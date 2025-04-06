Оккупанты атаковали "шахедами" Николаев: три человека получили ранения, повреждены дома (обновлено)

Поздно вечером субботы, 5 апреля, в Николаеве прогремели взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных БПЛА.

Об этом сообщает "Суспільне. Миколаїв", информирует Цензор.НЕТ.

"Николаевская область - угроза применения врагом ударных БПЛА", - сообщили ВС в 21:47.

"Город Николаев! В вашем направлении вражеские ударные БПЛА! Находитесь в укрытиях", - сообщили ВС в 22:01.

В 22:15 в городе объявили отбой воздушной тревоги.

Обновление

В 22:25 глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что вследствие атаки "шахедов" на Николаев возник пожар в двух жилых домах.

На местах работают необходимые службы.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате атаки "шахедов" есть повреждения в частном секторе.

"Мы уже определили объем работ. Коммунальные службы приступят к ликвидации последствий", - сообщил он.

Мэр города добавил, что пострадавших в результате атаки россиян нет.

Обновление

В 23:27 Ким сообщил, что в результате атаки ударных БПЛА по Николаеву два человека получили ранения, повреждены семь частных домов.

"Ранены два человека. 49-летняя женщина госпитализирована, 72-летней женщине помощь предоставлена ​​амбулаторно. Возникли три пожара, которые уже ликвидированы. Повреждены семь частных домов и автомобиль", - рассказал чиновник.

В 00:12 Ким сообщил, что количество пострадавших возросло до трех.

"В данное время известно еще об одной пострадавшей. Это 67-летняя женщина, ей помощь предоставлена ​​амбулаторно", - сообщил глава ОВА.

Ранее сообщалось, что в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники.

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