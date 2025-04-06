Буданов заявил, что акции в поддержку военнопленных могут вредить обменам: Но я понимаю людей
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что акции в поддержку украинских военнопленных могут вредить процессам обмена.
Об этом он сказал в интервью военной и журналистке Анне Максимчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Вредит. Все же знают об этом. Но, в конце концов, я и людей понимаю. Им надо как-то чувствовать, что они что-то делают для того, чтобы их родные вернулись. Хотя, в конце концов, они создают только проблемы. Всем это известно. Я думаю, что, в основном, и этим людям это известно. Сегодня это больше психологические вопросы",- сказал руководитель ГУР.
Отметим, что в большинстве регионов Украины довольно часто проводятся акции в поддержку военнопленных ВСУ и гражданских заложников РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Разве в Киеве удерживают этих пленных? Разве наше руководство не хочет их обмена? Зачем в Киеве эти акции?
- Разве эти акции, наоборот, не отдаляют их освобождение? Ведь если об этом громко говорят, то рашка сразу поднимает цену обмена, оттягивает сроки.
- Разве не играют на руку рашке эти акции, как способ давления(результаты этого давления минимальны, но не нолевые, все-таки) на власти Украины?
- Знают ли участники этих акций их организаторов? Возможно, эти люди работают на рашку, или их используют втемную?
В любом случае, пользы от этих акций ноль, а вред есть.
1 а де їм проводити акції, під кремлем ? чи під під колоніями ?
2 так це тиск, бо якщо не тиснути на цю плісняву владу то вона ніхера не робить
3 цим має займатись СБУ, та якщо немає справ по замовним мітингам, то всі ваші теорії розбиваються.
2. То чому вони не проводять акції там, де ця пліснява сидить? Наприклад, під АП? Нафуя вони галасують під Київрадою? Їх Кличко взяв у полон? Але я гарантую, навіть якщо хтось із АП їх почує, то задумається над цим не більше хвилини.
3. СБУ в нас, наприклад, не має займатись вивозом злочинців за кордон, чи пресувати бізнес а займаються. Не обов'язково, щоб організатори були зрадниками. Їх можуть використовувати втемну.
В любому випадку, ці акції дають ефект зі знаком мінус. І якщо хтось цього не розуміє, то це його проблеми. Випустити пар - так, допоможуть. Звільнити полонених - ні, і навіть нашкодять. Навіть самому тупому зрозуміло, якщо про щось дуже сильно кричати, то русня це зробить в останню чергу.
цеяк виходити на мітинг проти урагану чи смерчу.
На свої обовязки забив, благо хоч амери поставляють військових розвідданими.