Оккупанты атаковали "шахедами" Николаев: три человека получили ранения, повреждены дома (обновлено)
Поздно вечером субботы, 5 апреля, в Николаеве прогремели взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных БПЛА.
Об этом сообщает "Суспільне. Миколаїв", информирует Цензор.НЕТ.
"Николаевская область - угроза применения врагом ударных БПЛА", - сообщили ВС в 21:47.
"Город Николаев! В вашем направлении вражеские ударные БПЛА! Находитесь в укрытиях", - сообщили ВС в 22:01.
В 22:15 в городе объявили отбой воздушной тревоги.
Обновление
В 22:25 глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что вследствие атаки "шахедов" на Николаев возник пожар в двух жилых домах.
На местах работают необходимые службы.
Позже мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате атаки "шахедов" есть повреждения в частном секторе.
"Мы уже определили объем работ. Коммунальные службы приступят к ликвидации последствий", - сообщил он.
Мэр города добавил, что пострадавших в результате атаки россиян нет.
Обновление
В 23:27 Ким сообщил, что в результате атаки ударных БПЛА по Николаеву два человека получили ранения, повреждены семь частных домов.
"Ранены два человека. 49-летняя женщина госпитализирована, 72-летней женщине помощь предоставлена амбулаторно. Возникли три пожара, которые уже ликвидированы. Повреждены семь частных домов и автомобиль", - рассказал чиновник.
В 00:12 Ким сообщил, что количество пострадавших возросло до трех.
"В данное время известно еще об одной пострадавшей. Это 67-летняя женщина, ей помощь предоставлена амбулаторно", - сообщил глава ОВА.
Ранее сообщалось, что в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники.
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