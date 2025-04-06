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Новости Обновленные карты DeepState
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Россияне продвинулись возле Каменки, Новолюбовки и в Торецке, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики имеют продвижение на Харьковщине, Луганщине и в Торецке Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Каменки (Харьковская область), Новолюбовки (Луганская область) и в Торецке (Донецкая область)", - говорится в сообщении.

продвижение врага

продвижение врага

продвижение врага

Также читайте: Враг в последние несколько дней увеличил количество штурмов на Торецк, пытается захватить его, - ОТГ "Луганськ"

Автор: 

Донецкая область (9603) Торецк (446) Луганская область (6494) Харьковская область (753) Бахмутский район (368) Сватовский район (12) Купянский район (154) Новолюбовка (2) Каменка (5) DeepState (88)


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Через цю гниду Сирського українці забули слово "перемога". Цей московит нашпигував війська любителями "русскага м-і-і-і-ра". Яка вже тут перемога?
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06.04.2025 07:54 Ответить
Бігом всі у ТЦК! Покажемо як воювати треба!
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06.04.2025 08:37 Ответить
если бы не сысркий и зеленский, то и тцк не было, ты хоть знаешь для чего они ? бо такие как ты, тупые командуют армией, которым швабру нельзя доверять, или вилку, а не те, что бы армию.
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06.04.2025 14:18 Ответить
Я образився, я уходжу, воюйте без мене…
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06.04.2025 14:54 Ответить
А в Сумщині ? Чого мовчите ? ОПа не дозволяє ?
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06.04.2025 09:36 Ответить
Головне коїться під Курськом !
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06.04.2025 09:53 Ответить
Генштаб з подоляками воліє тут змовчувати про "потужно-переможні успіхи"? Уже втрачено понад 20% території України і це продовжується щоденно...
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06.04.2025 12:00 Ответить
 
 