ПВО уничтожила 481 воздушную цель врага за неделю, - Воздушные силы
В течение недели, с 31 марта по 6 апреля, противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила 481 воздушную цель россиян.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, уничтожено:
- 6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
- 6 крылатых ракет "Калибр";
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М";
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 257 ударных БПЛА типа Shahed;
- 106 разведывательных БПЛА;
- 103 БПЛА других типов.
Также сообщается, что авиация Воздушных Сил в течение недели осуществила около 100 самолето-вылетов, в частности:
- более 50 - на истребительное авиационное прикрытие;
- около 30 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
"Пилоты Воздушных Сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям, применяя авиационные бомбы и ракеты различных типов. Поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника", - говорится в сообщении.
За неделю подразделения беспилотных авиационных комплексов Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил совершили 944 боевых вылета, из них:
- 837 разведывательных вылетов с использованием БПЛА;
- 107 вылетов на применение сбросов и FPV-дронов.
Отмечается, что в результате этого боевые потери противника ориентировочно составляют:
- более 35 человек;
- 6 вражеских укрытий;
- 4 единицы автомобильной техники.
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