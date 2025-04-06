Российские беспилотники были зафиксированы на Киевщине, работали Силы ПВО
В ночь на воскресенье, 6 апреля, российские беспилотники фиксировались на Киевщине. В области работали Силы противовоздушной обороны.
Об этом в телеграм сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники.
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