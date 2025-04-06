Буданов заявил, что акции в поддержку военнопленных могут вредить обменам: Но я понимаю людей

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что акции в поддержку украинских военнопленных могут вредить процессам обмена.

Об этом он сказал в интервью военной и журналистке Анне Максимчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Вредит. Все же знают об этом. Но, в конце концов, я и людей понимаю. Им надо как-то чувствовать, что они что-то делают для того, чтобы их родные вернулись. Хотя, в конце концов, они создают только проблемы. Всем это известно. Я думаю, что, в основном, и этим людям это известно. Сегодня это больше психологические вопросы",- сказал руководитель ГУР.

Отметим, что в большинстве регионов Украины довольно часто проводятся акции в поддержку военнопленных ВСУ и гражданских заложников РФ.

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