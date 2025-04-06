ПВО уничтожила 481 воздушную цель врага за неделю, - Воздушные силы

В течение недели, с 31 марта по 6 апреля, противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила 481 воздушную цель россиян.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, уничтожено:

6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

6 крылатых ракет "Калибр";

1 баллистическую ракету "Искандер-М";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

257 ударных БПЛА типа Shahed;

106 разведывательных БПЛА;

103 БПЛА других типов.

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Также сообщается, что авиация Воздушных Сил в течение недели осуществила около 100 самолето-вылетов, в частности:

более 50 - на истребительное авиационное прикрытие;

около 30 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

"Пилоты Воздушных Сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям, применяя авиационные бомбы и ракеты различных типов. Поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника", - говорится в сообщении.

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За неделю подразделения беспилотных авиационных комплексов Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил совершили 944 боевых вылета, из них:

837 разведывательных вылетов с использованием БПЛА;

107 вылетов на применение сбросов и FPV-дронов.

Отмечается, что в результате этого боевые потери противника ориентировочно составляют:

более 35 человек;

6 вражеских укрытий;

4 единицы автомобильной техники.

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