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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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Российские беспилотники были зафиксированы на Киевщине, работали Силы ПВО

Силы ПВО работают на Киевщине

В ночь на воскресенье, 6 апреля, российские беспилотники фиксировались на Киевщине. В области работали Силы противовоздушной обороны.

Об этом в телеграм сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники.

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Автор: 

беспилотник (3576) Киевская область (4124) ПВО (2736)


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