ХСС позволяют СДПГ и Зеленым диктовать политику. Пришло время для настоящего гражданского политического поворота!"

Рейтинги других немецких партий выглядят так: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ, партия Олафа Шольца) - 16%, "Зеленые" и "Левые" - 11%.

Напомним, что на досрочных выборах в Бундестаг, которые состоялись 23 февраля, победу одержал консервативный блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС).

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Автор: 

Германия (6947) опрос (2825)


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Топ комментарии
+22
"Мудрий" німецький нарід веде до влади неофашистів...
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05.04.2025 20:42
+19
Ну що ж, це вже наближення реальної жопи! Бо фашисти разом з рашистами(під їхнім крилом) відверто повертають собі вплив на політику в усій Європі та вже й Америках.
Нас чекають дуже важкі і складні часи.
Боже, дай сил все це пережити.
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05.04.2025 20:50
+17
Даремно дали виборчі права НДРівцям без денацифікації і декомунізації.
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05.04.2025 20:44
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"Мудрий" німецький нарід веде до влади неофашистів...
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05.04.2025 20:42 Ответить
Даремно дали виборчі права НДРівцям без денацифікації і декомунізації.
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05.04.2025 20:44 Ответить
Тим більше ФРН їх утримувала та вкладала в модернизацію
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05.04.2025 22:26 Ответить
Ну що ж, це вже наближення реальної жопи! Бо фашисти разом з рашистами(під їхнім крилом) відверто повертають собі вплив на політику в усій Європі та вже й Америках.
Нас чекають дуже важкі і складні часи.
Боже, дай сил все це пережити.
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05.04.2025 20:50 Ответить
Штірлиць, як шось десь промовлять ХАЙЛЬ, знайте, там наши, там нас чекают.

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05.04.2025 20:57 Ответить

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05.04.2025 23:09 Ответить
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05.04.2025 20:58 Ответить
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05.04.2025 21:21 Ответить
Якраз СПОЧАТКУ в Америці. Європа поки що тримається...
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05.04.2025 21:28 Ответить
https://www.unian.ua/world/den-vizvolennya-ameriki-yak-scenariy-kincya-svitu-12965139.html
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05.04.2025 22:27 Ответить
Ще трохи арабських мігрантів приїди до ФРН, на шию німцям сяде і вирвуться ультраправі значно вперед.
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05.04.2025 20:51 Ответить
Приклад США німців так нічому і не навчив .
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05.04.2025 20:59 Ответить
Бо там ще дупа не настала.
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05.04.2025 21:08 Ответить
буде ГДР?
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05.04.2025 21:10 Ответить
Що це означає ? Працювати треба ХДС - ХСС, а не сидіти на посадах !
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05.04.2025 21:12 Ответить
Перше й найголовніше,що повинен зробити новий уряд -прийняти,нарешті,рішення й зупинити неконтрольовану нелегальну міграцію в Німеччину і рейтинг афд впаде.
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06.04.2025 01:06 Ответить
хороший результат для фашистов і нацистов, то есть для касапов. проте до наступних виборів у Німеччині ху йло в кремлі може не всидіти. )
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05.04.2025 21:25 Ответить
Чому АфД називають ультраправою ?!
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05.04.2025 21:31 Ответить
Потому что популизм и словоблудие один в один как на болотах.
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05.04.2025 21:58 Ответить
Популізм - яскрава ознака ліваків
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06.04.2025 00:07 Ответить
Щось нова)).. Популізм притаманий всім..
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06.04.2025 10:19 Ответить
А трамп что - левак, по вашему? Или вайдель из afd?
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07.04.2025 00:50 Ответить
Це не ультраправа. Це на 100% фашистська партія.
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05.04.2025 22:36 Ответить
Це щось дуже мутно. Нещодавно були у них вибори і були інші результати. Неофашисти програли. Чи може, штатівські мільярди приплили на кораблі?
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05.04.2025 21:54 Ответить
Якісь незрозумілі опитування - вибори вже пройшли, коаліція є, і АфД - мимо, від неї як від чуми.
Питання ще, хто,як, а головне - де проводив це опитування, бо східна Німеччина вся за АфД, а західна - вся проти.
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05.04.2025 22:16 Ответить
Не даремно ж ***** і німецькі ************* женуть в Європу мільйони мігрантів. Щоб потім на цьому фоні німці голосували за ультраправих які якраз і підтримують ***** який же піднімає їхні рейтинги нашестям мігрантів.
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05.04.2025 22:28 Ответить
Знову Путін всім програв.
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05.04.2025 22:51 Ответить
Хай припинять накачувати країну турками, арабами та неграми - і рейтинг АдН одразу впаде.
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05.04.2025 23:32 Ответить
Для мислячих німців АФД рулить. Для недосвідченої молоді - ліві партії та пустодзвони зелені зі своєю над дорогою зеленою енергетикою. Ну а через безхребетність хдс-хсс мусульмансько-негритягська навала повністю накриє Німеччину і її бюджет.
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05.04.2025 23:34 Ответить
AfD = Adolf für Deutschland.
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05.04.2025 23:54 Ответить
Не пишіть маячню.
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06.04.2025 01:08 Ответить
"результати опитування, ... на замовлення видання https://www.bild.de/politik/inland/nach-insa-umfrage-beben-jubelstimmung-bei-der-afd-67f0e1d80b0df767e3ebb33f Bild"
успокойтесь, это бильд, кто заплатит, тот и получит результаты опросов, и опросят где надо
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06.04.2025 00:09 Ответить
Ну не треба... Маніпуляції можуть бути і в Німеччині, але репутація ще має якесь значення. Опитування проводилися не Більдом, якщо по суті, вони його тільки озвучили.
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06.04.2025 10:22 Ответить
Хто замовляє музику, той танцює дівчину. Одна , Зара Вагенкнехт, вже закрила двері в політику і пішла не попрощавшись. Друга ще тупотить в бундестазі, протестує, почала малювати рейтинги, видно, приходить п.....ць.
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06.04.2025 00:17 Ответить
 
 