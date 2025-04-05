Ультраправая немецкая АдГ впервые сравнялась в опросах с ХДС/ХСС: обе партии набрали по 24%

Ультраправая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в соцопросе впервые сравнялась с блоком Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом новых социальных инициатив (INSA) по заказу издания Bild, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что обе партии сейчас имеют рейтинг по 24%. Сейчас это исторический минимум для ХДС/ХСС. С начала марта блок потерял 6% доверия.

В соцсети Х лидер АдН Алиса Вайдель прокомментировала результаты опроса:

"AfD сейчас на одном уровне с ХДС/ХСС в опросах! Народ не хочет еще одного левого правительства, в котором ХДС/ХСС позволяют СДПГ и Зеленым диктовать политику. Пришло время для настоящего гражданского политического поворота!"

Рейтинги других немецких партий выглядят так: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ, партия Олафа Шольца) - 16%, "Зеленые" и "Левые" - 11%.

Напомним, что на досрочных выборах в Бундестаг, которые состоялись 23 февраля, победу одержал консервативный блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС).

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