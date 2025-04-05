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Новости Дроны для Сил обороны от громады Киева Помощь ЗСУ от громады Киева
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Столичная громада передала 7 бригадам 3600 дронов, РЭБы, машины, - Кличко

Помощь от общины Киева

Мэр Киева Виталий Кличко совершил поездку на фронт и передал бойцам 7 военных подразделений помощь от столичной громады - беспилотники, системы РЭБ и автомобили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кличко сообщил  в Facebook.

"Посетил наших защитников на Харьковском направлении и в Донбассе. Успел заехать в 7 бригад и передать необходимое оснащение от столичной громады. В общей сложности – почти 3 600 дронов, которые так необходимы на передовой. А также отвез системы РЭБ и автомобиля. Пообщался и поддержал бойцов", – сообщил Виталий Кличко.

В частности, он передал батальону "Свобода" бригады "Рубеж" НГУ более 200 Mavic 3Т, 300 FPV-дронов, 440 термальных FPV, 35 систем РЭБ, 3 вездехода "Арго" и бронированный внедорожник Humvee.

Также помощь от киевлян получили:

  • 42 ОМБр - 400 FPV-дронов разных конфигураций;
  • 3 ОШБр – 1000 FPV разных типов;
  • 28 ОМБр Рыцарей зимнего похода - 400 FPV-дронов;
  • 5 ОШБр - 200 БпЛА Mavic 3 Pro и 200 FPV;
  • 100 ОМБр – 400 FPV;
  • 63 ОМБр - 50 Mavic 3 Pro.

"Киев продолжает помогать нашим защитникам – и за средства громады, и в качестве благотворительной помощи. Ситуация на фронте очень сложная. Бойцы истощены, но бьются отважно и яростно. Помогаем нашим защитникам вместе!" - подчеркнул Кличко.

Читайте: 47 бригада "Магура" получила партию FPV-дронов от киевлян, - Кличко

Ранее сообщалось, что столица выделила в 2025 году из городского бюджета уже более 5,5 млрд грн на поддержку защитников

Автор: 

Киев (25502) Кличко Виталий (4637) помощь (7793)


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Цікаво, а що про це кувікатимуть Вусата вдова з Саморєзом?
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05.04.2025 23:36 Ответить
Київ допомагає, Ахмєтка допомагає, волонтери (не притули), про Пороха вже мовчу… А скільки ж передало зелене гівнокомандуюче чмо та 5-6 дефективних манагерів?
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06.04.2025 00:18 Ответить
Вам що, гундосиків щоденних та телемарафетів мало?))

А грошима не поділяться, щоб же вони їми вдавились. Їм дешевше кампанію проти Пороха та Кличка фінансувати..
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06.04.2025 00:57 Ответить
 
 