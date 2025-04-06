Россияне продвинулись возле Каменки, Новолюбовки и в Торецке, - DeepState. КАРТЫ
Российские захватчики имеют продвижение на Харьковщине, Луганщине и в Торецке Донецкой области.
Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Каменки (Харьковская область), Новолюбовки (Луганская область) и в Торецке (Донецкая область)", - говорится в сообщении.
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Володимир Трощинський #578642
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