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Новости Обмен пленными
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Буданов заявил, что акции в поддержку военнопленных могут вредить обменам: Но я понимаю людей

Буданов о том, как акции протеста влияют на обмены

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что акции в поддержку украинских военнопленных могут вредить процессам обмена.

Об этом он сказал в интервью военной и журналистке Анне Максимчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Вредит. Все же знают об этом. Но, в конце концов, я и людей понимаю. Им надо как-то чувствовать, что они что-то делают для того, чтобы их родные вернулись. Хотя, в конце концов, они создают только проблемы. Всем это известно. Я думаю, что, в основном, и этим людям это известно. Сегодня это больше психологические вопросы",- сказал руководитель ГУР.

Отметим, что в большинстве регионов Украины довольно часто проводятся акции в поддержку военнопленных ВСУ и гражданских заложников РФ.

Смотрите: 1037 дней и минус 40 килограммов: нацгвардеец Петровский до и после российского плена. ФОТО

Автор: 

Буданов Кирилл (456) военнопленные (1064) обмен (1369) ГУР (422)


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Топ комментарии
+20
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05.04.2025 23:58
+18
Так, і не зрозумів чим шкодити. Господи, а ще кажуть, що в нього велика довіра народу.
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06.04.2025 00:01
+13
Яка потужна ссянина в очі.
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06.04.2025 00:06
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05.04.2025 23:58 Ответить
А ти все про себе та про себе ... ( будь скромніше )
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06.04.2025 00:12 Ответить
Відволікає наріт, поки брателла здає надра трампону
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06.04.2025 00:18 Ответить
Так, і не зрозумів чим шкодити. Господи, а ще кажуть, що в нього велика довіра народу.
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06.04.2025 00:01 Ответить
Покидьок !
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06.04.2025 10:07 Ответить
Вспоминаются "акции" в Киеве перед супермаркетами, перед оживленными дорогами... Причем большинство участников этих "акций" - студенты или вообще школьники. И есть большие сомнения что эти акции проводились без ведома власти. Так получается "лидер", вредит обменам?
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06.04.2025 00:03 Ответить
А повернення з турецького готелю командирів Азову і багатотисячна піар акція з щєлєй у Львові ,як посприяли поверненню простих військових з Азову?
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06.04.2025 00:06 Ответить
ві нє панімаєтє ета другоє
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06.04.2025 00:41 Ответить
А навіщо їх тримали в готелі в Туреччині до цього часу ? Щоб в 2022 році вибуху в Києві не було.
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06.04.2025 10:01 Ответить
Яка потужна ссянина в очі.
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06.04.2025 00:06 Ответить
Як ти , "зареєстрований" 6 років тому , не написав , до цього , жодного коменту , не створив жодної теми ?
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06.04.2025 00:10 Ответить
Я каждый раз, когда вижу в Киеве эти акции, мысленно задаю этим людям такие вопросы:
- Разве в Киеве удерживают этих пленных? Разве наше руководство не хочет их обмена? Зачем в Киеве эти акции?
- Разве эти акции, наоборот, не отдаляют их освобождение? Ведь если об этом громко говорят, то рашка сразу поднимает цену обмена, оттягивает сроки.
- Разве не играют на руку рашке эти акции, как способ давления(результаты этого давления минимальны, но не нолевые, все-таки) на власти Украины?
- Знают ли участники этих акций их организаторов? Возможно, эти люди работают на рашку, или их используют втемную?

В любом случае, пользы от этих акций ноль, а вред есть.
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06.04.2025 00:27 Ответить
Коля, просто сиди на бутылке молча
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06.04.2025 00:33 Ответить
Дебіл ?
1 а де їм проводити акції, під кремлем ? чи під під колоніями ?
2 так це тиск, бо якщо не тиснути на цю плісняву владу то вона ніхера не робить
3 цим має займатись СБУ, та якщо немає справ по замовним мітингам, то всі ваші теорії розбиваються.
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06.04.2025 00:45 Ответить
1. Проводити там, де є цільова аудиторія. Наприклад, під посольствами РФ у Европі. А в Києві аудиторія - такі самі дурні як ти. Які думають, що ці акції до чогось призведуть. ККД в них не те, що нульовий, а навіть від'ємний.
2. То чому вони не проводять акції там, де ця пліснява сидить? Наприклад, під АП? Нафуя вони галасують під Київрадою? Їх Кличко взяв у полон? Але я гарантую, навіть якщо хтось із АП їх почує, то задумається над цим не більше хвилини.
3. СБУ в нас, наприклад, не має займатись вивозом злочинців за кордон, чи пресувати бізнес а займаються. Не обов'язково, щоб організатори були зрадниками. Їх можуть використовувати втемну.

В любому випадку, ці акції дають ефект зі знаком мінус. І якщо хтось цього не розуміє, то це його проблеми. Випустити пар - так, допоможуть. Звільнити полонених - ні, і навіть нашкодять. Навіть самому тупому зрозуміло, якщо про щось дуже сильно кричати, то русня це зробить в останню чергу.
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06.04.2025 17:14 Ответить
Подолячило вилізло
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06.04.2025 10:43 Ответить
А ти точно знаєш, що твоє руководство хоче? Не так давно воно шашликів хотіло. Не там диверсантів шукаєш, дружочєк. Може ти на рашку работаєш? Нє?
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06.04.2025 15:32 Ответить
никаких "акций" во время войны нельзя
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06.04.2025 00:55 Ответить
Як ці акції можуть зашкодити? Тим що це покаже бездіяльність влади?Що Азовців яким ви гарантували достойне поводження так його і не отримали?То саме тому ви наганяєте автозаків по усьому Києві,бо жінки і матері військовополонених заважають обміну?Путін побачить по телевізору-Ага,опять мітингують,все-ніяких обмінів!!!
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06.04.2025 01:03 Ответить
так це з самого початку ясно.
цеяк виходити на мітинг проти урагану чи смерчу.
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06.04.2025 02:29 Ответить
Пом'ятаєте як було з захисниками Маріуполя ? Готується евакуація з полону, головне щоб усі мовчали . Деякі мовчать до цього часу.
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06.04.2025 09:56 Ответить
Що розвідка може мати до акцій підтримки військовополонених, та навіть до військовополонених не повинна мати,на це мав би бути спеціальний орган з необхідними повноваженнями.
На свої обовязки забив, благо хоч амери поставляють військових розвідданими.
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06.04.2025 10:28 Ответить
Зебанда просить всіх заткнутись і продовжувати донатити поки вони розкрадають податки з бюджету і підтримують договорняки не віддавати патріотів і не бити по жд Ростов- Мелітополь
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06.04.2025 15:59 Ответить
 
 