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Новости Тарифы Трампа Ответ Китая США
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Китай призывает США к "равноправным консультациям" после введения пошлин Трампа, - Reuters

КНР призывает США прекратить использовать пошлины как оружие

В субботу, 5 апреля, Китай призвал Вашингтон к "равноправным консультациям" на фоне тарифов президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на государственные китайские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Государственное информационное агентство Xinhua опубликовало позицию китайского правительства, заявив, что США должны "перестать использовать тарифы как оружие для подавления экономики и торговли Китая".

"Китай принимает и будет продолжать принимать решительные меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития", - заявило правительство КНР.

Также в китайском правительстве добавили, что Вашингтон "серьезно подрывает многостороннюю торговую систему, основанную на правилах, и серьезно подрывает стабильность мирового экономического порядка".

В соцсети фейсбук представитель министерства иностранных дел Китая Гуо Цзякун опубликовал фотографию, на которой изображено пятничное падение на рынках США.

"Рынок высказался",- сказал он.

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Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

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Автор: 

Китай (2958) пошлина (457) США (26564) тарифы (1877) Трамп Дональд (5169)


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Класно могутній дракон макнув общипану курку трампа
MAGA час переписувати назву на MCGA
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05.04.2025 23:46 Ответить
Комуністішен швайне...
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05.04.2025 23:59 Ответить
Так шо китайози таки ***** не такий важливий як Штати да?
а нашо тоді ці понти колотите типу псевдосоюзники ? Та трьох стільцях однією сракою всидіти довго не вийде
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05.04.2025 23:47 Ответить
Великий кислоокий брат спостерігає за тобов!
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05.04.2025 23:48 Ответить
Нєнєнє... От кого дійсно треба зливати - так це Китай.

Бо всі ці КНДРи, Ірани та Роісі з Венесуелами досі тримаються саме завдяки Китаю.
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05.04.2025 23:58 Ответить
Щойно Вашингтон пост опублікувало, що через гвардійці Рудого Маск,Безос,Цукерберг за сутку втратили відповідно 110,37,18 ярдів долярчиків внаслідок падіння акцій. Як співали колись в кремлі болванчики-весь мір до основанья ми разрушим, а затєм....
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06.04.2025 00:12 Ответить
Нє-нє-нє ... умєрла, так умєрла
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06.04.2025 04:17 Ответить
 
 