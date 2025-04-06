Китай призывает США к "равноправным консультациям" после введения пошлин Трампа, - Reuters

В субботу, 5 апреля, Китай призвал Вашингтон к "равноправным консультациям" на фоне тарифов президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на государственные китайские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Государственное информационное агентство Xinhua опубликовало позицию китайского правительства, заявив, что США должны "перестать использовать тарифы как оружие для подавления экономики и торговли Китая".

"Китай принимает и будет продолжать принимать решительные меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития", - заявило правительство КНР.

Также в китайском правительстве добавили, что Вашингтон "серьезно подрывает многостороннюю торговую систему, основанную на правилах, и серьезно подрывает стабильность мирового экономического порядка".

В соцсети фейсбук представитель министерства иностранных дел Китая Гуо Цзякун опубликовал фотографию, на которой изображено пятничное падение на рынках США.

"Рынок высказался",- сказал он.

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Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

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