Ультраправая немецкая АдГ впервые сравнялась в опросах с ХДС/ХСС: обе партии набрали по 24%
Ультраправая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в соцопросе впервые сравнялась с блоком Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом новых социальных инициатив (INSA) по заказу издания Bild, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что обе партии сейчас имеют рейтинг по 24%. Сейчас это исторический минимум для ХДС/ХСС. С начала марта блок потерял 6% доверия.
В соцсети Х лидер АдН Алиса Вайдель прокомментировала результаты опроса:
"AfD сейчас на одном уровне с ХДС/ХСС в опросах! Народ не хочет еще одного левого правительства, в котором ХДС/ХСС позволяют СДПГ и Зеленым диктовать политику. Пришло время для настоящего гражданского политического поворота!"
Рейтинги других немецких партий выглядят так: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ, партия Олафа Шольца) - 16%, "Зеленые" и "Левые" - 11%.
Напомним, что на досрочных выборах в Бундестаг, которые состоялись 23 февраля, победу одержал консервативный блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС).
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Нас чекають дуже важкі і складні часи.
Боже, дай сил все це пережити.
Питання ще, хто,як, а головне - де проводив це опитування, бо східна Німеччина вся за АфД, а західна - вся проти.
успокойтесь, это бильд, кто заплатит, тот и получит результаты опросов, и опросят где надо